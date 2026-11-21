Es ist die Nachricht, auf die Bayer-Aktionäre seit Jahren warten. Am Freitag hat ein Richter in St. Louis den Sammelvergleich im Glyphosat-Streit über bis zu 7,25 Milliarden Dollar abschließend genehmigt. Die Bayer-Aktie hatte den Xetra-Handel zuvor noch mit einem Minus von 2,4 Prozent bei 53,36 Euro beendet. Nach Bekanntwerden der Entscheidung drehte sie im späten Handel auf Tradegate ins Plus und stieg auf rund 55 Euro. Diese Bayer Aktienanalyse ordnet ein, was der Vergleich wirklich bedeutet, prüft Zahlen und Bewertung und zeigt, was die Bayer Aktienprognose jetzt bestimmt.
Bayer Aktienanalyse: US-Richter segnet Glyphosat-Vergleich ab – beginnt jetzt die große Neubewertung der Comeback-Aktie?
Freitagabend, St. Louis: Ein Richter genehmigt den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar. Für Bayer ist es der wichtigste Schritt, um das jahrelange Glyphosat-Drama einzudämmen. Unsere Bayer Aktienanalyse zeigt, was die Entscheidung bedeutet, wie stark das Pharmageschäft wirklich ist, wie die Aktie nach fast einer Verdoppelung bewertet ist und welche Wege die Bayer Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG
- Sitz
- Leverkusen
- ISIN
- DE000BAY0017
- WKN
- BAY001
- Handelssymbol
- BAYN
- US-Handelssymbol
- BAYRY (ADR, OTCQX)
- Kurs
- 53,36 Euro
- Börsenwert
- rund 52 Milliarden Euro
- Vorstandschef
- Bill Anderson
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 20.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die Bayer-Aktie trägt die ISIN DE000BAY0017 und die WKN BAY001, das Handelssymbol lautet BAYN. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich am OTCQX-Markt unter dem Kürzel BAYRY gehandelt, dabei entsprechen vier Hinterlegungsscheine einer Aktie.
Der Durchbruch
7,25 Milliarden Dollar: was der Vergleich für Bayer bedeutet
Für jede Bayer Aktienanalyse der vergangenen Jahre war Glyphosat das alles überschattende Thema.
Seit der Übernahme von Monsanto haben Klagen wegen des Unkrautvernichters Roundup Bayer Milliarden gekostet und den Aktienkurs über Jahre gedrückt. Der nun genehmigte Sammelvergleich wurde bereits im Februar ausgehandelt. Er sieht Zahlungen von bis zu 7,25 Milliarden Dollar vor, verteilt über mehrere Jahre und gedeckelt. Rückenwind gab zuvor das Oberste Gericht der USA: Sein Urteil schränkt Klagen, die sich auf fehlende Krebswarnungen stützen, stark ein. Ende Oktober gewann Bayer zudem den ersten Glyphosat-Prozess nach diesem Grundsatzurteil vor einer Jury in St. Louis. Wichtig: Der Vergleich beendet nicht sämtliche Verfahren. Er nimmt aber einen großen Teil des Risikos aus der Bilanz.
Wir werden auch mit weiteren Fällen so umgehen, wie es im besten Interesse des Unternehmens ist, und erwarten nun die wichtige Entscheidung zum Sammelvergleich.
Die Zahlen
Pharma startet durch: das dritte Quartal im Detail
Neben der Rechtslage liefert das operative Geschäft der Bayer Aktie zunehmend Argumente.
Im dritten Quartal steigerte Bayer den Konzernumsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen wuchs um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Treiber war die Pharmasparte: Ihr Umsatz stieg um 8 Prozent auf 4,68 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereinflüssen sogar um 23,6 Prozent. Das Prostatakrebsmittel Nubeqa setzte im Quartal rund eine Milliarde Euro um, das Nierenmedikament Kerendia überschritt auf Zwölfmonatssicht die Milliardengrenze. Das Agrargeschäft Crop Science lag mit 3,88 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Unter dem Strich stand wegen Sondereffekten noch ein Verlust von 672 Millionen Euro.
Bayer: Umsatz im dritten Quartal nach Divisionen
Mrd. Euro
Drittes Quartal 2026. Consumer Health nicht separat dargestellt.
