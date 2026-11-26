Der Tag nach dem Steuerschock gehört den spanischen Banken. Die BBVA-Aktie (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, deutsches Handelssymbol: BOY, US-Handelssymbol: BBVA an der NYSE) steigt um 10:25 Uhr um 2,58 Prozent auf 21,83 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Am frühen Morgen hatte das Plus bei 2,44 Prozent gelegen, die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat ihre Gewinne also ausgebaut. Der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent.
BBVA-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,6 Prozent – Mexiko macht die spanische Sondersteuer erträglich
Die BBVA-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt Spaniens zweitgrößte Bank um 2,58 Prozent auf 21,83 Euro. Der Sektor erholt sich vom Steuerschock des Vortags. Die Gründe für den Kursgewinn und warum das Auslandsgeschäft den Unterschied macht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die BBVA-Aktie heute zulegt
Am Mittwoch drückte die Politik die Kurse, am Donnerstag hebt sie der Markt. Für BBVA spricht zudem die Geografie.
Der spanische IBEX 35 hatte am Mittwoch knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und den tiefsten Stand seit Juni erreicht. Ein Grund war die Sondersteuer für Banken, die die Regierung per Eilverordnung bis 2027 verlängert hat. Am Donnerstag setzte die Gegenbewegung ein. Rückenwind kam von der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwochabend ein Minus von fast 5 Prozent bis auf 0,6 Prozent aufholte.
Eine eigene Meldung von BBVA gibt es nicht. Die Steuer ist gestaffelt und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge in Spanien. BBVA zahlt als Großbank den Höchstsatz. Der Konzern verdient aber einen großen Teil seines Gewinns in Mexiko und der Türkei. Gemessen am Gesamtgewinn trifft die spanische Abgabe BBVA deshalb weniger stark als rein heimische Institute. Die Verlängerung war zudem seit Tagen angekündigt.
Sektor-Erholung
Die spanischen Bankwerte liegen geschlossen im Plus.
Steuer eingepreist
Die Verlängerung schreibt eine bekannte Regel fort.
Starkes Auslandsgeschäft
Mexiko gilt als größter Gewinnbringer des Konzerns.
Zinsen
Der Markt erwartet am 17. Dezember eine Zinserhöhung der EZB.
Das Unternehmen
Eine spanische Bank mit mexikanischem Motor
BBVA hat seinen Sitz in Bilbao und die Zentrale in Madrid. Neben Spanien ist die Bank vor allem in Mexiko, der Türkei, Kolumbien und Peru tätig und gilt als Vorreiter im digitalen Bankgeschäft. Die spanische Notenbank hat den zusätzlichen Kapitalpuffer, den BBVA als systemrelevantes Institut für 2027 vorhalten muss, angehoben. Zwei Termine stehen an: Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Am 17. Dezember entscheidet die EZB über die Zinsen, am Markt gilt eine Erhöhung des Einlagensatzes auf 2,75 Prozent als nahezu ausgemacht.
Häufige Fragen zur BBVA-Aktie
Warum ist die BBVA-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die BBVA-Aktie erholt sich mit dem Bankensektor vom Rückschlag am Mittwoch, als die verlängerte spanische Bankensteuer die Kurse drückte.
Wie stark steigt die BBVA-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Madrid bei 21,83 Euro, ein Plus von 2,58 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der BBVA-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113211835, die WKN 875773. In Deutschland wird die Aktie unter BOY gehandelt, in den USA unter BBVA an der NYSE.
Wo verdient BBVA sein Geld?
Neben Spanien vor allem in Mexiko sowie in der Türkei, Kolumbien und Peru.
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