Es ist die Nachricht, auf die Bayer-Aktionäre seit Jahren warten. Am Freitag hat ein US-Gericht in St. Louis den Sammelvergleich im Glyphosat-Streit über bis zu 7,25 Milliarden Dollar genehmigt. Die Bayer Aktie hatte den Xetra-Handel zuvor noch mit einem Minus von 2,4 Prozent bei 53,36 Euro beendet. Nach Bekanntwerden drehte sie im späten Handel auf Tradegate ins Plus und stieg auf rund 55 Euro. Die Reaktion auf Xetra steht am Montag an – in einem Marktumfeld, in dem der DAX gerade eine Woche mit rund 7 Prozent Verlust hinter sich hat.
Bayer Aktie: Richter genehmigt 7,25-Milliarden-Vergleich – ist das Glyphosat-Drama jetzt wirklich vorbei?
Freitagabend, St. Louis: Ein US-Richter genehmigt den Glyphosat-Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar. Für die Bayer Aktie, die in diesem Jahr rund 48 Prozent zugelegt hat, könnte es der Befreiungsschlag sein. Die große Analyse: Was der Vergleich bedeutet, was die Bayer Aktie trägt und welche Risiken bleiben.
Die Stammdaten der Bayer Aktie: ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich am OTCQX-Markt unter dem Kürzel BAYRY gehandelt, vier Hinterlegungsscheine entsprechen einer Aktie.
Der Durchbruch
7,25 Milliarden Dollar: was der Vergleich für Bayer bedeutet
Seit der Übernahme von Monsanto haben Klagen wegen des Unkrautvernichters Roundup Bayer Milliarden gekostet und den Kurs der Bayer Aktie über Jahre gedrückt. Der nun genehmigte Sammelvergleich wurde bereits im Februar ausgehandelt: Bayer zahlt über bis zu 21 Jahre höchstens 7,25 Milliarden Dollar, die Zahlungen sind gedeckelt und sollen jährlich abnehmen. Betroffene erhalten je nach Erkrankung zwischen 10.000 und 165.000 Dollar. Rückenwind kam zuvor vom Obersten Gericht der USA: Sein Urteil gibt bei Warnhinweisen für Pestizide dem Bundesrecht Vorrang. Ende Oktober gewann Bayer zudem den ersten Glyphosat-Prozess nach diesem Grundsatzurteil.
Wichtig für die Einordnung: Der Vergleich beendet nicht sämtliche Verfahren. Entscheidend bleibt, wie viele Kläger außerhalb des Vergleichs bleiben und ob neue Klagen hinzukommen. Er nimmt aber einen großen Teil des Risikos aus der Bilanz – und damit den Schatten, der über der Bayer Aktie lag.
Die Zahlen
Pharma startet durch: das dritte Quartal im Detail
Neben der Rechtslage liefert das operative Geschäft der Bayer Aktie zunehmend Argumente. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro. Treiber war die Pharmasparte: Ihr Umsatz wuchs um 8 Prozent auf 4,68 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereinflüssen sogar um 23,6 Prozent. Das Prostatakrebsmittel Nubeqa setzte im Quartal rund eine Milliarde Euro um. Bayer hob zudem die Jahresziele an. Unter dem Strich stand wegen Sondereffekten dennoch ein Verlust von 672 Millionen Euro, und die Nettoverschuldung liegt mit rund 31 Milliarden Euro weiter hoch.
Bayer: Umsatz im dritten Quartal nach Divisionen
Mrd. Euro
Drittes Quartal 2026. Consumer Health nicht separat dargestellt.
Quelle: Bayer, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Division
|Umsatz
|Pharmaceuticals
|4,68
|Crop Science
|3,88
Die Bewertung
Fast verdoppelt: wie viel Comeback steckt schon im Kurs?
Vor einem Jahr kostete die Bayer Aktie zeitweise unter 27 Euro, Mitte November erreichte sie mit 57,84 Euro den höchsten Stand seit drei Jahren. Der Börsenwert beträgt etwa 52 Milliarden Euro – bei einem für 2026 angepeilten bereinigten EBITDA von rund 10 Milliarden Euro und gut 31 Milliarden Euro Nettoschulden. Der Markt hat einen Teil der Entlastung beim Glyphosat-Risiko damit schon vorweggenommen. Ob die Genehmigung zusätzlichen Spielraum schafft, hängt davon ab, wie viele Kläger draußen bleiben und wie sich die Pharmasparte entwickelt.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Was bedeutet die Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs für die Bayer Aktie?
Ein Richter in St. Louis hat den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar gebilligt. Bayer kann damit einen großen Teil der Roundup-Klagen beilegen, sämtliche Verfahren sind damit aber nicht beendet.
Wie lief das dritte Quartal bei Bayer?
Der Umsatz stieg um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, die Pharmasparte wuchs um 8 Prozent. Bayer hob seine Jahresziele an.
Wie hoch ist die Verschuldung von Bayer?
Die Nettofinanzverschuldung lag Ende September bei rund 31,1 Milliarden Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
ISIN DE000BAY0017, WKN BAY001, Handelssymbol BAYN. In den USA werden Hinterlegungsscheine unter BAYRY gehandelt.
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