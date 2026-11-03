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Bayer Quartalszahlen: Die Pharma-Wende ist da – Bayer schlägt die Erwartungen um 190 Millionen Euro und hebt die Prognose an

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 09:23 14 Min.

Jahrelang war die Pharmasparte das Sorgenkind von Bayer: auslaufende Patente, schrumpfende Blockbuster, eine Pipeline, der kaum jemand traute. Mit den Bayer Quartalszahlen zum dritten Quartal dreht sich dieses Bild. Das Pharma-Ergebnis springt um fast ein Viertel, zwei neue Medikamente gleichen den Absturz der alten Kassenschlager mehr als aus, und der Konzern hebt seine Jahresziele an. Das bereinigte EBITDA liegt mit 1,62 Milliarden Euro rund 13 Prozent über den Erwartungen der Analysten. Doch wer nur die Schlagzeile liest, übersieht die andere Hälfte der Geschichte: Das Agrargeschäft bricht ein, der bereinigte Gewinn je Aktie verfehlt die Schätzungen deutlich, und unter dem Strich steht erneut ein Verlust von 672 Millionen Euro.

Bild: Bayer AG

Bayer Quartalszahlen: Die Pharma-Wende ist da – Bayer schlägt die Erwartungen um 190 Millionen Euro und hebt die Prognose an Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 3. November 2026 · Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, US-Symbol: BAYRY) Bayer Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick: Umsatz: 10,05 Mrd. Euro (+4,1 %, bereinigt +1,9 %), erwartet rund 9,92 Mrd. Euro EBITDA vor Sondereinflüssen: 1,62 Mrd. Euro (+6,9 %), erwartet rund 1,43 Mrd. Euro Bereinigtes Ergebnis je Aktie (Core EPS): 0,31 Euro (Vorjahr 0,49 Euro), erwartet rund 0,36 bis 0,39 Euro Konzernergebnis: −672 Mio. Euro (Vorjahr −963 Mio. Euro), erwartet rund −242 Mio. Euro Pharma-EBITDA: 1,29 Mrd. Euro (+23,6 %), Marge 27,6 Prozent Prognose 2026: EBITDA vor Sondereinflüssen 9,8 bis 10,3 Mrd. Euro (zuvor 9,6 bis 10,1 Mrd. Euro) Bayer Quartalszahlen im Check: Ist gegen Erwartung Die Messlatte lag niedrig – und das war Absicht. Analysten hatten ihre Schätzungen im Vorfeld deutlich zurückgenommen und für das saisonal schwächste Quartal im Agrargeschäft einen Rückgang des operativen Ergebnisses um rund sechs Prozent erwartet. Bayer liefert stattdessen ein Plus von 6,9 Prozent. Weniger glänzend fällt das Bild weiter unten in der Gewinn- und Verlustrechnung aus. Umsatz: 10,053 Mrd. Euro – erwartet rund 9,92 Mrd. Euro (+1,3 Prozent über Konsens), Vorjahr 9,660 Mrd. Euro. Übertroffen. EBITDA vor Sondereinflüssen: 1,615 Mrd. Euro – erwartet rund 1,43 Mrd. Euro (+12,9 Prozent), Vorjahr 1,511 Mrd. Euro. Deutlich übertroffen. EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen: 16,1 Prozent – Vorjahr 15,6 Prozent. Verbessert. Bereinigtes Ergebnis je Aktie (Core EPS): 0,31 Euro – erwartet rund 0,36 bis 0,39 Euro, Vorjahr 0,49 Euro. Verfehlt. Konzernergebnis: −672 Mio. Euro – erwartet rund −242 Mio. Euro, Vorjahr −963 Mio. Euro. Verfehlt. Pharmaceuticals, EBITDA vor Sondereinflüssen: 1,292 Mrd. Euro (+23,6 Prozent). Stark. Crop Science, EBITDA vor Sondereinflüssen: 101 Mio. Euro (−41,3 Prozent). Schwach. Consumer Health, EBITDA vor Sondereinflüssen: 347 Mio. Euro (−4,4 Prozent). Leicht schwächer. Free Cashflow: −293 Mio. Euro – Vorjahr +596 Mio. Euro. Belastet durch Vergleichszahlungen. Nettofinanzverschuldung: 31,1 Mrd. Euro – nach 33,6 Mrd. Euro Ende Juni. Deutlich gesenkt. Quelle: Bayer AG (Quartalsmitteilung Q3 2026 vom 3. November 2026); Erwartungen: Vara Research über Investing.com, dpa-AFX, finanzen.net. Abweichungen: eigene Berechnung. Nubeqa und Kerendia: Die neuen Stars ersetzen die alten Blockbuster Die wichtigste Botschaft der Bayer Quartalszahlen kommt aus der Pharmasparte. Der Umsatz stieg um 8,0 Prozent auf 4,68 