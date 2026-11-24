Selten war eine Erlösung so kurz: Das Gericht in St. Louis hat den Glyphosat-Vergleich von Bayer endgültig genehmigt, und die Bayer-Aktie (Xetra-Symbol BAYN, ISIN DE000BAY0017) sprang am Montag vorbörslich auf fast 57 Euro. Eine halbe Stunde nach Xetra-Start stand sie im Minus. Der Konzern hat seine größte Rechtsfrage weitgehend geklärt – und die Anleger verkaufen. Wieso?
Bayer-Aktie: Vergleich genehmigt, Kurs kippt – ist die gute Nachricht verbraucht?
Der Glyphosat-Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar ist genehmigt, die Bayer-Aktie sprang vorbörslich auf fast 57 Euro und drehte ins Minus. Was Analysten sagen und welche Risiken bleiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG
- Sitz
- Leverkusen
- ISIN
- DE000BAY0017
- Handelssymbol
- BAYN
- Index
- DAX
Stand: 24.11.2026, Kursangaben Montag, 23.11.2026, Xetra bzw. Tradegate
Die Nachricht
Was bringt der Glyphosat-Vergleich?
Der Vergleich soll anhängige und künftige Klagen wegen Non-Hodgkin-Lymphom im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup beilegen. Das Volumen: 7,25 Milliarden US-Dollar, verteilt über bis zu 21 Jahre.
Die Genehmigung erfolgte laut boersennews.de am Freitagabend durch Richter Timothy Boyer am Bezirksgericht der Stadt St. Louis, Missouri. Er bewertete den Vergleich als „fair, vernünftig und angemessen“ und wies Einwände von Klägeranwälten zurück, denen die Summen zu niedrig waren. Erfasst sind laut Börse Express Personen, die vor dem 17. Februar 2026 Kontakt mit Roundup hatten und die Diagnose bereits haben oder innerhalb von 16 Jahren nach Inkrafttreten erhalten. Bayer erkennt keine Haftung an. Vereinbart wurde die Einigung bereits im Februar.
Konzernchef Bill Anderson nennt die Genehmigung laut finanztrends.de „einen entscheidenden Meilenstein“. Für die Bayer-Aktie ist die Einordnung klar: Ein Dauerthema, das den Kurs seit der Monsanto-Übernahme belastet, verliert an Schärfe.
Der Kursverlauf
Warum kippt die Bayer-Aktie ins Minus?
Am Montag zeigte sich ein klassisches Muster. Vorbörslich notierte die Bayer-Aktie auf Tradegate bei 56,88 Euro, außerbörslich bis 57,40 Euro, ein Plus von gut 6 Prozent. Zum Xetra-Start lag sie bis zu 4,5 Prozent im Plus bei 55,74 Euro. Gegen halb zehn kamen die ersten Gewinnmitnahmen, wenig später stand sie im Minus. Das Tagestief lag laut boersennews.de bei 51,72 Euro, der Handel schloss nach Angaben von Börse Express bei 52,90 Euro.
Die Erklärung für die Wende ist Einschätzung, keine Tatsache: Börsennews.de und Aktionäre sprechen von „Sell on Good News“, ausgelösten Stop-Loss-Marken und Hebelprodukten. Die Aktie hatte sich vor dem Vergleichsurteil kräftig erholt; die 52-Wochen-Spanne reicht laut boersennews.de von 28,80 bis 57,67 Euro. Gute Nachrichten waren damit zu einem großen Teil eingepreist.
Die Analysten
Was sagen Analysten zum Bayer-Kursziel?
JPMorgan bekräftigte am Sonntag „Overweight“ mit einem Ziel von 61 Euro und rechnet laut finanztrends.de mit einer Outperformance von rund 5 Prozent am Montag. Die Deutsche Bank sieht die Aktie bei „Buy“ mit 65 Euro. Jefferies bleibt laut boersennews.de bei „Hold“ mit einem Ziel von 48,50 Euro.
Kursziele für die Bayer-Aktie
Euro
Quelle: finanztrends.de, boersennews.de, finanznachrichten.de (23.11.2026); Einschätzungen der jeweiligen Banken
Daten als Tabelle
|Bank (Urteil)
|Kursziel
|Deutsche Bank (Buy)
|65
|JPMorgan (Overweight)
|61
|Jefferies (Hold)
|48,5
UBS sieht die Beilegung laut Börse Express als wohl endgültig, die DZ Bank hält die Klagewelle für „operativ errechenbar und beherrschbar“. Das sind Einschätzungen der Banken, aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Die Risiken
Welche Risiken bleiben für die Bayer-Aktie?
Rückenwind liefert die Rechtsprechung: Der Supreme Court hat im Fall Durnell Ende Juni mit 7:2 zugunsten von Monsanto entschieden, wonach Klagen wegen fehlender Krebswarnung nach Bundesrecht ausgeschlossen sind. Im ersten Prozess danach (Fall Aretino) entschieden die Geschworenen einstimmig für Monsanto, so finanztrends.de und Börse Express.
Der Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Bayer-Aktie?
Konkrete Termine nennen die geprüften Quellen nicht: weder Opt-out- oder Einspruchsfristen noch Quartalszahlen. Eine Aktionärsmeinung bei boersennews.de rechnet mit einer Nachrichtenflaute bis zum Frühjahr. Das heißt für die Bayer-Aktie: Der Kurs hängt in den nächsten Wochen weniger an Juristen als an der Frage, ob Pharma und Agrar operativ liefern. Das Agrargeschäft gilt laut Aktionärsstimmen als schwach.
Häufige Fragen zur Bayer-Aktie
Wie hoch ist der Glyphosat-Vergleich von Bayer?
7,25 Milliarden US-Dollar, zahlbar über bis zu 21 Jahre, rund 6,6 Milliarden Euro laut boersennews.de.
Warum fällt die Bayer-Aktie trotz guter Nachricht?
Nach dem vorbörslichen Sprung nahmen Anleger Gewinne mit; die Genehmigung war zu einem großen Teil erwartet. Das ist eine Einschätzung von Kommentatoren.
Wie hoch ist das Kursziel der Bayer-Aktie?
Die genannten Banken liegen zwischen 48,50 Euro (Jefferies) und 65 Euro (Deutsche Bank). Das sind deren Einschätzungen.
Kann der Vergleich noch scheitern?
Ein Einspruch gegen die Genehmigung ist möglich und würde Zahlungen vorübergehend stoppen.
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