Die Bayer Aktie (Ticker BAYN, ISIN DE000BAY0017) ist am Donnerstag mit einem Minus von 2,25 Prozent auf 54,68 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen und zählte damit zu den schwächeren DAX-Werten. Eine neue Unternehmensmeldung gab es dazu nicht. Der Rückschlag trifft einen Titel, der in zwölf Monaten rund 100 Prozent gewonnen hat und nahe seinem Drei-Jahres-Hoch notiert – die Aktienanalyse fragt, was davon durch Zahlen und Rechtslage gedeckt ist.
Bayer Aktienanalyse: Aktie fast verdoppelt, Glyphosat-Vergleich noch offen – wie viel Hoffnung steckt schon im Kurs der Bayer Aktie?
Die Bayer Aktie (BAYN) schloss am Donnerstag mit 54,68 Euro und minus 2,25 Prozent unter den Tagesverlierern im DAX – nach einem Plus von rund 100 Prozent in zwölf Monaten. Die Aktienanalyse prüft Zahlen, Rechtsrisiken, Analystenkonsens und Chart und fragt, was die Bayer Aktienprognose trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG
- Ticker / ISIN
- BAYN / DE000BAY0017
- Handelsplatz
- Xetra (EUR)
- 52-Wochen-Spanne
- 26,64 bis 57,84 Euro
- Dividende
- 0,11 Euro je Aktie (Ex-Tag 27.04.2026)
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027 (Jahreszahlen, laut Terminübersicht)
Stand: 19.11.2026, Kurs: Xetra, 19.11.2026 (Schlussphase; genaue Uhrzeit des Schlusskurses nicht ausgewiesen). Recherchestand 19.11.2026, 21:20 Uhr MEZ
Der Auslöser
Warum fällt die Bayer Aktie – und was ist heute wirklich passiert?
Eine konkrete Nachricht für das Minus ließ sich nicht belegen. Der DAX schloss mit minus 0,92 Prozent bei 25.498,91 Punkten, das Marktthema war der Anthropic-Börsengang an der Nasdaq. Im Glyphosat-Verfahren gibt es keine neue Entwicklung: Die Genehmigung des Vergleichs von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar in Missouri steht weiter aus. Nach Aussagen des Konzernchefs wird sie in den kommenden Wochen erwartet, spätestens bis Weihnachten; einen festen Termin gibt es nicht. Einschätzung der Redaktion: Nach einem Plus von rund 26 Prozent in einem Monat dürften Gewinnmitnahmen und der schwache Gesamtmarkt eine Rolle spielen. Belegt ist das nicht.
Zur Einordnung: Das Drei-Jahres-Hoch markierte die Aktie Mitte November bei knapp 58 Euro (Intraday 57,84 Euro am 12. November). Am 18. November schloss sie bei 55,94 Euro. Auch eine Kaufeinschätzung des Analysten Kepler Cheuvreux am Donnerstag verhinderte das Minus nicht (Einzelheiten weiter unten).
Das Geschäft
Was macht Bayer eigentlich – und warum ist das Glyphosat-Thema so wichtig?
Bayer ist ein Konzern aus drei Sparten: Pharma (verschreibungspflichtige Medikamente), Crop Science (Saatgut und Pflanzenschutz) und Consumer Health (Gesundheitsprodukte ohne Rezept). Die Sparte Crop Science trägt aus der Monsanto-Übernahme die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten mit sich. Rund 65.000 Klagen sind nach Unternehmensangaben anhängig. Im Juni 2026 entschied der Supreme Court in einem Grundsatzverfahren zugunsten von Bayer; der Konzern lagerte das US-Roundup-Geschäft in eine eigene Einheit aus. Der Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar soll die Altlasten weitgehend eingrenzen. Er wurde im März vorläufig genehmigt, die endgültige Entscheidung des Gerichts in St. Louis ist offen.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen der Bayer Aktie – trotz negativem Cashflow?
Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung vom 3. November) stieg der Konzernumsatz nominal um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt um 1,9 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen wuchs um 6,9 Prozent auf 1,615 Milliarden Euro. Das Kernergebnis je Aktie fiel auf 0,31 Euro nach 0,49 Euro im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Konzernverlust von 672 Millionen Euro, belastet durch Wertberichtigungen auf Xofigo und Claritin. Der Free Cashflow lag bei minus 293 Millionen Euro; ohne Zahlungen für Rechtsfälle (netto 1,12 Milliarden Euro) wäre er mit 828 Millionen Euro positiv gewesen.
|Segment
|Umsatz
|Veränderung
|EBITDA
|Veränderung
|Pharma
|4,68 Mrd. Euro
|+8,0 %
|1,29 Mrd. Euro
|+23,6 %
|Crop Science
|3,88 Mrd. Euro
|+0,7 %
|0,10 Mrd. Euro
|-41,3 %
|Consumer Health
|1,45 Mrd. Euro
|+2,1 %
|0,35 Mrd. Euro
|-4,4 %
|Konzern
|10,05 Mrd. Euro
|+4,1 %
|1,62 Mrd. Euro
|+6,9 %
EBITDA vor Sondereinflüssen; Veränderungen zum Vorjahresquartal.
Quelle: Bayer AG, Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026 (03.11.2026)
Den Jahresausblick hob Bayer an: Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll währungsbereinigt bei 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro liegen (zuvor 9,6 bis 10,1), die Pharma-Marge bei 25 bis 27 Prozent. Der Free Cashflow soll bei minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro liegen, die Nettofinanzverschuldung zum Jahresende bei 28 bis 29 Milliarden Euro. Pharma bleibt der Treiber: Zuletzt kam in den USA die Zulassung für Asundexian (Sunharbo) hinzu.
