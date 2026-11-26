Bray begründet den Schritt laut dpa-AFX mit dem Kursrückschlag seit der gerichtlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs: Dieser gehe auf Gewinnmitnahmen in Richtung Jahresende zurück. Zudem zeige das KI-Thema erste Alterserscheinungen, was wieder mehr Kaufinteresse im Gesundheitssektor wecken dürfte. Als Beispiel nennt er Sanofi. Berenberg hatte erst Mitte November das Kursziel von 53,50 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber bei "Hold" belassen. Nun folgt die Hochstufung, das Ziel bleibt.

Der Hintergrund: Ein Gericht in Missouri genehmigte am 20. November 2026 den Roundup-Vergleich mit einem Volumen von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar, zahlbar über bis zu 21 Jahre. Die Bayer Aktie hatte zuvor kräftig zugelegt und in der Spitze rund 57,70 Euro erreicht, ist seither aber wieder unter 53 Euro zurückgefallen (Xetra-Schlusskurse: 53,36 Euro am 20.11., 52,90 Euro am 23.11., 50,90 Euro am 25.11.).