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt um 6,4 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen kletterte um 23,6 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro, die Marge um 3,5 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent. Bayer selbst spricht von einem neuen Wachstumszyklus – und die Zahlen geben dem Konzern recht. Die Treiber haben Namen. Das Prostatakrebsmittel Nubeqa legte um 60,5 Prozent auf 998 Millionen Euro zu und kratzt damit an der Milliardenmarke pro Quartal. Das Nierenmedikament Kerendia wuchs sogar um 69,2 Prozent auf 374 Millionen Euro. Zusammen brachten die beiden Hoffnungsträger 529 Millionen Euro mehr Umsatz als im Vorjahresquartal. Auf der anderen Seite verloren die alten Blockbuster wie erwartet: Das Augenmittel Eylea brach um 23,4 Prozent auf 560 Millionen Euro ein, der Gerinnungshemmer Xarelto um 30,2 Prozent auf 377 Millionen Euro – zusammen ein Minus von 334 Millionen Euro. Die Rechnung ist eindeutig: Die neuen Produkte gleichen den Patentverlust nicht nur aus, sie übertreffen ihn deutlich. Dazu kommen Rückenwind aus der Radiologie, wo das Kontrastmittel Ultravist um 26 Prozent zulegte, und der Herzmuskel-Neuling Beyonttra, der seinen Umsatz auf 60 Millionen Euro verfünffachte. Regional ist die Verschiebung dramatisch: In Nordamerika stieg der Pharma-Umsatz um 23 Prozent, in Europa, Nahost und Afrika fiel er dagegen um 12 Prozent – der Generika-Effekt bei Eylea und Xarelto schlägt dort voll durch. Für die Zukunft ist die Pipeline gut gefüllt. Im Quartal erhielt das Lungenkrebsmittel Hyrnuo (Sevabertinib) eine beschleunigte Zulassung in den USA, Kerendia wurde in den USA zusätzlich für Nierenpatienten mit Typ-1-Diabetes zugelassen. Im Oktober genehmigte China mit Asundexian den weltweit ersten Faktor-XIa-Hemmer zur Senkung des Schlaganfallrisikos. Für das Wechseljahresmittel Lynkuet gewährte die US-Arzneimittelbehörde FDA zudem eine beschleunigte Prüfung in einer weiteren Indikation. Crop Science: Das Agrargeschäft rutscht ins Minus So hell die Pharmasparte strahlt, so trüb ist das Bild im Agrargeschäft. Crop Science kam im dritten Quartal zwar auf einen nominal stabilen Umsatz von 3,88 Milliarden Euro, bereinigt um Währungseffekte aber auf ein Minus von 2,4 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen brach um 41,3 Prozent auf 101 Millionen Euro ein, die Marge schrumpfte auf magere 2,6 Prozent. Die Gründe sind vielfältig. In Europa, Nahost und Afrika fiel der Agrarumsatz um fast 22 Prozent – belastet durch regulatorische Einschränkungen und eine lange Hitzeperiode. In Asien sorgte das Wetterphänomen El Niño für Einbußen. Bei Fungiziden und Herbiziden setzen Generika-Anbieter die Preise unter Druck, bei Glyphosat sank die Nachfrage. Einziger Lichtblick ist Lateinamerika mit einem Plus von 11 Prozent dank hoher Nachfrage nach Mais- und Sojasaatgut. Bayer hat zudem seine Markterwartung gesenkt: Der globale Markt für Saatgut und Pflanzenschutz soll 2026 nur noch um 0 bis 2 Prozent wachsen statt um 0 bis 3 Prozent. Wichtig für die Einordnung: Das dritte Quartal ist im Agrargeschäft traditionell das schwächste des Jahres. Nach neun Monaten liegt das Crop-Science-Ergebnis mit 4,02 Milliarden Euro noch immer 17 Prozent über dem Vorjahr. Die Prognose für die Sparte mit einer Marge von 20 bis 22 Prozent bestätigt Bayer. Consumer Health: Stillstand beim Umsatz, Druck auf die Marge Die Sparte mit rezeptfreien Produkten wie Aspirin, Bepanthen und Claritin trat auf der Stelle. Der Umsatz lag mit 1,45 Milliarden Euro bereinigt auf Vorjahresniveau, das EBITDA vor Sondereinflüssen sank um 4,4 Prozent auf 347 Millionen Euro. Wachstum bei Dermatologie und Verdauungsprodukten wurde durch Rückgänge bei Nahrungsergänzungsmitteln sowie Erkältungs- und