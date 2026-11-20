AT1-Anleihen zählen zum Kernkapital einer Bank. Sie sollen Verluste auffangen, bevor Einleger oder normale Anleihegläubiger betroffen sind. Deshalb stehen sie im Rang weit hinten. Fällt die Kapitalquote der Bank (CET1, hartes Kernkapital) unter eine festgelegte Schwelle, kann die Anleihe in Aktien umgewandelt oder abgeschrieben werden. Laut Bondblox liegt diese Schwelle bei 5,125 Prozent. Außerdem kann die Bank Kuponzahlungen unter bestimmten Bedingungen aussetzen. Für diese Risiken verlangt der Markt einen deutlichen Aufschlag auf Staatsanleihen: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 20. November 2026 laut Trading Economics bei rund 3,3 Prozent.

Ob die Bank die Anleihe zum frühesten Termin kündigt, ist ihre Entscheidung. Nach Ablauf der Frist wird der Kupon neu auf den Fünfjahres-Mid-Swap-Satz plus Marge festgesetzt; Bondblox nennt eine Marge von 333,4 Basispunkten. Der Mid-Swap-Satz ist der Zins, zu dem Banken untereinander Zinsen tauschen.