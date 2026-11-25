Die Bayer Aktie (ISIN DE000BAY0017, Ticker BAYN) notiert am Mittwoch gegen Mittag bei rund 50,30 Euro und damit etwa 3,3 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Dienstag, obwohl der Glyphosat-Vergleich in den USA seit Freitag endgültig genehmigt ist. Die wichtigste Zahl der aktuellen Bayer Aktienprognose: Die Analysten-Kursziele reichen von 48,50 bis 69 Euro, der Konzern hat seine Ergebnisprognose für 2026 zuletzt angehoben.
Bayer Aktie Prognose: Glyphosat-Vergleich genehmigt, Analysten nennen Kursziele bis 69 Euro – warum gibt die Aktie trotzdem nach?
Die Bayer Aktie fällt gegen Mittag auf rund 50,30 Euro, obwohl der 7,25-Milliarden-Dollar-Vergleich zu Glyphosat genehmigt ist. Die Bayer Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 48,50 und 69 Euro, Konzernprognose 2026 zuletzt angehoben. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG, Leverkusen
- ISIN / Ticker
- DE000BAY0017 / BAYN
- Börsenwert
- rund 52 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- ca. 29 € bis 57,80 €
- Konzernprognose 2026
- EBITDA vor Sondereinflüssen 9,8–10,3 Mrd. €
- Nächster Termin
- 24.02.2027 (Bilanz 2026)
Stand: 25.11.2026, Kurs gegen Mittag, Xetra
Bayer Aktienprognose
Bayer Aktie: Gute Nachricht, fallender Kurs
Vergleich genehmigt, Kurs dreht
Ein US-Gericht hat den Sammelvergleich zu Roundup mit einem Volumen von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar am 20.11.2026 final gebilligt. Die Bayer Aktie sprang am Montag vorbörslich um rund 6 Prozent und drehte dann ins Minus.
Konzernprognose angehoben
Bayer erwartet 2026 ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro, zuvor waren es 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro.
Kursziele weit gestreut
Die Bayer Aktienprognose der Analysten reicht von 48,50 Euro (Jefferies) bis 69 Euro (Kepler Cheuvreux). Das rechnerische Potenzial zum aktuellen Kurs liegt je nach Haus zwischen rund 0 und 37 Prozent.
Neuer Streitpunkt Kerendia
Bayer nimmt das Herz-Nierenmedikament in Deutschland wegen eines Streits um den Erstattungspreis vom Markt.
Was ist bei der Bayer Aktie passiert?
Der Auslöser ist ein juristischer Meilenstein. Das Gericht in St. Louis (Missouri) hat laut Bayer den Sammelvergleich zu Non-Hodgkin-Lymphom-Klagen im Zusammenhang mit Roundup am Freitag, 20.11.2026, final genehmigt. Der Vergleich ist auf maximal 7,25 Milliarden US-Dollar angelegt, die über bis zu 21 Jahre fließen sollen, und umfasst anhängige sowie künftige Ansprüche mit Produktkontakt vor dem 17.02.2026. Zuletzt waren rund 65.000 Klagen anhängig. Bayer erkennt keine Haftung an; Konzernchef Bill Anderson sprach von einem entscheidenden Meilenstein.
Die Börse reagierte nach dem Muster „Sell on good news“: Am Montag, 23.11.2026, stieg die Bayer Aktie vorbörslich bis auf 57,40 Euro und schloss im Xetra-Handel nur bei 52,90 Euro. Am Dienstag folgte ein weiteres Minus von 1,77 Prozent auf 52,04 Euro. Hinzu kommt der Kerendia-Rückzug: Bayer stellt den Vertrieb in Deutschland ein, nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss im Oktober für bestimmte Patientengruppen keinen Zusatznutzen gesehen hatte. Bayer verweist darauf, dass andere europäische Länder das Mittel positiv bewerten. Kerendia erreichte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 977 Millionen Euro, ein Plus von fast 75 Prozent.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose der Bayer Aktie aus?
Im dritten Quartal 2026 steigerte Bayer den Umsatz um 4,1 Prozent auf 10,053 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt waren es 1,9 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 6,9 Prozent auf 1,615 Milliarden Euro zu. Das Kernergebnis je Aktie sank dagegen auf 0,31 Euro nach 0,49 Euro im Vorjahr, der Free Cashflow lag bei minus 293 Millionen Euro. Die Nettofinanzschulden betrugen zum 30.09.2026 rund 31,1 Milliarden Euro.
Der Motor ist die Pharmasparte: Umsatz plus 8,0 Prozent auf 4,680 Milliarden Euro, EBITDA plus 23,6 Prozent bei einer Marge von 27,6 Prozent. Crop Science wuchs nur um 0,7 Prozent, das EBITDA brach um 41,3 Prozent auf 101 Millionen Euro ein. Consumer Health kam auf 1,445 Milliarden Euro Umsatz.
