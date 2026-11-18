Bayer Aktie vor der Monsanto-Frage – wie ein Börsengang neue Medikamente finanzieren könnte

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 12:02 2 Min.

Berenberg hebt das Bayer-Kursziel auf 62 Euro an und sieht in einem möglichen Monsanto-Börsengang eine Geldquelle für die Pharmaentwicklung.

Bild: Bayer AG

In seiner Bayer-Aktienanalyse vom 17.11.2026 hebt Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg das Kursziel für die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) von 53,50 auf 62 Euro an und bestätigt das Rating "hold". Die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe um 0,78 Euro oder 1,39 % auf 56,92 Euro zugelegt. Damit liege sie bereits über dem bisherigen Kursziel. Bis zum neuen Ziel von 62 Euro bleibe rechnerisch ein Potenzial von rund 8,9 %. Die Bayer-Aktie habe nach Einschätzung von Sebastian Bray bislang ein großartiges Jahr hinter sich. Umso interessanter sei, wie weit der Berenberg-Analyst über das laufende Börsenjahr hinausblicke. Gegen Ende des Jahrzehnts könne Bayer Monsanto an die Börse bringen. Den Erlös könnten die Leverkusener anschließend in die Entwicklung neuer Medikamente investieren. Damit bekäme ein möglicher Monsanto-Börsengang für Bayer gleich in zwei Geschäftsfeldern Bedeutung. Der Konzern könne über das Agrargeschäft Kapital aufnehmen und es dort einsetzen, wo die Entwicklung künftiger Pharmaprodukte finanziert werden müsse. Sebastian Bray skizziere in der Bayer-Aktienanalyse ein mögliches Szenario für das Ende des Jahrzehnts. Ob es dazu komme und wie viel Geld für die Pharmaentwicklung zur Verfügung stünde, bleibe offen. Für die Aktie gelte bei Berenberg damit weiterhin das Rating "hold". Mit dem Kursziel 62 Euro setze Sebastian Bray den rechnerischen Wert je Aktie um 8,50 Euro höher an als zuvor. Steht in Ihrer Börsengruppe demnächst die Frage im Raum, wie Monsanto die nächste Pille mitfinanzieren könnte? Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden, bevor jemand in der Apotheke nach Saatgut fragt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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