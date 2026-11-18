Angaben des Unternehmens bzw. laut den genannten Quellen. Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 bis 2028 konnten für diesen Artikel nicht belastbar belegt werden und werden deshalb nicht genannt.

Quelle : Bayer Q3-Mitteilung vom 03.11.2026 laut ntg24 und Investing.com (Earnings-Call-Transkript)