Auf dieser Basis hob Bayer die Konzernprognose 2026 (währungsbereinigt) an: EBITDA vor Sondereinflüssen 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro, Pharma-EBITDA-Marge 25 bis 27 Prozent, Free Cashflow minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro und Nettoverschuldung zum Jahresende von 28 bis 29 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Gewinn je Aktie
|2,18 €
|3,00 €
|3,54 €
|KGV
|26,0
|18,9
|16,0
|EV/EBITDA
|8,6
|7,9
|7,1
|Dividende je Aktie
|0,14 €
|0,53 €
|0,99 €
Analysten-Konsens, Stand 09.11.2026, vor Kerendia-Rückzug. Gewinndefinition kann zwischen Datenanbietern abweichen.
Quelle: Analysten-Konsens (Stand 09.11.2026)
Wie lautet die Bayer Aktienprognose der Analysten?
Die Bayer Aktienprognose der Analysten fällt überwiegend freundlich aus. In der breiteren Stichprobe stehen fünf Kaufempfehlungen zwei Halten-Einstufungen gegenüber, Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Stichprobe bei 59 bis 64 Euro, das höchste bei 69 Euro, das niedrigste bei 48,50 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|69 € (zuvor 58 €)
|19.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Buy
|66 € (zuvor 62 €)
|04.11., bestätigt 23.11.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|65 € (zuvor 60 €)
|10.11., bestätigt 23.11.2026
|Analystenstudie
|Berenberg
|Hold
|62 € (zuvor 53,50 €)
|18.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan (Analyst Vosser)
|Overweight
|61 €
|23.11.2026 (bestätigt)
|Analystenstudie
|Jefferies
|Hold
|48,50 € (zuvor 46 €)
|06.11., bestätigt 23.11.2026
|Analystenstudie
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Datum = Veröffentlichung bzw. letzte Bestätigung.
Quelle: Jeweilige Analystenstudie
Auffällig ist die Dynamik: Seit Anfang November haben Kepler, Berenberg, UBS, Deutsche Bank und Jefferies ihre Ziele angehoben. Selbst das niedrigste Ziel von Jefferies liegt aber nur knapp unter dem aktuellen Kurs, während die Spitze von 69 Euro rund 37 Prozent darüber liegt.
Welches Kursziel trauen Analysten der Bayer Aktie zu und wie ist sie bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von 18,9 für 2027 liegt die Bayer Aktie unter dem Branchen-Durchschnitt, der bei rund 29 liegt, ist aber nicht billig, solange die Gewinnerholung nicht in den Zahlen steht. Der Blick auf die Wettbewerber zeigt die Spreizung.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|EV/EBITDA 2026e
|Bayer
|26,0
|18,9
|8,6
|Sanofi
|13,5
|11,4
|7,5
|Novartis
|23,8
|18,9
|14,3
Corteva nicht belegt und daher nicht aufgeführt.
Quelle: Analysten-Konsens (Stand 09./10.11.2026)
Wie sieht die Charttechnik der Bayer Aktie aus?
Nach einem Plus von fast 29 Prozent in vier Wochen hat das Momentum nachgelassen. Am 17.11.2026 lag die Bayer Aktie bei 55,09 Euro und damit rund 26,5 Prozent über der 200-Tage-Linie. Als Widerstand gilt der Bereich um das Jahreshoch bei 57,40 bis 57,80 Euro. Unterstützungen lassen sich beim Tief vom Montag bei 51,72 Euro und beim bestätigten Umkehrniveau von 47,57 Euro ablesen. Der aktuelle Kurs liegt unter der erstgenannten Marke.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was diskutiert der Markt?
Als Base-Case sehen die Hold-Häuser Jefferies und Berenberg die Aktie nach der Rally ungefähr fair bewertet, mit Kurszielen von 48,50 und 62 Euro. Das ist die Einschätzung Dritter, nicht von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger bei der Bayer Aktie jetzt?
15.12.2026: Vertriebsende von Kerendia in Deutschland laut Bayer.
24.02.2027: Bilanz und Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.
30.04.2027: Aktionärs- und Analystenpräsentation.
11.05.2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027.
Offen bleibt zudem, ob gegen die Genehmigung Berufung eingelegt wird. Die Frist dafür ist nicht belegt.
Häufige Fragen zur Bayer Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Bayer Aktienprognose der Analysten? Die Kursziele reichen von 48,50 Euro (Jefferies) bis 69 Euro (Kepler Cheuvreux), der Durchschnitt liegt je nach Stichprobe bei 59 bis 64 Euro.
Warum fällt die Bayer Aktie trotz des Glyphosat-Vergleichs? Viele Anleger hatten die Genehmigung nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen erwartet und realisieren Gewinne. Hinzu kommt der Kerendia-Rückzug in Deutschland.
Was sagt Bayer zur Prognose 2026? Der Konzern erwartet ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro und eine Pharma-Marge von 25 bis 27 Prozent.
Wann legt Bayer die nächsten Zahlen vor? Die Bilanz für 2026 ist für den 24.02.2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebenen Einschätzungen stammen von den genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: UBS, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Jefferies, Berenberg, Kepler Cheuvreux.
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- Empfehlung
Bayer AG (BAYN): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenstudien von UBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Jefferies, Berenberg und Kepler Cheuvreux vom 23.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von UBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Jefferies, Berenberg und Kepler Cheuvreux.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.