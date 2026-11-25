Der Auslöser ist ein juristischer Meilenstein. Das Gericht in St. Louis (Missouri) hat laut Bayer den Sammelvergleich zu Non-Hodgkin-Lymphom-Klagen im Zusammenhang mit Roundup am Freitag, 20.11.2026, final genehmigt. Der Vergleich ist auf maximal 7,25 Milliarden US-Dollar angelegt, die über bis zu 21 Jahre fließen sollen, und umfasst anhängige sowie künftige Ansprüche mit Produktkontakt vor dem 17.02.2026. Zuletzt waren rund 65.000 Klagen anhängig. Bayer erkennt keine Haftung an; Konzernchef Bill Anderson sprach von einem entscheidenden Meilenstein.

Die Börse reagierte nach dem Muster „Sell on good news“: Am Montag, 23.11.2026, stieg die Bayer Aktie vorbörslich bis auf 57,40 Euro und schloss im Xetra-Handel nur bei 52,90 Euro. Am Dienstag folgte ein weiteres Minus von 1,77 Prozent auf 52,04 Euro. Hinzu kommt der Kerendia-Rückzug: Bayer stellt den Vertrieb in Deutschland ein, nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss im Oktober für bestimmte Patientengruppen keinen Zusatznutzen gesehen hatte. Bayer verweist darauf, dass andere europäische Länder das Mittel positiv bewerten. Kerendia erreichte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 977 Millionen Euro, ein Plus von fast 75 Prozent.