Allergieprodukten aufgezehrt. Höhere Marketingausgaben drückten die Marge um 1,7 Prozentpunkte auf 24,0 Prozent. Bayer senkte zudem die Erwartung für das Marktwachstum auf 2,5 bis 3 Prozent, vor allem wegen der schwachen Konsumstimmung in den USA. Die Schattenseite der Bayer Quartalszahlen: Warum der Gewinn je Aktie enttäuscht Wie kann ein Konzern sein operatives Ergebnis um 6,9 Prozent steigern und gleichzeitig beim bereinigten Gewinn je Aktie um 37 Prozent einbrechen? Die Antwort liegt unterhalb des EBITDA – und sie ist für Anleger wichtiger, als es die Schlagzeilen vermuten lassen. Erstens verschlechterte sich das bereinigte Finanzergebnis von minus 347 auf minus 548 Millionen Euro. Ein wesentlicher Grund sind höhere Zinsaufwendungen auf abgezinste Rückstellungen, die vor allem mit den Rechtsstreitigkeiten zusammenhängen. Zweitens stieg die Steuerbelastung. Das bereinigte Konzernergebnis sank dadurch von 480 auf 304 Millionen Euro, obwohl das bereinigte operative Ergebnis um knapp 7 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro zulegte. Die hohe Verschuldung und die Glyphosat-Altlasten fressen also einen erheblichen Teil der operativen Fortschritte auf. Unter dem Strich belasteten zudem zwei Wertberichtigungen. Bayer schrieb 307 Millionen Euro auf die Marke des Krebsmittels Xofigo ab, weil die Umsatzerwartungen gesenkt wurden. Weitere 215 Millionen Euro entfielen auf die Allergiemarke Claritin, ausgelöst durch höhere Kapitalkosten. Hinzu kamen Aufwendungen für Rechtsrisiken. Das Konzernergebnis lag mit minus 672 Millionen Euro zwar besser als im Vorjahr mit minus 963 Millionen Euro, aber deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Glyphosat kostet weiter Milliarden – doch die Bilanz wird stärker Der Rechtsstreit um Glyphosat und die Umweltaltlast PCB bleibt ein teurer Begleiter. Im dritten Quartal flossen 1,12 Milliarden Euro für Vergleichszahlungen ab, nach 703 Millionen Euro im Vorjahr. Darin enthalten sind erstmals Einzahlungen in einen Treuhandfonds für den geplanten Sammelvergleich, mit dem Bayer aktuelle und künftige Glyphosat-Klagen beilegen will. Der freie Cashflow rutschte dadurch auf minus 293 Millionen Euro. Ohne die Vergleichszahlungen hätte er bei plus 828 Millionen Euro gelegen. Gleichzeitig hat Bayer im Quartal kräftig an der Finanzierung gearbeitet. Der Konzern platzierte Anleihen über 5 Milliarden US-Dollar in den USA sowie Hybridanleihen über 2 Milliarden Euro und schloss eine Transaktion mit dem Finanzinvestor Apollo ab. Dieser beteiligt sich für 3 Milliarden Euro an einer neuen Gesellschaft, in der das Geschäft mit Langzeit-Verhütungsmitteln wie Mirena gebündelt ist; Bayer behält die Mehrheit und eine Rückkaufoption. Die Nettofinanzverschuldung sank dadurch binnen drei Monaten um 2,5 Milliarden Euro auf 31,1 Milliarden Euro. Bis zum Jahresende soll sie auf 28 bis 29 Milliarden Euro fallen – eine Milliarde Euro weniger als bislang geplant. Die neue Prognose: Bayer wird mutiger Die Anhebung der Jahresziele ist das zweite Signal, das die Bayer Quartalszahlen an den Markt senden. Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll 2026 währungsbereinigt bei 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro liegen, 200 Millionen Euro mehr als bisher. Analysten hatten zuletzt mit rund 9,7 Milliarden Euro gerechnet und damit am unteren Ende der alten Spanne. Für die Pharmasparte erwartet Bayer nun eine Marge von 25 bis 27 Prozent statt 23 bis 25 Prozent. Noch deutlicher fällt die Anhebung beim Cashflow aus. Der freie Cashflow soll bei minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro liegen, eine Milliarde Euro besser als bisher. Ohne Vergleichszahlungen peilt Bayer 3 bis 4 Milliarden Euro an. Eine Rechnung zeigt allerdings, wie ambitioniert das ist: Nach neun