Bayer Aktienanalyse: US-Richter segnet Glyphosat-Vergleich ab – beginnt jetzt die große Neubewertung der Comeback-Aktie?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 14:34 8 Min.

Freitagabend, St. Louis: Ein Richter genehmigt den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar. Für Bayer ist es der wichtigste Schritt, um das jahrelange Glyphosat-Drama einzudämmen. Unsere Bayer Aktienanalyse zeigt, was die Entscheidung bedeutet, wie stark das Pharmageschäft wirklich ist, wie die Aktie nach fast einer Verdoppelung bewertet ist und welche Wege die Bayer Aktienprognose jetzt nehmen kann.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Es ist die Nachricht, auf die Bayer-Aktionäre seit Jahren warten. Am Freitag hat ein Richter in St. Louis den Sammelvergleich im Glyphosat-Streit über bis zu 7,25 Milliarden Dollar abschließend genehmigt. Die Bayer-Aktie hatte den Xetra-Handel zuvor noch mit einem Minus von 2,4 Prozent bei 53,36 Euro beendet. Nach Bekanntwerden der Entscheidung drehte sie im späten Handel auf Tradegate ins Plus und stieg auf rund 55 Euro. Diese Bayer Aktienanalyse ordnet ein, was der Vergleich wirklich bedeutet, prüft Zahlen und Bewertung und zeigt, was die Bayer Aktienprognose jetzt bestimmt. Volumen des genehmigten Glyphosat-Vergleichs 7,25 Mrd. $ Xetra-Schluss am 20. November, vor der Entscheidung 53,36 € Kursplus seit Jahresbeginn rund +48 % Konzernumsatz im dritten Quartal, plus 4,1 Prozent 10,05 Mrd. € angehobene EBITDA-Prognose 2026 9,8–10,3 Mrd. € Quelle : Bayer, Quartalsmitteilung Q3 2026; Xetra; Medienberichte; Stand 20. November 2026 Steckbrief Unternehmen Bayer AG Sitz Leverkusen ISIN DE000BAY0017 WKN BAY001 Handelssymbol BAYN US-Handelssymbol BAYRY (ADR, OTCQX) Kurs 53,36 Euro Börsenwert rund 52 Milliarden Euro Vorstandschef Bill Anderson Index DAX Stand: 20.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 20.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung Die Stammdaten für Anleger: Die Bayer-Aktie trägt die ISIN DE000BAY0017 und die WKN BAY001, das Handelssymbol lautet BAYN. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich am OTCQX-Markt unter dem Kürzel BAYRY gehandelt, dabei entsprechen vier Hinterlegungsscheine einer Aktie. Der Durchbruch 7,25 Milliarden Dollar: was der Vergleich für Bayer bedeutet Für jede Bayer Aktienanalyse der vergangenen Jahre war Glyphosat das alles überschattende Thema. Seit der Übernahme von Monsanto haben Klagen wegen des Unkrautvernichters Roundup Bayer Milliarden gekostet und den Aktienkurs über Jahre gedrückt. Der nun genehmigte Sammelvergleich wurde bereits im Februar ausgehandelt. Er sieht Zahlungen von bis zu 7,25 Milliarden Dollar vor, verteilt über mehrere Jahre und gedeckelt. Rückenwind gab zuvor das Oberste Gericht der USA: Sein Urteil schränkt Klagen, die sich auf fehlende Krebswarnungen stützen, stark ein. Ende Oktober gewann Bayer zudem den ersten Glyphosat-Prozess nach diesem Grundsatzurteil vor einer Jury in St. Louis. Wichtig: Der Vergleich beendet nicht sämtliche Verfahren. Er nimmt aber einen großen Teil des Risikos aus der Bilanz. Die Zahlen Pharma startet durch: das dritte Quartal im Detail Neben der Rechtslage liefert das operative Geschäft der Bayer Aktie zunehmend Argumente. Im dritten Quartal steigerte Bayer den Konzernumsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen wuchs um 6,9 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Treiber war die Pharmasparte: Ihr Umsatz stieg um 8 Prozent auf 4,68 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereinflüssen sogar um 23,6 Prozent. Das Prostatakrebsmittel Nubeqa setzte im Quartal rund eine Milliarde Euro um, das Nierenmedikament Kerendia überschritt auf Zwölfmonatssicht die Milliardengrenze. Das Agrargeschäft Crop Science lag mit 3,88 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Unter dem Strich stand wegen Sondereffekten noch ein Verlust von 672 Millionen Euro. Bayer: Umsatz im dritten Quartal nach Divisionen Mrd. Euro 0 2 4 6 4,68 3,88 Pharmaceuticals Crop Science Drittes Quartal 2026. Consumer Health nicht separat dargestellt. Quelle : Bayer, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026 Daten als Tabelle Division Umsatz Pharmaceuticals 4,68 Crop Science 3,88 Bayer hob zudem seine Jahresziele an. Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll 2026 währungsbereinigt bei 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro liegen, auch die Ziele für Free Cashflow und Verschuldung wurden verbessert. Die Nettofinanzverschuldung sank Ende September auf 31,1 Milliarden Euro, rund 1,6 Milliarden weniger als ein Jahr zuvor. Sie bleibt allerdings die größte Last in der Bilanz. Die Risiken der Bayer-Aktie Restrisiko Glyphosat: Der Vergleich beendet nicht alle Verfahren, neue Klagen bleiben möglich.