Quelle: Bayer, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Division
|Umsatz
|Pharmaceuticals
|4,68
|Crop Science
|3,88
Bayer hob zudem seine Jahresziele an. Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll 2026 währungsbereinigt bei 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro liegen, auch die Ziele für Free Cashflow und Verschuldung wurden verbessert. Die Nettofinanzverschuldung sank Ende September auf 31,1 Milliarden Euro, rund 1,6 Milliarden weniger als ein Jahr zuvor. Sie bleibt allerdings die größte Last in der Bilanz.
Die Bewertung
Fast verdoppelt: wie viel Comeback schon im Kurs steckt
Nach der Rally stellt sich in dieser Bayer Aktienanalyse die Frage, wie viel Positives bereits eingepreist ist.
Vor einem Jahr kostete die Bayer-Aktie zeitweise unter 27 Euro, Mitte November erreichte sie mit 57,84 Euro den höchsten Stand seit drei Jahren. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei rund 48 Prozent. Der Börsenwert beträgt etwa 52 Milliarden Euro – bei einem für 2026 angepeilten bereinigten EBITDA von rund 10 Milliarden Euro und gut 31 Milliarden Euro Nettoschulden. Der Markt hat einen Teil der Entlastung beim Glyphosat-Risiko also bereits vorweggenommen. Ob die Genehmigung des Vergleichs zusätzlichen Spielraum schafft, hängt davon ab, wie viele Kläger außerhalb des Vergleichs bleiben und wie sich die Pharmasparte entwickelt.
Die Analysten
Ziele bis 66 Euro: die Experten werden mutiger
Nach den Quartalszahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele angehoben. UBS und Goldman Sachs sehen die Bayer-Aktie bei jeweils 66 Euro, die Deutsche Bank bei 65 Euro, die LBBW bei 63 Euro. Berenberg hob das Ziel von 53,50 auf 62 Euro, bleibt aber bei einer Halteempfehlung. JPMorgan nennt 61 Euro. Deutlich vorsichtiger ist Jefferies mit einer Halteempfehlung und 48,50 Euro – Analyst Michael Leuchten kalkuliert mit Ergebnissen am unteren Ende der Konzernziele. Die Einschätzungen stammen aus der Zeit vor der Genehmigung des Vergleichs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Bayer-Aktie: Kursziele nach den Quartalszahlen
Euro
Kurs: Xetra-Schluss vom 20. November 2026. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: trading-treff, Börse Global, finanztrends, Börse Express; Stand 4. bis 18. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|UBS
|66
|Goldman Sachs
|66
|Deutsche Bank
|65
|LBBW
|63
|Berenberg
|62
|JPMorgan
|61
|Jefferies
|48,50
|Schlusskurs 20. November
|53,36
Die Szenarien
Bayer Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Die entscheidende Marke ist das Drei-Jahres-Hoch bei 57,84 Euro. Gelingt der Sprung darüber, wäre der Weg für einen neuen Aufwärtsschub charttechnisch frei.
Szenario 1: Der Befreiungsschlag wirkt
Der Markt honoriert die Genehmigung, die Pharmasparte wächst weiter und die Jahreszahlen bestätigen die angehobenen Ziele. Dann könnte die Aktie das Drei-Jahres-Hoch überwinden und Richtung 60 bis 66 Euro laufen, wo die meisten Analystenziele liegen.
Szenario 2: Gute Nachricht, schon eingepreist
Der Vergleich war weitgehend erwartet, Anleger nehmen Gewinne mit. Die Aktie pendelt zwischen 50 und 58 Euro, bis die Jahreszahlen im Frühjahr neue Impulse liefern.
Szenario 3: Neue Rückschläge
Viele Kläger lehnen den Vergleich ab, neue Prozesse oder Rückschläge in der Pharma-Pipeline belasten. Dann könnte die Aktie in Richtung 45 bis 48 Euro zurückfallen.
Häufige Fragen zur Bayer Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Bayer-Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA werden Hinterlegungsscheine unter BAYRY am OTCQX-Markt gehandelt.
Was bedeutet die Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs?
Ein Richter in St. Louis hat den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar abschließend gebilligt. Damit kann Bayer einen großen Teil der Roundup-Klagen beilegen, sämtliche Verfahren sind damit aber nicht beendet.
Wie liefen die letzten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 6,9 Prozent. Bayer hob seine Jahresziele an.
Wie hoch ist die Verschuldung von Bayer?
Die Nettofinanzverschuldung lag Ende September bei rund 31,1 Milliarden Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die hier genannten Ziele reichen von 48,50 Euro bei Jefferies bis 66 Euro bei UBS und Goldman Sachs. Das sind Einschätzungen Dritter.
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