Monaten liegt der freie Cashflow bei minus 2,98 Milliarden Euro. Im vierten Quartal müssen also 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro hereinkommen. Das ist saisonal möglich, weil im Agrargeschäft zum Jahresende die Forderungen eingehen – aber es lässt wenig Spielraum. Unverändert bleiben der Umsatzausblick von 45 bis 47 Milliarden Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie von 4,30 bis 4,80 Euro, jeweils währungsbereinigt. Nach neun Monaten steht Bayer beim Kern-EPS bei 3,97 Euro. Der Konsens für das Gesamtjahr lag vor den Bayer Quartalszahlen bei rund 4,51 Euro. So reagiert die Bayer-Aktie auf die Quartalszahlen Die Börse gewichtet die gute Nachricht stärker als die schlechte. Im frühen Xetra-Handel stieg die Bayer-Aktie um rund 3,2 Prozent auf 51,63 Euro und setzte damit die Rally der Vorwoche fort. In der Woche vor den Bayer Quartalszahlen hatte die Aktie bereits fast 16 Prozent zugelegt – angetrieben vom ersten Glyphosat-Prozesssieg seit dem Grundsatzurteil des US Supreme Court, der China-Zulassung für Asundexian und starken Studiendaten zu Nubeqa. Das Jahreshoch von 53,92 Euro aus dem Juli rückt damit in Reichweite. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden Euro ist Bayer allerdings noch immer weit von früheren Bewertungen entfernt: Vor der ersten Glyphosat-Niederlage im Sommer 2018 kostete die Aktie rund 93 Euro. Was Analysten zur Bayer-Aktie sagen Die Analysten stehen mehrheitlich auf der Seite der Optimisten. Barclays sieht die Aktie bei 70 Euro, Goldman Sachs bei 63,50 Euro, die UBS bei 62 Euro, JPMorgan bei 61 Euro mit der Einstufung „Overweight" und die Deutsche Bank bei 60 Euro. JPMorgan-Analyst Richard Vosser hatte vor den Zahlen einen Umsatz über, aber ein EBITDA unter dem Konsens erwartet – beim Ergebnis hat Bayer ihn positiv überrascht. Vorsichtiger bleibt Jefferies mit „Hold" und einem Kursziel von 46 Euro; Analyst Michael Leuchten verweist vor allem auf die noch ausstehende richterliche Zustimmung zum Glyphosat-Sammelvergleich. Für die Bullen bestätigen die Bayer Quartalszahlen die These, dass die Pharma-Wende früher kommt als gedacht und die Bilanz Schritt für Schritt repariert wird. Die Skeptiker werden auf das schwache Agrargeschäft, den Rückgang beim bereinigten Gewinn je Aktie und die weiterhin milliardenschweren Vergleichszahlungen verweisen. Bemerkenswert: Die Gewinnprognose je Aktie hat Bayer trotz höherer EBITDA-Ziele nicht angehoben – höhere Zins- und Steuerkosten zehren den operativen Fortschritt teilweise auf. Worauf Anleger jetzt achten sollten Der Glyphosat-Sammelvergleich: Bayer will mit bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar einen Großteil der rund 65.000 offenen Fälle beilegen. Die richterliche Zustimmung in Missouri steht aus und ist der wichtigste Kurstreiber der kommenden Monate. Das Tempo bei Nubeqa und Kerendia: Beide Medikamente wachsen um mehr als 60 Prozent. Hält das an, dürfte Nubeqa schon bald die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz pro Quartal überspringen. Die Markteinführung von Asundexian: Nach der Zulassung in China wird entscheidend, ob und wann die USA und Europa folgen. Der Faktor-XIa-Hemmer gilt als einer der wichtigsten Hoffnungsträger der Pipeline. Das Agrargeschäft im vierten Quartal: Bayer verweist auf Verschiebungen von Fungizid- und Gemüsesaatgut-Umsätzen ins Schlussquartal. Bleibt die Erholung aus, gerät die Spartenprognose unter Druck. Der Cashflow zum Jahresende: Um die neue Prognose zu erreichen, braucht Bayer im vierten Quartal einen Mittelzufluss von 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro. Bayer AG auf einen Blick Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Xetra: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) Kurs 3. November 2026, früher