Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, FSE: BAYN) startete am Montag mit einem Kurssprung, rutschte dann aber ins Minus: Gegen 12:52 Uhr MEZ notiert sie bei rund 52,3 Euro, etwa 2 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag (53,36 Euro). Auslöser des Auf und Ab ist die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs über 7,25 Milliarden US-Dollar durch einen Richter in Missouri – und die Bayer Aktienprognose der Analysten dreht sich nun um die Frage, wie viel davon nach einer Rally von mehr als 20 Prozent in acht Handelstagen bereits im Kurs steckt.
Bayer Aktie Prognose: Glyphosat-Vergleich genehmigt, Kursziele reichen bis 69 Euro - Ist die Rally damit schon eingepreist?
Nach der Genehmigung des 7,25-Milliarden-Dollar-Vergleichs drehte die Bayer Aktie im Xetra-Handel ins Minus. Die Bayer Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsens, Kursziele von UBS bis Kepler Cheuvreux und die Szenarien, die Analysten durchspielen.
Bayer Aktie Prognose im Überblick
Bayer Aktie nach dem Glyphosat-Durchbruch: Gewinne mitnehmen oder nachlegen?
Für die Kurse gilt: Xetra-Schlusskurs Freitag, 20. November 2026: 53,36 Euro (−2,41 Prozent); aktueller Xetra-Kurs laut Kursquote um 12:52 Uhr MEZ rund 52,3 Euro. An anderen Handelsplätzen weichen die Werte ab, weil dort am Freitagabend noch höhere Kurse (rund 55,2 Euro) gestellt wurden; vorbörslich lag Tradegate am Montag bei plus 6,6 Prozent (56,88 Euro). Die Xetra-Eröffnung lag bei 55,74 Euro (+4,5 Prozent), danach setzte Gewinnmitnahme ein – der klassische Effekt „Sell on good news“.
Hinweis: Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de äußert kein eigenes Kursziel, keine eigene Kursprognose und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Was ist bei der Bayer Aktie passiert?
Am Freitagabend, 20. November, hat Richter Timothy Boyer den Vergleich zu den Roundup-/Glyphosat-Klagen endgültig genehmigt. Das Volumen beträgt 7,25 Milliarden Dollar, ausgezahlt werden soll über bis zu 21 Jahre. Der Vergleich kann noch angefochten werden, ein Restrisiko bleibt also. Dennoch ist die Genehmigung ein Meilenstein, weil die Rechtsstreitigkeiten seit Jahren als größte Belastung der Bayer Aktie gelten. Die Aktie war schon vor dem Termin in nur acht Handelstagen um mehr als 20 Prozent gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2023; das Jahreshoch liegt intraday bei rund 57,8 Euro. Heute haben unter anderem UBS (Matthew Weston), Jefferies (Michael Leuchten), die DZ Bank (Peter Spengler) und JPMorgan (Richard Vosser) ihre Einschätzungen bestätigt oder kommentiert.
Das Geschäftsmodell: Womit verdient Bayer sein Geld?
Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit drei Säulen: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente, etwa in Herz-Kreislauf, Onkologie und Augenheilkunde), Crop Science (Saatgut, Pflanzenschutz, darunter Glyphosat-Produkte) und Consumer Health (rezeptfreie Medikamente). Die Pharmasparte liefert aktuell die Ertragskraft, Crop Science steht unter Druck. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern 45,575 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 9,669 Milliarden Euro; das Kernergebnis je Aktie lag bei 4,91 Euro. Wegen der Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten blieb unter dem Strich ein Konzernverlust von 3,62 Milliarden Euro.
Welche Zahlen und welche Prognose hat Bayer vorgelegt?
