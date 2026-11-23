Nach Angaben von finanzen.net und dpa-AFX hat Richter Timothy Boyer im US-Bundesstaat Missouri den Glyphosat-Sammelvergleich abschließend gebilligt. Das Gericht hält die Einigung demnach für fair, vernünftig und angemessen. Das Volumen beträgt 7,25 Milliarden Dollar, die über bis zu 21 Jahre gezahlt werden. Erfasst sind laufende und mögliche künftige Ansprüche wegen Non-Hodgkin-Lymphomen, die Kläger auf den Kontakt mit dem Roundup-Wirkstoff zurückführen. Ausgehandelt wurde der Vergleich nach Angaben von finanzen.net bereits im Februar.

Bayer-Chef Bill Anderson nannte die finale Genehmigung einen entscheidenden Meilenstein. Dazu kommt ein weiterer Baustein: Im Juni hatte sich der Konzern im Fall Durnell vor dem Obersten Gerichtshof der USA durchgesetzt. Laut finanzen.net sind Klagen wegen fehlender Krebswarnhinweise dadurch im Grunde nicht mehr möglich. Zusammen ergibt das einen Doppelschlag gegen die Haftungsflut, die Bayer seit der Monsanto-Übernahme belastet.