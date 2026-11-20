Die BBVA-Anleihe bietet einen festen Kupon von 6,5 Prozent, ist aber keine gewöhnliche Bankanleihe: Es handelt sich um eine unbefristete, nachrangige AT1-Anleihe (Additional Tier 1, auch CoCo-Bond genannt) über 1 Milliarde Euro. Die spanische Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat sie laut eigener Pressemitteilung am Dienstag, dem 10. November 2026, platziert. Das Orderbuch lag laut BBVA bei 8,25 Milliarden Euro. Wie viel Risiko stecken im hohen Zins der BBVA-Anleihe?
BBVA Anleihe: 6,5 Prozent Kupon für eine unbefristete AT1-Anleihe, Orderbuch von 8,25 Milliarden Euro - Wie viel Verlustrisiko steckt im Zusatzkapital der Bank?
Die spanische Großbank BBVA hat am 10. November 2026 eine unbefristete AT1-Anleihe über 1 Milliarde Euro mit 6,5 Prozent Kupon platziert. Das Orderbuch lag laut BBVA bei 8,25 Milliarden Euro. Wir erklären, was hinter der BBVA-Anleihe steckt, wie AT1-Anleihen funktionieren und welche Risiken bis zum Totalverlust gelten.
Die Eckdaten
Was steckt hinter der BBVA-Anleihe?
Der Kupon einer Anleihe ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt dagegen vom Kaufkurs ab. Bei einer AT1-Anleihe kommt hinzu, dass sie keinen festen Rückzahlungstermin hat.
Laut BBVA wurde die Anleihe als Euro-CoCo mit Kündigungsoption im Jahr 2034 begeben. Die erste Preisindikation lag bei 7,125 Prozent, am Ende stand ein Kupon von 6,5 Prozent, also 62,5 Basispunkte weniger. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Konsortialbanken waren Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Deutsche Bank und Natixis. Als Zweck nennt die Bank das Vorziehen eines Teils des Finanzierungsplans für 2027 und die Stärkung des AT1-Puffers; es war die elfte Schuldenemission des Jahres.
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
|Anleihetyp
|Perpetual AT1 (CoCo), nachrangig
|Volumen
|1.000 Mio. €
|Kupon
|6,50% fest
|Erste Preisindikation
|7,125%
|Orderbuch
|8.250 Mio. €
|Platzierung
|10.11.2026
|Kündigungsmöglichkeit
|2034 (Termin laut Quellen uneinheitlich)
|Rating der Anleihe
|Ba1 / BB+ laut Bondblox
|Umwandlungsschwelle
|CET1 unter 5,125% laut Bondblox
Die Quellen widersprechen sich beim Call-Termin: Bondblox nennt den 18.05.2034, die BBVA-Pressemitteilung ein Call-Fenster mit dem 18.10.2034. ISIN und Stückelung nennen die gesichteten Quellen nicht.
Quelle: BBVA-Pressemitteilung; Bondblox (Abruf 20.11.2026)
Warum zahlt eine AT1-Anleihe so viel mehr Zins?
AT1-Anleihen zählen zum Kernkapital einer Bank. Sie sollen Verluste auffangen, bevor Einleger oder normale Anleihegläubiger betroffen sind. Deshalb stehen sie im Rang weit hinten. Fällt die Kapitalquote der Bank (CET1, hartes Kernkapital) unter eine festgelegte Schwelle, kann die Anleihe in Aktien umgewandelt oder abgeschrieben werden. Laut Bondblox liegt diese Schwelle bei 5,125 Prozent. Außerdem kann die Bank Kuponzahlungen unter bestimmten Bedingungen aussetzen. Für diese Risiken verlangt der Markt einen deutlichen Aufschlag auf Staatsanleihen: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 20. November 2026 laut Trading Economics bei rund 3,3 Prozent.
Ob die Bank die Anleihe zum frühesten Termin kündigt, ist ihre Entscheidung. Nach Ablauf der Frist wird der Kupon neu auf den Fünfjahres-Mid-Swap-Satz plus Marge festgesetzt; Bondblox nennt eine Marge von 333,4 Basispunkten. Der Mid-Swap-Satz ist der Zins, zu dem Banken untereinander Zinsen tauschen.
Nachrang
Im Insolvenz- oder Abwicklungsfall werden AT1-Gläubiger nach nahezu allen anderen bedient.
Keine feste Laufzeit
Die Anleihe ist unbefristet, eine Rückzahlung hängt von der Kündigung durch BBVA ab.
Kuponrisiko
Zinszahlungen können ausfallen, ohne dass dies ein Zahlungsausfall im klassischen Sinn ist.
Wie stark war die Nachfrage?
Das Orderbuch von 8,25 Milliarden Euro für 1 Milliarde Euro Volumen zeigt viel Interesse institutioneller Anleger. Die Überschrift der BBVA-Mitteilung nennt „sieben Mal“, der Text 8,25 Milliarden Euro; wir verwenden die Zahl aus dem Text. Hohe Nachfrage senkt den Zins, den eine Bank zahlen muss: Der Kupon wurde gegenüber der ersten Indikation um 62,5 Basispunkte gesenkt. Das sagt nichts über die künftige Kursentwicklung oder Sicherheit der Anleihe aus.
Für Privatanleger ist wichtig: AT1-Anleihen richten sich üblicherweise an professionelle Investoren und werden oft in hohen Stückelungen angeboten. Welche Stückelung die BBVA-Anleihe hat, geht aus den gesichteten Quellen nicht hervor; maßgeblich sind die Anleihebedingungen und der Prospekt.
Was ist bei der BBVA-Anleihe als Nächstes wichtig?
Ein fester Termin steht nicht an: Die Anleihe ist unbefristet, die früheste Kündigungsmöglichkeit liegt 2034. Beobachten lassen sich die Kapitalquote von BBVA, die Quartalszahlen der Bank und die Entwicklung der Marktzinsen. Am 17. Dezember 2026 tagt laut früheren Aktiencheck-Meldungen der EZB-Rat; ein Zinsschritt würde auch AT1-Kurse beeinflussen.
FAQ: BBVA-Anleihe und AT1-Anleihen
Wie hoch ist der Kupon der BBVA-Anleihe? Der feste Kupon beträgt 6,5 Prozent; die erste Preisindikation lag bei 7,125 Prozent.
Was ist eine AT1-Anleihe? Eine nachrangige, meist unbefristete Anleihe, die zum Kernkapital einer Bank zählt und bei Kapitalmangel in Aktien umgewandelt oder abgeschrieben werden kann.
Wann kann BBVA die Anleihe kündigen? Frühestens 2034; der genaue Termin ist in den Quellen uneinheitlich (18.05.2034 laut Bondblox, 18.10.2034 laut BBVA).
Wie sicher ist eine AT1-Anleihe? Sie ist deutlich riskanter als eine Staatsanleihe oder eine vorrangige Bankanleihe; Totalverlust ist möglich.
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