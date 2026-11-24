Die Genehmigung erfolgte laut boersennews.de am Freitagabend durch Richter Timothy Boyer am Bezirksgericht der Stadt St. Louis, Missouri. Er bewertete den Vergleich als „fair, vernünftig und angemessen“ und wies Einwände von Klägeranwälten zurück, denen die Summen zu niedrig waren. Erfasst sind laut Börse Express Personen, die vor dem 17. Februar 2026 Kontakt mit Roundup hatten und die Diagnose bereits haben oder innerhalb von 16 Jahren nach Inkrafttreten erhalten. Bayer erkennt keine Haftung an. Vereinbart wurde die Einigung bereits im Februar.