Bewertung
Ist die Bayer Aktie nach der Rally noch günstig – oder schon teuer?
Hier gehen die Daten auseinander. Die Schätzungen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis 2026 reichen je nach Quelle und Zählweise (Kernergebnis oder berichtetes Ergebnis) von rund 9 bis 26. Aus diesem Grund ist ein einzelner Wert für die Bayer Aktie nicht belastbar. Sicher ist: Die Aktie hat sich in zwölf Monaten verdoppelt, während das Kernergebnis je Aktie im dritten Quartal unter Vorjahr lag. Die Peergroup aus der Pharmabranche wird mit deutlich höheren Gewinnmultiplikatoren gehandelt.
|Unternehmen
|KGV 2026 (erwartet)
|Anmerkung
|Bayer
|Quellen widersprüchlich
|rund 9 bis 26
|Novartis
|20,1
|Pharma
|Roche
|21,2
|Pharma
|Sanofi
|11,8
|Pharma
|Pharma-Peer-Median
|22,4
|laut Auswertung
Stand der Peer-Werte 18.11.2026. Für Bayer widersprechen sich die Quellen (Kern- oder berichtetes Ergebnis, unterschiedliche Kursstände).
Quelle: Auswertung öffentlicher Kennzahlenübersichten, Stand November 2026
Analysten
Wie sieht die Bayer Aktienprognose der Analysten aus – und was sagt Kepler Cheuvreux?
Der Konsens ist positiv, aber breit gestreut. Eine Auswertung nennt für sieben Analystenhäuser fünf Kaufempfehlungen, zwei Halten und keine Verkaufsempfehlung bei einem durchschnittlichen Kursziel von 64 Euro und einer Spanne von 48,50 bis 66 Euro. Eine andere Auswertung von 20 Schätzungen kommt auf 70 Prozent Kaufen, 20 Prozent Halten und 10 Prozent Verkaufen bei einem Durchschnittsziel von 56,82 Euro und einer Spanne von 46 bis 62 Euro. Der Durchschnitt liegt damit je nach Datenstand über oder nur knapp über dem aktuellen Kurs von 54,68 Euro.
Zuletzt hob Kepler Cheuvreux sein Kursziel für die Bayer Aktie von 58 auf 69 Euro an und bestätigte laut Berichten am 19. November die Einstufung Kaufen. Das liegt oberhalb der übrigen Spanne.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einschätzung stammt von Kepler Cheuvreux (Kaufen, Kursziel 69 Euro, Datum der Einschätzung 19.11.2026) und ist keine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte des Analystenhauses: Kepler Cheuvreux Research Disclosures, Research important disclaimer. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
|Datenstand
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø-Kursziel
|7 Häuser (Stand 15.-18.11.)
|5
|2
|0
|64,00 Euro
|20 Schätzungen (Stand 10.11.)
|70 %
|20 %
|10 %
|56,82 Euro
Stichproben und Stichtage unterscheiden sich (10. bis 18.11.2026). Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Zusammenfassung veröffentlichter Analystenschätzungen
Chart
Was zeigt der Chart der Bayer Aktie – wie weit ist der Weg zum Hoch?
Die Bayer Aktie liegt deutlich über ihren Durchschnittslinien: Die 20-Tage-Linie verläuft bei rund 52,3 Euro, die 50-Tage-Linie bei rund 48,9 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 44,2 Euro. Der Relative-Stärke-Index (RSI) steht bei knapp 69 und damit nahe der überkauften Zone. Als Widerstand gilt das Hoch bei 57,70 bis 57,84 Euro, als Unterstützung das Tagestief vom Donnerstag bei 54,20 Euro und darunter die 20-Tage-Linie. Die Marken sind eigene Ableitungen aus den Durchschnittswerten und beschreiben die Lage; sie sind keine Prognose.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Bayer Aktie jetzt – welche Termine zählen?
Der wichtigste Termin hat kein Datum: die Entscheidung des Gerichts in Missouri über den Vergleich. Szenarien, wie sie Analysten und der Markt diskutieren: Eine Genehmigung könnte die Rechtsunsicherheit deutlich senken, eine weitere Verzögerung oder Einsprüche würden sie verlängern. Daneben stehen die Jahreszahlen am 24. Februar 2027 und das erste Quartal am 11. Mai 2027 (Termine laut Terminübersicht, nicht vom Unternehmen geprüft). Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum fällt die Bayer Aktie heute? Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Der DAX gab insgesamt 0,92 Prozent nach, zudem hatte die Aktie in einem Monat rund 26 Prozent gewonnen. Eine Ursache ist nicht belegt.
Wie lautet die Bayer Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Datenstand bei Kaufen, das Durchschnittsziel bei rund 56,8 bis 64 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Was ist mit dem Glyphosat-Vergleich? Bayer hat sich auf einen Sammelvergleich von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar verständigt, die endgültige Genehmigung durch das Gericht steht aus.
Zahlt die Bayer Aktie eine Dividende? Ja, zuletzt 0,11 Euro je Aktie (Ex-Tag 27. April 2026). Die Rendite liegt bei unter 1 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich am 24. Februar 2027.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Bayer AG (BAYN): Kaufen, Kursziel 69,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Kepler Cheuvreux vom 19.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 21:57 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 21:57 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kepler Cheuvreux.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.