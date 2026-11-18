Die Bechtle Aktie (ISIN DE0005158703, Ticker BC8) kommt nach dem Kursrutsch vom Wochenbeginn nicht vom Fleck: Am Dienstag schloss das Papier auf Xetra bei 32,30 Euro, nachdem es am Montag 4,55 Prozent verloren hatte. Dabei traut die Deutsche Bank Research dem IT-Dienstleister ein Kursziel von 51 Euro zu – rund 58 Prozent über dem aktuellen Kurs und das höchste Ziel am Markt. Im Schnitt sehen 14 von FactSet erfasste Analysten 42,78 Euro. Wie belastbar ist diese Bechtle Aktienprognose, wenn der Markt lieber auf Lagerbestände und Cashflow schaut?
Bechtle Aktie Prognose: Deutsche Bank traut ihr 51 Euro zu, Analysten sehen im Schnitt 42,78 Euro – ist der Cashflow-Knick schon eingepreist?
Rekordaufträge, zweimal angehobene Gewinnprognose – und trotzdem notiert die Bechtle Aktie rund ein Viertel unter dem Jahresstart und unter der 200-Tage-Linie. Die große Bechtle Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsensschätzungen, Kursziele von Deutsche Bank bis JPMorgan, Bewertung, Charttechnik und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bechtle AG, Neckarsulm
- ISIN
- DE0005158703
- Ticker
- BC8 (Xetra)
- Index
- TecDAX, MDAX
- 52-Wochen-Spanne
- 24,56 € bis 45,14 € (Xetra)
- Börsenwert
- rund 4,1 Mrd. € (eigene Rechnung)
- Vorstandschef
- Thomas Olemotz, ab 1.1.2027 Konstantin Ebert
- Dividende 2025
- 0,70 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 19.03.2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schluss 17.11.2026
Prognose zum zweiten Mal angehoben
Bechtle erwartet 2026 nun mehr als 10 Prozent Wachstum beim Vorsteuergewinn – zu Jahresbeginn waren es 0 bis 5 Prozent.
Rekord im Auftragsbuch
Der Auftragsbestand erreichte nach neun Monaten 3,6 Milliarden Euro, getrieben vor allem vom öffentlichen Sektor.
Der Haken: Cashflow
Der operative Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 131 Millionen Euro, weil Bechtle Lager aufbaut.
Analysten mehrheitlich positiv
Deutsche Bank, Jefferies, Berenberg, DZ Bank und MPCM raten zum Kauf, JPMorgan bleibt neutral.
Der Auslöser
Warum fiel die Bechtle Aktie trotz guter Zahlen?
Selten passen Nachrichtenlage und Kursreaktion so wenig zusammen: Die Zahlen waren solide, die Kursziele steigen – die Aktie fällt.
Am 13. November legte Bechtle die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal vor. Das Geschäftsvolumen, eine weiter gefasste Kennzahl als der Umsatz, stieg um 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs um 6,1 Prozent auf 1,684 Milliarden Euro und lag damit unter den Analystenerwartungen von rund 1,737 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn kletterte um 13,9 Prozent auf 91,7 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie von 0,50 Euro übertraf die Schätzung leicht. Schwach war dagegen der Mittelzufluss: Im Quartal lag der operative Cashflow bei minus 29,5 Millionen Euro. Bechtle begründet dies mit dem hohen Projektvolumen und mit Vorräten, die teils vor erwarteten Preissteigerungen bei Speicherchips aufgebaut wurden.
Genau diesen Punkt griff JPMorgan auf. Analyst Joseph George bestätigte zwar seine neutrale Einstufung, sieht aber in den hohen Lagerbeständen eine Belastung für den freien Cashflow. Am Montag rutschte die Bechtle Aktie unter ihre 200-Tage-Linie und auf den tiefsten Stand seit Juli. Hinzu kam ein schwacher Gesamtmarkt: Technologiewerte stehen weltweit unter Druck, der DAX verlor am Dienstag mehr als 2 Prozent.
