Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, Ticker: BAYN) startet am Donnerstag mit Rückenwind in den Handel: Um 08:25 Uhr notierte sie bei 51,92 Euro, gut 2% über dem Xetra-Schluss von 50,90 Euro. Auslöser ist die Hochstufung durch Berenberg von "Hold" auf "Buy" bei unverändertem Kursziel von 62 Euro. Die Bayer Aktie Prognose der Analysten bleibt damit klar optimistisch, denn der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 61 Euro. Doch was steckt hinter diesem Optimismus, und wie belastbar ist er nach dem Glyphosat-Vergleich?
Bayer Aktie Prognose: Berenberg stuft auf Buy hoch, Ziel 62 Euro - was steckt hinter dem Optimismus?
Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017) startet am 26.11.2026 rund 2% fester, nachdem Berenberg von Hold auf Buy hochgestuft hat. Die Bayer Aktie Prognose im Überblick: angehobene Konzernprognose, Analystenspanne von 48,50 bis 70 Euro und die Frage, wie viel Glyphosat-Entlastung schon im Kurs steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG, Leverkusen
- Ticker / ISIN
- BAYN / DE000BAY0017
- Segmente
- Pharma, Crop Science, Consumer Health
- 52-Wochen-Spanne
- 30,21 € bis 57,70 €
- Marktkapitalisierung
- rund 52 Mrd. €
- Nettofinanzverschuldung
- 31,1 Mrd. € (30.09.2026)
Stand: 26.11.2026, Kurs 26.11.2026, 08:25 Uhr, laut Börse Express; Vortag: Xetra-Schluss
Die aktuellen News
Was ist bei der Bayer Aktie passiert? Berenberg dreht auf Buy
Berenberg-Analyst Sebastian Bray hat die Bayer Aktie hochgestuft. Die dpa-AFX-Meldung vom Morgen (08:20 Uhr) stützt sich auf eine Studie, die laut dpa am Vorabend erschien.
Bray begründet den Schritt laut dpa-AFX mit dem Kursrückschlag seit der gerichtlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs: Dieser gehe auf Gewinnmitnahmen in Richtung Jahresende zurück. Zudem zeige das KI-Thema erste Alterserscheinungen, was wieder mehr Kaufinteresse im Gesundheitssektor wecken dürfte. Als Beispiel nennt er Sanofi. Berenberg hatte erst Mitte November das Kursziel von 53,50 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber bei "Hold" belassen. Nun folgt die Hochstufung, das Ziel bleibt.
Der Hintergrund: Ein Gericht in Missouri genehmigte am 20. November 2026 den Roundup-Vergleich mit einem Volumen von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar, zahlbar über bis zu 21 Jahre. Die Bayer Aktie hatte zuvor kräftig zugelegt und in der Spitze rund 57,70 Euro erreicht, ist seither aber wieder unter 53 Euro zurückgefallen (Xetra-Schlusskurse: 53,36 Euro am 20.11., 52,90 Euro am 23.11., 50,90 Euro am 25.11.).
Das Unternehmen
Wie verdient Bayer sein Geld? Drei Säulen, ein Pharma-Hebel
Bayer ist ein Konzern mit drei Divisionen: Pharma (rezeptpflichtige Medikamente wie Nubeqa und Kerendia), Crop Science (Saatgut und Pflanzenschutz, darunter Glyphosat) sowie Consumer Health (rezeptfreie Präparate). Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 4,1% auf 10,05 Milliarden Euro (währungsbereinigt +1,9%). Die Pharma-Sparte wuchs um 8,0% auf 4,68 Milliarden Euro und erreichte eine EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 27,6%. Crop Science hinkte mit +0,7% Umsatz und einem um 41,3% gesunkenen EBITDA von 101 Millionen Euro hinterher.
Zahlen und Prognose
Wie lautet die Konzernprognose? Bayer hebt für 2026 an
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|10,05 Mrd. €
|+4,1%
|EBITDA vor Sondereinflüssen
|1,62 Mrd. €
|+6,9%
|Core-EPS
|0,31 €
|-36,7%
|Free Cashflow
|-293 Mio. €
|Vorjahr +596 Mio. €
|Pharma-EBITDA-Marge
|27,6%
|deutlich höher
|Nettofinanzverschuldung
|31,1 Mrd. €
|30.09.2026
Kennzahlen laut Quartalsmitteilung vom 03.11.2026, Wiedergabe über Sekundärquellen.