Verschuldung: Mit rund 31 Milliarden Euro bleibt die Nettoverschuldung hoch.

Free Cashflow: Für 2026 rechnet Bayer weiter mit einem negativen Wert.

Agrargeschäft: Crop Science kämpft mit Preisdruck im Pflanzenschutz.

Patentabläufe: Ältere Medikamente wie Xarelto verlieren an Umsatz.

Bewertung: Nach fast einer Verdoppelung ist viel Optimismus eingepreist. Die Bewertung Fast verdoppelt: wie viel Comeback schon im Kurs steckt Nach der Rally stellt sich in dieser Bayer Aktienanalyse die Frage, wie viel Positives bereits eingepreist ist. Vor einem Jahr kostete die Bayer-Aktie zeitweise unter 27 Euro, Mitte November erreichte sie mit 57,84 Euro den höchsten Stand seit drei Jahren. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei rund 48 Prozent. Der Börsenwert beträgt etwa 52 Milliarden Euro – bei einem für 2026 angepeilten bereinigten EBITDA von rund 10 Milliarden Euro und gut 31 Milliarden Euro Nettoschulden. Der Markt hat einen Teil der Entlastung beim Glyphosat-Risiko also bereits vorweggenommen. Ob die Genehmigung des Vergleichs zusätzlichen Spielraum schafft, hängt davon ab, wie viele Kläger außerhalb des Vergleichs bleiben und wie sich die Pharmasparte entwickelt. Die Analysten Ziele bis 66 Euro: die Experten werden mutiger Nach den Quartalszahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele angehoben. UBS und Goldman Sachs sehen die Bayer-Aktie bei jeweils 66 Euro, die Deutsche Bank bei 65 Euro, die LBBW bei 63 Euro. Berenberg hob das Ziel von 53,50 auf 62 Euro, bleibt aber bei einer Halteempfehlung. JPMorgan nennt 61 Euro. Deutlich vorsichtiger ist Jefferies mit einer Halteempfehlung und 48,50 Euro – Analyst Michael Leuchten kalkuliert mit Ergebnissen am unteren Ende der Konzernziele. Die Einschätzungen stammen aus der Zeit vor der Genehmigung des Vergleichs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion. Bayer-Aktie: Kursziele nach den Quartalszahlen Euro UBS 66 Goldman Sachs 66 Deutsche Bank 65 LBBW 63 Berenberg 62 JPMorgan 61 Jefferies 48,50 Schlusskurs 20. November 53,36 Kurs: Xetra-Schluss vom 20. November 2026. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Quelle : trading-treff, Börse Global, finanztrends, Börse Express; Stand 4. bis 18. November 2026 Daten als Tabelle Analyst Euro UBS 66 Goldman Sachs 66 Deutsche Bank 65 LBBW 63 Berenberg 62 JPMorgan 61 Jefferies 48,50 Schlusskurs 20. November 53,36 Die Szenarien Bayer Aktienprognose: drei Wege für die Aktie Die entscheidende Marke ist das Drei-Jahres-Hoch bei 57,84 Euro. Gelingt der Sprung darüber, wäre der Weg für einen neuen Aufwärtsschub charttechnisch frei. 01 Szenario 1: Der Befreiungsschlag wirkt Der Markt honoriert die Genehmigung, die Pharmasparte wächst weiter und die Jahreszahlen bestätigen die angehobenen Ziele. Dann könnte die Aktie das Drei-Jahres-Hoch überwinden und Richtung 60 bis 66 Euro laufen, wo die meisten Analystenziele liegen. 02 Szenario 2: Gute Nachricht, schon eingepreist Der Vergleich war weitgehend erwartet, Anleger nehmen Gewinne mit. Die Aktie pendelt zwischen 50 und 58 Euro, bis die Jahreszahlen im Frühjahr neue Impulse liefern. 03 Szenario 3: Neue Rückschläge Viele Kläger lehnen den Vergleich ab, neue Prozesse oder Rückschläge in der Pharma-Pipeline belasten. Dann könnte die Aktie in Richtung 45 bis 48 Euro zurückfallen. Was für die Bayer-Aktie spricht Glyphosat: Sammelvergleich genehmigt.