Handel: 51,63 Euro (rund +3,2 Prozent) Jahreshoch 2026: 53,92 Euro (Juli) 52-Wochen-Tief: 25,78 Euro Marktkapitalisierung: rund 50 Milliarden Euro Umsatz Q3 2026: 10,05 Mrd. Euro (+4,1 Prozent) EBITDA vor Sondereinflüssen Q3 2026: 1,62 Mrd. Euro (+6,9 Prozent) Core EPS Q3 2026: 0,31 Euro (Vorjahr 0,49 Euro) Prognose 2026 (währungsbereinigt): Umsatz 45 bis 47 Mrd. Euro, EBITDA vor Sondereinflüssen 9,8 bis 10,3 Mrd. Euro, Core EPS 4,30 bis 4,80 Euro, Free Cashflow −1,5 bis −0,5 Mrd. Euro Nettofinanzverschuldung: 31,1 Mrd. Euro (Ziel Jahresende: 28 bis 29 Mrd. Euro) Dividende: gesetzliche Mindestdividende von 0,11 Euro je Aktie CEO: Bill Anderson Häufige Fragen zu den Bayer Quartalszahlen Wie sind die Bayer Quartalszahlen für Q3 2026 ausgefallen? Bayer steigerte den Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro und das EBITDA vor Sondereinflüssen um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank auf 0,31 Euro, das Konzernergebnis lag bei minus 672 Millionen Euro. Hat Bayer die Erwartungen übertroffen? Bei Umsatz und bereinigtem EBITDA ja, deutlich. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie und beim Nettoergebnis blieb Bayer dagegen unter den Schätzungen der Analysten. Warum hebt Bayer die Prognose an? Vor allem wegen der starken Pharmasparte. Nubeqa und Kerendia wachsen deutlich schneller als erwartet. Bayer erwartet nun eine Pharma-Marge von 25 bis 27 Prozent und ein Konzern-EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro. Warum macht Bayer trotz höherem operativem Gewinn einen Verlust? Wegen Wertberichtigungen auf die Marken Xofigo (307 Millionen Euro) und Claritin (215 Millionen Euro), Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie eines schwächeren Finanzergebnisses durch höhere Zinsaufwendungen. Welche ISIN und welches US-Handelssymbol hat die Bayer-Aktie? ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Xetra-Kürzel BAYN. In den USA wird Bayer als ADR unter dem Handelssymbol BAYRY gehandelt. Fazit: Bayer hat die Wende eingeleitet – aber noch nicht vollendet Die Bayer Quartalszahlen markieren einen Wendepunkt in der Erzählung über den Leverkusener Konzern. Zum ersten Mal seit Jahren liefert die Pharmasparte den Beweis, dass sie den Patentverlust bei Eylea und Xarelto aus eigener Kraft überkompensieren kann. Die Prognoseanhebung, die sinkende Verschuldung und die Fortschritte im Glyphosat-Streit zeichnen das Bild eines Konzerns, der seine Probleme Schritt für Schritt abarbeitet. Doch vollendet ist die Wende nicht. Das Agrargeschäft steckt in einem schwierigen Marktumfeld, die Zinslast drückt den Gewinn je Aktie, und die Glyphosat-Zahlungen verschlingen weiter Milliarden. Für die Bayer-Aktie heißt das: Der Weg nach oben ist frei, wenn der Sammelvergleich die richterliche Zustimmung erhält und Pharma das Tempo hält. Die Bayer Quartalszahlen haben dafür die operative Grundlage gelegt – jetzt muss der Konzern beweisen, dass aus der Pharma-Wende auch eine Gewinn-Wende wird. Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Unternehmenszahlen stammen aus der Quartalsmitteilung der Bayer AG zum 30. September 2026. Konsensschätzungen stammen aus öffentlich verfügbaren Analystenumfragen (u. a. Vara Research, dpa-AFX, finanzen.net) und können je nach Datenanbieter abweichen. Wiedergegebene Analystenmeinungen und Kursziele sind Einschätzungen Dritter und stammen aus der Zeit vor Veröffentlichung der Quartalszahlen. Abweichungen zum Konsens sowie implizite Werte für das vierte Quartal sind eigene Berechnungen der Redaktion. Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Handel (Stand: 3. November 2026, früher Handel). Investitionen in Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Redaktion, aktiencheck.de

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