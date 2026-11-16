Ein Kreditfonds mit offenen Fragen: Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ für die BCP-Investment-Aktie, senkt das Kursziel aber von 11 auf 10 US-Dollar. Zum Kurs von 5,20 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 92 Prozent. BCP Investment ist eine Business Development Company (BDC) und vergibt Kredite an mittelständische Unternehmen.
BCP-Investment-Aktie: Lucid-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ – Kursziel 10 Dollar trotz verschobener Zahlen
Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ für die Aktie von BCP Investment, senkt das Kursziel aber von 11 auf 10 US-Dollar. Zum Kurs von 5,20 US-Dollar sind das rund 92 Prozent Potenzial. Die BDC hat ihre Quartalszahlen kurzfristig verschoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- BCP Investment Corporation
- Handelssymbol
- BCIC (Nasdaq)
- Analyst
- Erik Zwick
- Bank
- Lucid Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 10 US-Dollar (zuvor 11 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Lucid Capital zur BCP-Investment-Aktie
Zahlen verschoben – Zwick hält an Kauf fest
Erik Zwick nimmt sein Kursziel leicht zurück. Die Gesellschaft hatte ihre Quartalszahlen am 5. November kurzfristig verschoben.
Ursprünglich wollte BCP die Zahlen zum dritten Quartal am 5. November nach Börsenschluss vorlegen. Am selben Abend kündigte das Unternehmen die Verschiebung an, einen Grund nannte es nicht.
Ende Juni lag der Nettoinventarwert je Aktie bei 14,49 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick zu lesen ist:
Großer Abschlag
Der Kurs liegt weit unter dem zuletzt gemeldeten Inventarwert.
Weniger Problemkredite
Im zweiten Quartal sank die Zahl der notleidenden Engagements von neun auf sieben.
Bessere Finanzierung
Die Kreditlinie bei KeyBank wurde auf 150 Millionen US-Dollar verdoppelt und günstiger gestaltet.
Monatliche Ausschüttung
Für Oktober bis Dezember 2026 zahlt BCP monatlich 0,09 US-Dollar je Aktie.
Softwarekredite belasten
Im zweiten Quartal sank der Inventarwert je Aktie von 15,60 auf 14,49 US-Dollar. Fast die Hälfte der Abwertungen entfiel auf Kredite an Softwarefirmen.
Der Nettoinvestitionsertrag fiel auf 0,45 US-Dollar je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Lucid Capital Markets, LLC, Analyst Erik Zwick. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 10 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: lucidcm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BCP Investment Corporation (BCIC): Kaufen, Kursziel 10,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Erik Zwick, Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Erik Zwick, Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.