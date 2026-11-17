Am Montag hatte die Bechtle Aktie auf Xetra 4,55 Prozent verloren, obwohl der Vorstand die Gewinnprognose für 2026 zuletzt zum zweiten Mal angehoben hatte. Rechnerisch waren das gut 1,50 Euro; davon hat die Aktie bis zum Mittag mit 0,22 Euro nur rund ein Siebtel zurückgeholt. Die 200-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 32,89 Euro verlief, bleibt damit etwa 1 Prozent entfernt. Aus Sicht der Redaktion wäre erst ein Schlusskurs oberhalb dieser Linie ein Hinweis, dass der Bruch vom Montag nicht nachwirkt. Nach unten bleibt die runde Marke von 32 Euro die erste Unterstützung, die bisher gehalten hat. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.