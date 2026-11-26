BBVA hat seinen Sitz in Bilbao und die Zentrale in Madrid. Neben Spanien ist die Bank vor allem in Mexiko, der Türkei, Kolumbien und Peru tätig und gilt als Vorreiter im digitalen Bankgeschäft. Die spanische Notenbank hat den zusätzlichen Kapitalpuffer, den BBVA als systemrelevantes Institut für 2027 vorhalten muss, angehoben. Zwei Termine stehen an: Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Am 17. Dezember entscheidet die EZB über die Zinsen, am Markt gilt eine Erhöhung des Einlagensatzes auf 2,75 Prozent als nahezu ausgemacht.