Am Dienstag folgte eine operative Nachricht: Bechtle und TeamViewer vereinbarten eine europaweite Vertriebspartnerschaft für die Plattform TeamViewer ONE, die IT-Störungen an Arbeitsplätzen automatisch erkennen soll. Bechtle übernimmt dabei ausgewählte Vertriebs- und Aftersales-Aufgaben. Finanzielle Details nannten die Partner nicht; einen nennenswerten Kursschub löste die Meldung nicht aus.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Bechtle sein Geld?
Bechtle zählt zu den großen IT-Dienstleistern Europas. Das Unternehmen aus Neckarsulm verbindet zwei Welten: Im IT-Systemhaus plant, beschafft und betreibt Bechtle die IT von Mittelständlern, Konzernen und Behörden – von Arbeitsplatzrechnern über Rechenzentren bis zu Managed Services. Im IT-E-Commerce verkauft der Konzern Hard- und Software über Onlineshops in mehreren europäischen Ländern. 2025 erzielte Bechtle ein Geschäftsvolumen von 8,6 Milliarden Euro, einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro und einen Vorsteuergewinn von 324,2 Millionen Euro. Gut die Hälfte des Geschäftsvolumens stammt aus Deutschland, der Rest vor allem aus Benelux, Frankreich und dem übrigen Europa. Zuletzt war vor allem die öffentliche Hand ein Wachstumstreiber: In Deutschland legte das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern im dritten Quartal laut Unternehmen um rund 30 Prozent zu.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Bechtle für 2026 selbst ab?
Die Prognose hat sich im Jahresverlauf deutlich verbessert. Im März hatte Bechtle für 2026 nur 0 bis 5 Prozent mehr Vorsteuergewinn in Aussicht gestellt. Im Juli folgte die erste Anhebung auf 5 bis 10 Prozent, am 5. November die zweite auf mehr als 10 Prozent. Für das Geschäftsvolumen erwartet Bechtle ebenfalls ein Plus von mehr als 10 Prozent, für den Umsatz 5 bis 10 Prozent. Die Vorsteuermarge bezogen auf das Geschäftsvolumen soll leicht sinken. Beim operativen Cashflow rechnet das Management für das Gesamtjahr weiterhin mit einem deutlich positiven Wert – dafür müsste im vierten Quartal ein großer Teil des bisherigen Mittelabflusses wieder hereinkommen.
Die Bilanz bietet dafür Spielraum: Ende 2025 lag die Eigenkapitalquote bei 44,9 Prozent, die Liquidität einschließlich Geldanlagen bei 452 Millionen Euro. Der operative Cashflow hatte sich 2025 allerdings bereits auf 289,8 Millionen Euro fast halbiert. Für die Bechtle Aktie 2027 kommt ein Führungswechsel hinzu: Zum 1. Januar übernimmt Konstantin Ebert den Vorstandsvorsitz von Thomas Olemotz.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|6.406 Mio. €
|6.980 Mio. €
|7.439 Mio. €
|7.890 Mio. €
|EBIT
|335 Mio. €
|376 Mio. €
|411 Mio. €
|447 Mio. €
|Gewinn je Aktie
|1,82 €
|2,04 €
|2,22 €
|2,44 €
|KGV
|–
|rund 15,8
|rund 14,5
|rund 13,2
|Dividende je Aktie
|0,70 €
|0,73 €
|0,79 €
|0,84 €
|Dividendenrendite
|–
|rund 2,3 %
|rund 2,4 %
|rund 2,6 %
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. 2025 = Ist-Werte. KGV und Dividendenrendite auf Basis von 32,30 € (Xetra-Schluss 17.11.2026) selbst gerechnet.
Quelle: FactSet via finanzen.net (Abruf 18.11.2026); Bechtle (Ist 2025)
Der Konsens rechnet damit für 2026 mit rund 12 Prozent mehr Gewinn je Aktie und für 2027 mit weiteren knapp 9 Prozent. Das passt zur angehobenen Unternehmensprognose.
