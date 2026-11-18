Wie viel Luft nach oben sehen die Analysten noch? Die Bayer Aktie (ISIN DE000BAY0017, Ticker BAYN) kostet am Mittwochmorgen gegen 09:25 Uhr auf Xetra 56,78 Euro, ein Plus von 1,14 Prozent zum Vortagesschluss von 56,14 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 54 Prozent zugelegt. Die Kursziele, die Analysten zuletzt genannt haben, liegen zwischen 56 und 66 Euro; der Mittelwert der sieben in diesem Artikel aufgeführten Ziele beträgt rund 62,7 Euro, also gut 10 Prozent über dem Xetra-Kurs. Was trägt die Bayer Aktienprognose, und wo liegen die Risiken?
Bayer Aktie Prognose: Kursziele reichen von 56 bis 66 Euro, Berenberg hebt auf 62 – wie viel Erholung steckt noch in der Aktie?
Die Bayer Aktie notiert nach einer Rally von rund 54 Prozent seit Jahresbeginn bei 56,78 Euro. Berenberg hebt das Kursziel auf 62 Euro, UBS und Goldman Sachs nennen 66 Euro. Die große Bayer Aktienprognose: Unternehmensziele, Kursziele, Szenarien, Risiken und Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG, Leverkusen
- ISIN
- DE000BAY0017
- Ticker
- BAYN (Xetra)
- Index
- DAX
- Dreijahreshoch
- 57,36 € (10.11.2026)
- 12-Monats-Tief
- 26,94 € (November 2025)
- 200-Tage-Linie
- rund 44 € (boerse.de, 17.11.2026)
- Nächste Zahlen
- Geschäftsjahr 2026, voraussichtlich Ende Februar 2027
Stand: 18.11.2026, Xetra-Kurs 09:25 Uhr MEZ, Vortagesschluss 56,14 €
Berenberg hebt das Ziel auf 62 Euro
Sebastian Bray belässt Bayer auf „Hold“, erhöht das Kursziel aber von 53,50 auf 62 Euro (Studie vom 17. November 2026).
Bayer hat die Prognose angehoben
Für 2026 erwartet der Konzern ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro.
Pharma trägt, Crop Science bremst
Im dritten Quartal stieg das Pharma-EBITDA um 23,6 Prozent, in der Agrarsparte sank es um 41,3 Prozent.
Glyphosat bleibt der Taktgeber
Die Genehmigung des Sammelvergleichs über bis zu 7,25 Milliarden Dollar wird noch vor Weihnachten erwartet.
Der Auslöser
Was ist bei der Bayer Aktie zuletzt passiert?
Nach Jahren im Schatten der Glyphosat-Klagen ist Bayer zurück auf der Agenda der Analysten – mit steigenden Kurszielen, aber nur gedämpftem Enthusiasmus.
Am 3. November meldete Bayer Zahlen für das dritte Quartal und hob den Ausblick an. Am 9. November kam die US-Zulassung des Gerinnungshemmers Sunharbo (Wirkstoff Asundexian), die Auslieferung in den USA soll ab Mitte bis Ende November beginnen. Am 10. November erreichte die Bayer Aktie mit 57,36 Euro den höchsten Stand seit drei Jahren. Zuletzt kamen mehrere Kurszielanhebungen hinzu: Berenberg erhöhte laut dpa-AFX am 17. November von 53,50 auf 62 Euro, die Raiffeisen Bank International passte ihr Ziel am selben Tag auf 60 Euro an. Am Dienstag gab die Aktie im allgemeinen Marktausverkauf rund 1,5 Prozent nach, am Mittwochmorgen erholt sie sich.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Bayer sein Geld?
Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit drei Säulen. Pharmaceuticals liefert verschreibungspflichtige Medikamente, darunter laut Raiffeisen Research die Wachstumsträger Nubeqa und Kerendia, und künftig Sunharbo. Crop Science verkauft Saatgut und Pflanzenschutz, darunter Glyphosat-Produkte der übernommenen Monsanto. Consumer Health bündelt rezeptfreie Marken. Für die Bewertung der Bayer Aktie zählt vor allem das Wechselspiel aus wachsender Pharmasparte, schwächelndem Agrargeschäft, der hohen Verschuldung und den Rechtsrisiken aus den Roundup-Verfahren.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Bayer für 2026 selbst ab?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 4,1 Prozent auf 10,05 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 6,9 Prozent auf 1,615 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand wegen Sonderbelastungen ein Konzernverlust von 672 Millionen Euro. Gleichzeitig hob der Konzern die Jahresprognose an.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz Q3 2026
|10,05 Mrd. €
|+4,1 %
|EBITDA vor Sondereinflüssen Q3
|1,615 Mrd. €
|+6,9 %
|Pharma: EBITDA vor Sondereinflüssen Q3
|–
|+23,6 %
|Crop Science: EBITDA vor Sondereinflüssen Q3
|–
|−41,3 %
|Konzernergebnis Q3
|−672 Mio. €
|–
|Nettofinanzverschuldung Ende Q3
|31,1 Mrd. €
|–
|Prognose 2026: EBITDA vor Sondereinflüssen
|9,8 bis 10,3 Mrd. €
|angehoben
|Prognose: Nettoverschuldung Jahresende 2026
|28 bis 29 Mrd. €
|–
Angaben des Unternehmens bzw. laut den genannten Quellen. Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 bis 2028 konnten für diesen Artikel nicht belastbar belegt werden und werden deshalb nicht genannt.
Quelle: Bayer Q3-Mitteilung vom 03.11.2026 laut ntg24 und Investing.com (Earnings-Call-Transkript)
Die Analysten
Wie lautet die Bayer Aktienprognose der Analysten?
Die Stimmung unter den Analysten ist gemischt, aber positiv für die Richtung: Die jüngsten Studien heben Ziele an, die Einstufungen reichen von „Buy“ bis „Hold“. Ein belastbarer Branchenkonsens mit Anzahl der Empfehlungen und Durchschnittsziel lag für diesen Artikel nicht vor; die folgende Übersicht fasst deshalb die namentlich gemeldeten Einschätzungen zusammen. Die höchsten Ziele nennen UBS und Goldman Sachs mit jeweils 66 Euro, die Deutsche Bank liegt bei 65 Euro, die DZ Bank sieht einen fairen Wert von 64 Euro. Berenberg (62 Euro, „Hold“), die Raiffeisen Bank International (60 Euro, „Hold“) und BMO Capital Markets (56 Euro, „Market-Perform“) sind zurückhaltender.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|UBS
|Buy
|66 € (zuvor 62 €)
|04.11.2026
|rund +16 %
|Goldman Sachs
|Buy
|66 €
|Nov. 2026¹
|rund +16 %
|Deutsche Bank
|Buy
|65 €
|Nov. 2026¹
|rund +14 %
|DZ Bank
|fairer Wert
|64 €
|Nov. 2026¹
|rund +13 %
|Berenberg (Sebastian Bray)
|Hold
|62 € (zuvor 53,50 €)
|17.11.2026
|rund +9 %
|Raiffeisen Bank International (Julian Lindinger)
|Hold
|60 €
|17.11.2026
|rund +6 %
|BMO Capital Markets
|Market-Perform
|56 € (zuvor 49 €)
|Nov. 2026¹
|rund −1 %
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 56,78 € (Xetra, 18.11.2026, 09:25 Uhr). ¹ Genaues Datum in der Quelle nicht geprüft, Veröffentlichung im November 2026 nach den Q3-Zahlen. Mittelwert der sieben Ziele: rund 62,7 €, eigene Rechnung.
Quelle: finanzen.at (UBS), dpa-AFX via wallstreet-online (Berenberg), Raiffeisen Bank International, Goldesel, Finanztrends, MarketScreener
Berenberg begründet die Anhebung laut dpa-AFX damit, dass die Aktie ein „großartiges Jahr“ hinter sich habe. Bemerkenswert ist ein strategischer Gedanke der Studie: Gegen Ende des Jahrzehnts könnte Bayer das Agrargeschäft Monsanto an die Börse bringen und die Mittel in die Pharmaentwicklung lenken. Raiffeisen Research sieht Bayer auf einem „soliden Erholungspfad“, hält die Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs aber für das wahrscheinlichste Szenario und damit bereits teilweise eingepreist.
Bewertung
Ist die Bayer Aktie nach der Rally noch günstig?
