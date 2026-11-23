Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, FSE: BAYN) notierte am Montag, 23. November 2026, um 8:19 Uhr bei der Vorbörse auf Tradegate bei 56,88 Euro und damit rund 6,6 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag (53,36 Euro). Auslöser ist die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs über 7,25 Milliarden US-Dollar durch ein US-Gericht. Die Bayer Aktienprognose der Analysten ist nun die spannende Frage: Das durchschnittliche Bayer Kursziel liegt bei rund 59 Euro, die Spanne reicht von 48,50 bis 70 Euro. Wie viel vom Vergleich steckt schon im Kurs?

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