Die Analysten
Wie lautet die Bechtle Aktienprognose der Analysten?
Unterm Strich fällt die Bechtle Aktie Prognose der Analysten klar freundlich aus. Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von 14 Analysten bei 42,78 Euro – etwa 32 Prozent über dem Dienstagsschluss. Die Spanne reicht von 31,90 bis 51 Euro. Von den sieben jüngsten bei finanzen.net mit Einstufung erfassten Studien lauten sechs auf Kaufen und eine auf Halten.
Am optimistischsten ist die Deutsche Bank Research. Analyst Lars Vom-Cleff hob sein Ziel nach den Quartalszahlen von 49 auf 51 Euro an, bewertete das Quartal als sehr gut und sieht laut dpa-AFX „Qualität zum Discountpreis“. Jefferies bestätigte „Buy“ mit 48 Euro, die DZ Bank hob ihren fairen Wert leicht auf 44 Euro an und verwies auf die hohe Visibilität durch den Rekord-Auftragsbestand. Gegenläufig: Münchmeyer Petersen Capital Markets (MPCM) senkte das Ziel von 47 auf 44 Euro, blieb aber bei „Buy“. JPMorgan hob das Ziel zwar leicht an, bleibt mit „Neutral“ aber der Skeptiker unter den großen Häusern.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Deutsche Bank Research
|Buy
|51 € (zuvor 49 €)
|rund +58 %
|16.11.2026
|dpa-AFX/boerse.de
|Jefferies
|Buy
|48 €
|rund +49 %
|13.11.2026
|finanzen.net
|MPCM
|Buy
|44 € (zuvor 47 €)
|rund +36 %
|16.11.2026
|goldesel.de, finanztrends.de
|DZ Bank
|Kaufen
|44 € fairer Wert (zuvor 43 €)
|rund +36 %
|13.11.2026
|kapitalmarktexperten.de
|UBS
|Buy
|42 €
|rund +30 %
|18.09.2026
|finanzen.net
|Kepler Cheuvreux
|Kaufen
|42 €
|rund +30 %
|23.10.2026
|boerse-express.com
|Berenberg
|Buy
|41 €²
|rund +27 %
|16.11.2026
|finanzen.net
|JPMorgan
|Neutral
|40 € (zuvor 38 €)¹
|rund +24 %
|13.11.2026
|dpa-AFX via finanztrends.de
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 32,30 € (Xetra-Schluss 17.11.2026). ¹ Angaben zum alten Ziel widersprüchlich. ² Anhebung von 40 € am 05./06.11.2026, bestätigt am 16.11.2026.
Quelle: dpa-AFX via boerse.de und finanznachrichten.de, finanzen.net (Kursziel-Übersicht), goldesel.de, finanztrends.de, kapitalmarktexperten.de, boerse-express.com
Bewertung
Ist die Bechtle Aktie im Branchenvergleich günstig?
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|Ø-Kursziel
|Potenzial
|Bechtle
|rund 15,8
|rund 14,5
|rund 2,3 %
|42,78 €
|rund +32 %
|Cancom
|17,8
|14,5
|4,9 %
|26,58 €
|rund +27 %
Bechtle: KGV, Rendite und Potenzial auf Basis von 32,30 € selbst gerechnet. Cancom auf Basis von 20,95 € (Börse Stuttgart, Seitenstand vermutlich 17.11.2026). Schätzungen Dritter.
Quelle: FactSet via finanzen.net (Abruf 18.11.2026)
Gemessen an den Konsensschätzungen ist die Bechtle Aktie nicht teurer als der kleinere Wettbewerber Cancom, für 2026 sogar etwas günstiger – obwohl Bechtle zuletzt deutlich schneller gewachsen ist. Auf Basis des Vorjahresgewinns 2025 weist finanzen.net noch ein KGV von rund 24 aus. Dass der Markt der Aktie derzeit keinen höheren Aufschlag zugesteht, begründen Skeptiker mit dem schwachen Cashflow und der Frage, wie lange der Rückenwind durch die öffentliche Hand anhält. Die Dividendenrendite bleibt mit gut 2 Prozent moderat, weil Bechtle zuletzt nur 36 bis 39 Prozent des Gewinns ausgeschüttet hat.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Bechtle Aktie?
Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt. Am 16. November fiel die Bechtle Aktie unter die 200-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 32,89 Euro verlief; laut boerse.de notiert sie zudem unter ihren 20-, 38-, 50- und 100-Tage-Linien. Nach unten bildet der Bereich um 32 Euro die erste Haltezone, hier lag am Montag das Tagestief. Darunter wäre erst das Jahrestief vom März bei rund 24,60 Euro ein markanter Boden. Nach oben müsste die Aktie zunächst die 200-Tage-Linie zurückerobern; bis zum Jahreshoch vom Januar bei rund 45 Euro fehlen fast 40 Prozent. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Bechtle Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Unternehmen
|Bull (Deutsche Bank Research)
|51 €
|rund +58 %
|Sehr gutes Quartal, Qualität zum Discountpreis
|Bull (Jefferies)
|48 €
|rund +49 %
|Kaufempfehlung nach Q3 bestätigt
|Base (Konsens FactSet)
|42,78 €
|rund +32 %
|Prognose 2026 erreichbar, zweistelliges Gewinnwachstum
|Neutral (JPMorgan)
|40 €
|rund +24 %
|Hohe Nachfrage, aber Lager belasten den Cashflow
|Bear (Tiefstziel FactSet)
|31,90 €
|rund −1 %
|Tiefstziel ohne öffentliche Begründung; Risiken: Cashflow, Konjunktur, Speicherpreise
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 32,30 € (Xetra-Schluss 17.11.2026).
Quelle: dpa-AFX via boerse.de (Deutsche Bank Research), finanzen.net (Jefferies), FactSet via finanzen.net (Durchschnitt, Tiefstziel), dpa-AFX via finanztrends.de (JPMorgan)
Termine
Was Anleger bei der Bechtle Aktie jetzt beobachten sollten
Viertes Quartal 2026: Abbau der Lager und Rückkehr zu einem deutlich positiven operativen Cashflow, wie vom Management angekündigt
1. Januar 2027: Konstantin Ebert übernimmt den Vorstandsvorsitz von Thomas Olemotz
19. März 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 samt Ausblick und Dividendenvorschlag
13. Mai 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027
Häufige Fragen zur Bechtle Aktie Prognose
Welches Kursziel nennt die Deutsche Bank für die Bechtle Aktie?
Die Deutsche Bank Research hat ihr Kursziel laut dpa-AFX am 16. November von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung „Buy“ bestätigt.
Wie lautet die Bechtle Aktienprognose der Analysten im Durchschnitt?
Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von 14 Analysten bei 42,78 Euro, die Spanne reicht von 31,90 bis 51 Euro.
Warum ist die Bechtle Aktie trotz angehobener Prognose gefallen?
Der Umsatz im dritten Quartal lag unter den Erwartungen, und der operative Cashflow war wegen des Lageraufbaus negativ. Dazu kam ein schwacher Technologiesektor.
Was erwartet Bechtle selbst für 2026?
Mehr als 10 Prozent Wachstum bei Geschäftsvolumen und Vorsteuergewinn sowie 5 bis 10 Prozent mehr Umsatz.
Wann legt Bechtle die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 19. März 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 51 Euro der Deutsche Bank Research (Analyst Lars Vom-Cleff, erstmals verbreitet am 16.11.2026, gemeldet von dpa-AFX) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen der Deutsche Bank Research: Deutsche Bank Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Bechtle AG (BC8): Kaufen, Kursziel 51,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (Analyst Lars Vom-Cleff) vom 16.11.2026, 08:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (Analyst Lars Vom-Cleff).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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