Was bedeutet die Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs für die Bayer Aktie?

Ein Richter in St. Louis hat den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar gebilligt. Bayer kann damit einen großen Teil der Roundup-Klagen beilegen, sämtliche Verfahren sind damit aber nicht beendet.

Wie lief das dritte Quartal bei Bayer?

Der Umsatz stieg um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, die Pharmasparte wuchs um 8 Prozent. Bayer hob seine Jahresziele an.

Wie hoch ist die Verschuldung von Bayer?

Die Nettofinanzverschuldung lag Ende September bei rund 31,1 Milliarden Euro.

Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?

ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN. In den USA werden Hinterlegungsscheine unter BAYRY gehandelt.