Quelle: Bayer Quartalsmitteilung Q3 2026 laut MarketScreener, Investing.com, Börse Express
Operativ liefert Bayer, beim Ergebnis je Aktie und beim Cashflow drücken dagegen Sondereinflüsse von rund 407 Millionen Euro im EBIT, unter anderem durch Abschreibungen auf Xofigo und Claritin. Trotzdem hob der Konzern seinen Ausblick für 2026 an:
|Größe
|Bisherige Prognose
|Neue Prognose
|EBITDA vor Sondereinflüssen
|9,6-10,1 Mrd. €
|9,8-10,3 Mrd. €
|Pharma-EBITDA-Marge
|23-25%
|25-27%
|Free Cashflow
|-2,5 bis -1,5 Mrd. €
|-1,5 bis -0,5 Mrd. €
|Nettofinanzverschuldung Jahresende
|29-30 Mrd. €
|28-29 Mrd. €
Quelle: Bayer laut Investing.com und aktiencheck.de-Vorberichterstattung
Die Analysten
Wie lautet die Bayer Aktienprognose der Analysten? Konsens bei rund 61 Euro
Welches Kursziel trauen Analysten der Bayer Aktie zu? Laut Börse Express (Stand 26.11.2026) stehen 13 Kaufempfehlungen drei Halten-Voten gegenüber, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 61,08 Euro, rund 18% über dem Kurs von 51,92 Euro. Andere Datenanbieter kommen auf Werte zwischen 59 und 64 Euro. Die Spanne reicht von 48,50 Euro (Jefferies) bis 69 Euro (Kepler Cheuvreux); Barclays nannte im September sogar 70 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Potenzial
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|69 €
|19.11.2026
|+33%
|UBS
|Buy
|66 €
|04.11., bestätigt 23.11.2026
|+27%
|Goldman Sachs
|Buy
|66 €
|04.11.2026
|+27%
|Berenberg
|Buy (zuvor Hold)
|62 €
|26.11.2026
|+19%
|Deutsche Bank
|Buy
|65 €
|23.11.2026
|+25%
|JPMorgan
|Overweight
|61 €
|23.11.2026
|+17%
|BMO Capital Markets
|Market Perform
|56 €
|November 2026
|+8%
|Jefferies
|Hold
|48,50 €
|06.11., bestätigt 23.11.2026
|-7%
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Potenzial: Redaktionsrechnung zum Kurs von 51,92 Euro (26.11.2026, 08:25 Uhr).
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net, aktiencheck.de-Vorberichterstattung, Börse Express
Bewertung
Ist die Bayer Aktie 2026 und 2027 teuer? Das erwartete KGV
Die Konsensschätzungen sehen für 2026 ein Ergebnis je Aktie von 2,18 Euro, für 2027 von 3,00 Euro und für 2028 von 3,54 Euro (Stand 09.11.2026). Zum Kurs von 51,92 Euro ergibt das ein erwartetes KGV von rund 24 für 2026, rund 17 für 2027 und rund 15 für 2028. Die Dividende wird mit 0,14 Euro für 2026 und rund 0,53 bis 0,56 Euro für 2027 erwartet. Die Bayer Aktie Prognose lebt damit vom Ergebnissprung 2027, wenn die Sondereinflüsse nachlassen und die Pharma-Marge weiter steigen soll. Verglichen wird Bayer an der Börse gern mit Sanofi, das Berenberg als Beispiel für die Erholung im Gesundheitssektor nennt. Belastbare Vergleichszahlen zu Sanofi lagen für diesen Artikel nicht vor.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Bayer Aktie aus? Zwischen 50 und 58 Euro
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 57,70 Euro, das Tief bei 30,21 Euro. Die Bayer Aktie hat sich damit seit dem Jahrestief fast verdoppelt. Seit dem Hoch rund um den Glyphosat-Entscheid zieht sie sich zurück: Aus 53,36 Euro am 20. November wurden 50,90 Euro am 25. November. Beobachter achten nun darauf, ob der Bereich um 50 Euro hält und ob der Kurs wieder an die Hochs von knapp 58 Euro heranreicht. Gleitende Durchschnitte und Indikatoren wie der RSI sind in diesem Artikel nicht ausgewertet.
Prognose
Bayer Aktie Prognose: welche Szenarien diskutieren Analysten?
|Szenario
|Argument laut Analysten
|Referenz-Kursziel
|Abstand zum Kurs
|Bull-Case
|Glyphosat-Entlastung, Pharma-Marge steigt, Rotation in Gesundheitswerte
|69 € (Kepler)
|+33%
|Base-Case
|Konzernprognose erreicht, Erholung kommt schrittweise
|rund 61 € (Konsens)
|+18%
|Bear-Case
|Cashflow bleibt negativ, Kerendia-Rückzug, Verschuldung
|48,50 € (Jefferies)
|-7%
Keine Kursziele von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von 51,92 Euro: Redaktionsrechnung.
Quelle: Kepler Cheuvreux, Berenberg, Jefferies laut dpa-AFX und Börse Express
Termine
Was Anleger der Bayer Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Bayer Aktie Prognose
Wie lautet die Bayer Aktie Prognose der Analysten? Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 61 Euro (Börse Express, 26.11.2026), die Spanne reicht von 48,50 bis 69 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Warum hat Berenberg die Bayer Aktie hochgestuft? Laut dpa-AFX sieht Analyst Sebastian Bray den Rückschlag seit dem Glyphosat-Entscheid als Gewinnmitnahmen und erwartet mehr Interesse an Gesundheitswerten, weil das KI-Thema Alterserscheinungen zeige.
Welches Kursziel hat Berenberg für die Bayer Aktie? 62 Euro, unverändert, nun mit Einstufung "Buy" (zuvor "Hold").
Wie hat Bayer die Prognose für 2026 verändert? Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro erreichen (zuvor 9,6 bis 10,1), die Pharma-Marge 25 bis 27%, der Free Cashflow minus 1,5 bis minus 0,5 Milliarden Euro.
Ist die Bayer Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung "Buy" mit Kursziel 62 Euro stammt von Berenberg (Analyst Sebastian Bray, Studie vom 25.11.2026, laut dpa-AFX). aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen und Hinweise zu möglichen Interessenkonflikten: Berenberg Offenlegungen
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Bayer AG (BAYN): Kaufen, Kursziel 62,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg (Analyst Sebastian Bray), weitergegeben über dpa-AFX vom 25.11.2026, 17:41 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 26.11.2026, 09:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 26.11.2026, 09:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg (Analyst Sebastian Bray), weitergegeben über dpa-AFX.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.