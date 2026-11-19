Eine konkrete Nachricht für das Minus ließ sich nicht belegen. Der DAX schloss mit minus 0,92 Prozent bei 25.498,91 Punkten, das Marktthema war der Anthropic-Börsengang an der Nasdaq. Im Glyphosat-Verfahren gibt es keine neue Entwicklung: Die Genehmigung des Vergleichs von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar in Missouri steht weiter aus. Nach Aussagen des Konzernchefs wird sie in den kommenden Wochen erwartet, spätestens bis Weihnachten; einen festen Termin gibt es nicht. Einschätzung der Redaktion: Nach einem Plus von rund 26 Prozent in einem Monat dürften Gewinnmitnahmen und der schwache Gesamtmarkt eine Rolle spielen. Belegt ist das nicht.

Zur Einordnung: Das Drei-Jahres-Hoch markierte die Aktie Mitte November bei knapp 58 Euro (Intraday 57,84 Euro am 12. November). Am 18. November schloss sie bei 55,94 Euro. Auch eine Kaufeinschätzung des Analysten Kepler Cheuvreux am Donnerstag verhinderte das Minus nicht (Einzelheiten weiter unten).