Eine belastbare Bewertung auf Basis von Konsens-Gewinnen lässt sich ohne verlässliche Schätzungen nicht seriös ausweisen. Klar ist: Die Aktie hat ihren Kurs seit dem Zwölfmonatstief von 26,94 Euro im November 2025 mehr als verdoppelt. Berenberg verweist auf die starke Jahresperformance, Raiffeisen auf die bereits sichtbare Entspannung bei den Rechtsrisiken. Wer die Bayer Aktie 2027 betrachtet, schaut deshalb weniger auf ein klassisches Kurs-Gewinn-Verhältnis als auf drei Fragen: Wie schnell wächst Pharma, wann stabilisiert sich Crop Science, und wie rasch sinkt die Nettoverschuldung von 31,1 Milliarden Euro auf die angepeilten 28 bis 29 Milliarden Euro zum Jahresende?
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Bayer Aktie?
Charttechnisch bewegt sich die Bayer Aktie knapp unter dem Dreijahreshoch von 57,36 Euro vom 10. November. Laut boerse.de notiert sie über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 44 Euro und damit weit unter dem aktuellen Niveau. Nach oben markiert das Hoch bei 57,36 Euro den nächsten Widerstand, danach folgen die von Analysten genannten Zielmarken um 60 und 62 Euro. Der Vortagesschluss von 56,14 Euro dient als erste Orientierung nach unten.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Bayer Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Dritten
|Bull (UBS, Goldman Sachs)
|66 €
|rund +16 %
|Pharma überzeugt, angehobene Prognose, Sunharbo-Start
|Gehobenes Mittelfeld (Deutsche Bank, DZ Bank)
|64–65 €
|rund +13 bis +14 %
|Erholung setzt sich fort, Rechtsrisiken nehmen ab
|Base (Berenberg, Mittelwert)
|62 € bzw. rund 62,7 €
|rund +9 bis +10 %
|starkes Jahr, Monsanto-Börsengang als Option
|Vorsichtig (RBI)
|60 €
|rund +6 %
|Vergleichsgenehmigung teilweise eingepreist, hohe Verschuldung
|Bear (BMO)
|56 €
|rund −1 %
|Einstufung „Market-Perform“
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 56,78 € (Xetra, 18.11.2026, 09:25 Uhr). Szenarien sind eine Gruppierung der Kursziele Dritter, keine Modellrechnung.
Quelle: UBS, Goldman Sachs, Deutsche Bank, DZ Bank, Berenberg, RBI, BMO laut finanzen.at, dpa-AFX, Goldesel, Finanztrends, MarketScreener
Termine
Was Anleger bei der Bayer Aktie jetzt beobachten sollten
Ab Mitte bis Ende November: Beginn der US-Auslieferung von Sunharbo
Vor Weihnachten: erwartete Entscheidung eines Gerichts in Missouri über die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs
Ende Februar 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 und erster Ausblick auf 2027 (Termin nicht bestätigt)
Häufige Fragen zur Bayer Aktie Prognose
Wie lautet die Bayer Aktienprognose der Analysten?
Die Kursziele reichen laut den zuletzt gemeldeten Studien von 56 bis 66 Euro. UBS und Goldman Sachs nennen 66 Euro, Berenberg 62 Euro, die Raiffeisen Bank International 60 Euro.
Welches Kursziel hat Berenberg für die Bayer Aktie?
Berenberg hat das Kursziel am 17. November 2026 von 53,50 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung „Hold“ bestätigt.
Welche Prognose gibt Bayer selbst für 2026 ab?
Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro erreichen, die Nettoverschuldung zum Jahresende auf 28 bis 29 Milliarden Euro sinken.
Was sind Ticker und ISIN der Bayer Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet BAYN, die ISIN DE000BAY0017.
Wann legt Bayer die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 werden für Ende Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 62 Euro der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Sebastian Bray, Studie vom 17.11.2026, 17:32 Uhr GMT, gemeldet von dpa-AFX) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Berenberg: Berenberg – Hinweise zu Finanzanalysen. Die weiteren genannten Einstufungen und Kursziele (UBS, Goldman Sachs, Deutsche Bank, DZ Bank, Raiffeisen Bank International, BMO Capital Markets) stammen aus den zitierten Nachrichtenquellen; Offenlegungen: UBS, Goldman Sachs, Deutsche Bank Research, DZ Bank, BMO Capital Markets, Raiffeisen Research.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Bayer AG (BAYN): Halten, Kursziel 62,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg (Analyst Sebastian Bray) vom 17.11.2026, 18:32 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 10:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 10:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg (Analyst Sebastian Bray).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.