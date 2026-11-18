Welches Kursziel nennt die Deutsche Bank für die Bechtle Aktie?

Die Deutsche Bank Research hat ihr Kursziel laut dpa-AFX am 16. November von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung „Buy“ bestätigt.

Wie lautet die Bechtle Aktienprognose der Analysten im Durchschnitt?

Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von 14 Analysten bei 42,78 Euro, die Spanne reicht von 31,90 bis 51 Euro.

Warum ist die Bechtle Aktie trotz angehobener Prognose gefallen?

Der Umsatz im dritten Quartal lag unter den Erwartungen, und der operative Cashflow war wegen des Lageraufbaus negativ. Dazu kam ein schwacher Technologiesektor.

Was erwartet Bechtle selbst für 2026?

Mehr als 10 Prozent Wachstum bei Geschäftsvolumen und Vorsteuergewinn sowie 5 bis 10 Prozent mehr Umsatz.

Wann legt Bechtle die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 19. März 2027 angekündigt.