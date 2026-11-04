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Bayer Aktie: Widerstand im Fokus - Chartanalyse

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 08:41 2 Min. UBS

Die Bayer Aktie schießt nach den Quartalszahlen auf ein neues Jahreshoch bei 54,04 EUR, kann die Gewinne jedoch nicht vollständig halten

Bild: Bayer AG

Die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) hat gestern mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen reagiert, das neue Jahreshoch konnten die Papiere allerdings nicht halten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Nach dem Rückfall an die 200-Tage-Linie sei es bei der Bayer-Aktie bereits in der vergangenen Woche (+15%) zu einer starken Gegenreaktion gekommen. An diese Tendenz hätten die Notierungen gestern anknüpfen und nach Vorlage der Q3-Zahlen auf das neue Jahreshoch bei 54,04 EUR steigen können. Der Ausbruch über das Juli-Top sei per Tagesschluss allerdings verpasst worden, wodurch im Tageskerzenchart eine lange obere Lunte entstanden sei. Ausblick: Die Bayer-Aktie habe innerhalb weniger Handelstage nicht nur die Kursverluste vom Monatswechsel September/Oktober wieder aufgeholt, sondern sich gleichzeitig an ein wichtiges Chartlevel herangeschoben. ▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stehe jetzt das Juli-Hoch im Fokus, das bei 53,92 EUR weiterhin einen Widerstand bilde. Im Anschluss müsste es über das gestrige Tages- und neue Jahreshoch hinausgehen, ehe sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zur offenen Kurslücke vom 11. Mai 2023 zwischen 56,50 EUR und 58,29 EUR eröffnen könnte. Drehe die Aktie nach einem Gap-Close nicht wieder nach unten ab, dürfte danach der Preisbereich um 60,00 EUR bremsend wirken. ▼ Das Short-Szenario: Komme es nach dem starken Lauf hingegen zu einem Rücksetzer (Stichwort: Gewinnmitnahmen), solle zunächst auf die gestrige Kurslücke mit dem September-Hoch bei 51,00 EUR geachtet werden. In diesem Zusammenhang wäre zudem ein Pullback an das Februar-Hoch (49,78 EUR) möglich, auf dessen Niveau im August und September eine ausgeprägte Schiebezone entstanden sei. Werde dieses Level unterboten, solle mit einer Schließung des Gaps vom vergangenen Freitag und einem Test des GD100 (47,31 EUR) sowie des GD50 (47,27 EUR) gerechnet werden. (Analyse vom 04.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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