Im dritten Quartal 2026 (vorgelegt am 3. November) stieg der Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,053 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 6,9 Prozent auf 1,615 Milliarden Euro zu. Die Pharmasparte steigerte ihr EBITDA um 23,6 Prozent bei einer Marge von 27,6 Prozent, während Crop Science mit einem EBITDA-Minus von 41,3 Prozent belastete. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 672 Millionen Euro, der freie Cashflow war mit minus 293 Millionen Euro negativ, die Nettoschulden lagen bei 31,08 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Prognose 2026
|EBITDA vor Sondereinflüssen
|9,8–10,3 Mrd. EUR
|Marge Pharma (EBITDA)
|25–27 %
|Freier Cashflow
|−1,5 bis −0,5 Mrd. EUR
|Nettoschulden zum Jahresende
|28–29 Mrd. EUR
Die Prognose wurde mit den Q3-Zahlen am 03.11.2026 angehoben (EBITDA vor Sondereinflüssen zuvor 9,6–10,1 Mrd. EUR).
Quelle: Bayer AG, Mitteilung zum 3. Quartal 2026
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 stellt Bayer am 24. Februar 2027 vor, die Hauptversammlung ist für den 30. April 2027 geplant.
Wie lautet die Bayer Aktienprognose der Analysten für 2026 bis 2028?
Der Markt erwartet nach den Konsensdaten vom 23. November für 2026 einen Umsatz von 45,9 Milliarden Euro und ein Ergebnis je Aktie von 4,55 Euro – das wäre weniger als im Vorjahr (4,91 Euro). Für 2027 und 2028 steigen die Schätzungen auf 4,88 beziehungsweise 5,46 Euro je Aktie.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|45,6 Mrd. EUR
|45,9 Mrd. EUR
|47,3 Mrd. EUR
|48,9 Mrd. EUR
|Ergebnis je Aktie (Kern)
|4,91 EUR
|4,55 EUR
|4,88 EUR
|5,46 EUR
|KGV
|–
|ca. 11,5
|ca. 10,7
|ca. 9,6
|Dividende
|0,11 EUR
|–
|–
|–
KGV: eigene Rechnung auf Basis von ca. 52,3 EUR (Xetra, 23.11.2026, 12:52 Uhr). Konsens 2027/2028 stammt jeweils aus einer Quelle. KUV ca. 1,1; EV/EBITDA ca. 8,3 (eigene Rechnung).
Quelle: Konsensdaten (FactSet), Stand 23.11.2026; Bayer AG
Welches Kursziel trauen Analysten der Bayer Aktie zu?
Der Analystenkonsens ist freundlich: Von neun erfassten Häusern raten sieben zum Kauf und zwei zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis zwischen rund 59 Euro (Zusammenstellung der Kursziele) und rund 62 Euro (Schätzungen von 18 Analysten); andere Auswertungen nennen 56 beziehungsweise 64 Euro. Gegenüber 52,3 Euro entspräche das einem rechnerischen Potenzial von etwa 13 bis 18 Prozent – ein rein rechnerischer Wert, keine Prognose.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|Barclays
|–
|70 EUR
|08.09.2026
|–
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|69 EUR
|19.11.2026
|von 58 EUR
|UBS
|Buy
|66 EUR
|04.11.2026
|von 62 EUR
|Goldman Sachs
|Buy
|66 EUR
|04.11.2026
|von 63,50 EUR
|Deutsche Bank
|Buy
|65 EUR
|10.11.2026
|von 60 EUR
|DZ Bank
|Kaufen
|64 EUR
|10.11.2026
|von 60 EUR
|Berenberg
|Hold
|62 EUR
|17./18.11.2026
|von 53,50 EUR
|JPMorgan
|Overweight
|61 EUR
|03.11.2026
|heute bestätigt
|Jefferies
|Hold
|48,50 EUR
|19.11.2026
|heute bestätigt
Kepler Cheuvreux und LBBW (58 auf 63 Euro, 05.11.) nur aus einer Quelle belegt. Kursziele Dritter sind keine Garantie.