Pharma: Umsatz plus 8, Ergebnis plus 24 Prozent.

Prognose: EBITDA-Ziel 2026 angehoben.

Schulden: Nettoverschuldung sinkt.

Analysten: Mehrere Ziele über 60 Euro. Was gegen die Bayer-Aktie spricht Restrisiko: Nicht alle Klagen erledigt.

Verschuldung: Rund 31 Milliarden Euro.

Cashflow: 2026 weiter negativ erwartet.

Agrar: Druck im Pflanzenschutz.

Rally: Fast verdoppelt seit dem Tief. Februar 2026 Vergleich ausgehandelt Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar Ende Oktober 2026 Jury-Sieg Erster Glyphosat-Prozess nach Supreme-Court-Urteil gewonnen 3. November 2026 Q3-Zahlen Umsatz und Ergebnis gestiegen, Prognose angehoben 20. November 2026Jetzt Genehmigung Richter in St. Louis billigt den Sammelvergleich Frühjahr 2027 Jahreszahlen Bilanz 2026 und Ausblick 2027 Quelle : Bayer; Gerichte; Medienberichte; Stand 21. November 2026 Häufige Fragen zur Bayer Aktienanalyse Welche ISIN und WKN hat die Bayer-Aktie?

Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA werden Hinterlegungsscheine unter BAYRY am OTCQX-Markt gehandelt. Was bedeutet die Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs?

Ein Richter in St. Louis hat den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar abschließend gebilligt. Damit kann Bayer einen großen Teil der Roundup-Klagen beilegen, sämtliche Verfahren sind damit aber nicht beendet. Wie liefen die letzten Quartalszahlen?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 6,9 Prozent. Bayer hob seine Jahresziele an. Wie hoch ist die Verschuldung von Bayer?

Die Nettofinanzverschuldung lag Ende September bei rund 31,1 Milliarden Euro. Welche Kursziele nennen Analysten?

Die hier genannten Ziele reichen von 48,50 Euro bei Jefferies bis 66 Euro bei UBS und Goldman Sachs. Das sind Einschätzungen Dritter. Fazit der Bayer Aktienanalyse: Die größte Last wird leichter Mit der Genehmigung des Sammelvergleichs ist Bayer dem Ende des Glyphosat-Dramas so nah wie nie zuvor. Gleichzeitig zeigt die Pharmasparte mit Nubeqa und Kerendia neue Wachstumskraft, und die Jahresziele wurden angehoben. Die Bayer Aktienanalyse zeigt aber auch: Nach fast einer Verdoppelung des Kurses ist ein Teil der guten Nachrichten eingepreist, und die hohe Verschuldung bleibt. Für die Bayer Aktienprognose wird entscheidend, ob der Konzern nun den Schritt vom Sanierungsfall zum Wachstumswert schafft.

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