Für die Kurse gilt: Xetra-Schlusskurs Freitag, 20. November 2026: 53,36 Euro (−2,41 Prozent); aktueller Xetra-Kurs laut Kursquote um 12:52 Uhr MEZ rund 52,3 Euro. An anderen Handelsplätzen weichen die Werte ab, weil dort am Freitagabend noch höhere Kurse (rund 55,2 Euro) gestellt wurden; vorbörslich lag Tradegate am Montag bei plus 6,6 Prozent (56,88 Euro). Die Xetra-Eröffnung lag bei 55,74 Euro (+4,5 Prozent), danach setzte Gewinnmitnahme ein – der klassische Effekt „Sell on good news“.

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