Quelle: Analystenhäuser laut Veröffentlichungen, Stand 23.11.2026
Bemerkenswert ist die Streuung: Das niedrigste Ziel (Jefferies, 48,50 Euro) liegt unter dem aktuellen Kurs, das höchste (Barclays, 70 Euro) etwa ein Drittel darüber. In den vergangenen Wochen haben fast alle Häuser ihre Ziele angehoben – Berenberg etwa um 8,50 Euro auf 62 Euro, Kepler Cheuvreux um 11 Euro auf 69 Euro. Berenberg und Jefferies bleiben trotz höherer Ziele bei „Halten“.
Wie ist die Bayer Aktie im Branchenvergleich bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 10,7 für 2027 wird die Bayer Aktie deutlich niedriger bewertet als große Pharmawerte, was mit dem Rechtsrisiko, den Schulden (Nettoschulden von rund 31 Milliarden Euro) und der schwachen Crop-Science-Sparte erklärt wird. Als Vergleichswerte werden häufig Merck KGaA, BASF, Corteva, Novartis und Sanofi herangezogen; belastbare Vergleichszahlen liegen uns dazu für diesen Artikel nicht vor.
Wie sieht die Charttechnik der Bayer Aktie aus?
Der Kurs bewegt sich in einer Seitwärtszone zwischen etwa 50 und 58 Euro. Widerstände liegen bei 57,36 Euro (Xetra-Schlusshoch vom 10. November) und 57,84 Euro (Intraday-Hoch), Unterstützungen bei rund 53,3 und 52,2 Euro. Die 20-Tage-Linie verläuft bei 53,27 Euro, die 200-Tage-Linie deutlich tiefer bei rund 44,2 Euro. Das 52-Wochen-Tief liegt bei rund 27 Euro. Werte für 50-Tage-Linie und RSI lagen uns nicht vor. Technische Marken beschreiben den Kursverlauf und sind keine Prognose.
Bayer Aktie Prognose: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case
|Szenario
|Argumentation
|Marke in der Diskussion
|Bull-Case
|Vergleich bleibt bestehen, Pharma-Marge steigt, Nettoschulden sinken Richtung 28–29 Mrd. EUR; Bewertungsabschlag schrumpft
|Analystenziele 64–70 EUR
|Base-Case
|Vergleich wird verdaut, Kurs konsolidiert nach der Rally in der Zone 50–58 EUR; Zahlen bestätigen die angehobene Guidance
|53–58 EUR
|Bear-Case
|Anfechtung des Vergleichs oder neue Rechtsrisiken, Crop Science bleibt schwach, Rally war „zu viel, zu schnell“
|Rückfall Richtung 200-Tage-Linie (ca. 44 EUR)
Zusammenfassung der öffentlichen Diskussion, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Bayer Aktie?
Im Blick stehen mögliche Einsprüche gegen den Vergleich, die weitere Entwicklung der Nettoschulden bis zum Jahresende (Ziel 28 bis 29 Milliarden Euro), die Pharma-Marge und die Zahlen für 2026 am 24. Februar 2027. Auch die Charttechnik ist wegweisend: Hält die Aktie die Zone um 52 bis 53 Euro, oder fällt sie zurück in die Mitte der Seitwärtsspanne?
FAQ zur Bayer Aktie Prognose
Warum fällt die Bayer Aktie trotz der guten Nachricht? Nach einem Anstieg von über 20 Prozent in acht Handelstagen nehmen viele Anleger Gewinne mit; zudem kann der Vergleich noch angefochten werden.
Welches Kursziel hat die Bayer Aktie? Die Ziele der erfassten Analysten reichen von 48,50 Euro (Jefferies) bis 70 Euro (Barclays); der Durchschnitt liegt je nach Datenbasis bei rund 59 bis 62 Euro.
Wie lautet die Bayer Aktienprognose des Unternehmens? Bayer erwartet 2026 ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro.
Wann legt Bayer die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 am 24. Februar 2027, die Hauptversammlung am 30. April 2027.
Wie hoch ist die Bayer Aktie 2026 gestiegen? Seit Jahresbeginn um rund 40 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben; es handelt sich nicht um eigene Empfehlungen. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte: DZ Bank, UBS, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Berenberg, Kepler Cheuvreux, JPMorgan, Jefferies, Barclays. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.