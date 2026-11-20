Bayer Aktie: Pharma wächst, doch das Jefferies-Kursziel liegt fast 11% tiefer

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 12:05 2 Min.

Bayer sieht klarere Wachstumssignale im Pharmageschäft, doch das Kursziel von Jefferies liegt mit 48,50 Euro fast 11% unter dem aktuellen Aktienkurs.

Bild: Bayer AG

Der Analyst Michael Leuchten von Jefferies bestätigt in seiner Bayer-Aktienanalyse vom 19.11.2026 das Rating "hold" und das Kursziel von 48,50 Euro für die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN). Am 20. November gebe die Aktie um 0,28 Euro oder 0,51% auf 54,40 Euro nach. Selbst nach diesem Rückgang liege das Jefferies-Kursziel noch 5,90 Euro unter dem aktuellen Kurs. Dabei klinge die Nachricht von der Pharmakonferenz in London zunächst erfreulich: Bayer sehe inzwischen klarere Hinweise darauf, dass das Pharmageschäft wachsen könne. Wo das Pharmageschäft bereits zulege Michael Leuchten greife in seiner Bayer-Aktienanalyse die Einschätzung der Leverkusener nach der hauseigenen Pharmakonferenz von Jefferies auf. Einen Anhaltspunkt für diese Zuversicht lieferten die jüngsten Zahlen von Bayer. Im dritten Quartal habe die Pharmasparte 4,68 Milliarden Euro umgesetzt, 8% mehr als ein Jahr zuvor. Auch nach Bereinigung um Währungs- und Portfolioeffekte sei ein Plus von 6,4% geblieben. Das Krebsmedikament Nubeqa habe in allen Regionen zugelegt. Neben Nubeqa habe Bayer auch Kerendia als Wachstumstreiber hervorgehoben. Für Anleger sei vor allem die bereinigte Wachstumsrate aufschlussreich. Sie zeige, dass das Umsatzplus der Pharmasparte auch dann Bestand habe, wenn man Wechselkursschwankungen und Veränderungen im Geschäftsportfolio herausrechne. Die entscheidende Frage für die nächsten Quartale sei, ob die Verkäufe der Wachstumsträger schnell genug steigen würden, um den Aufschwung der gesamten Sparte fortzusetzen. Warum zwischen Aktienkurs und Kursziel 5,90 Euro lägen Ein stärkeres Pharmageschäft falle bei Bayer ins Gewicht: Im dritten Quartal habe die Sparte knapp 47% des Konzernumsatzes von 10,05 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die übrigen Geschäfte hätten sich jedoch anders entwickelt. Bei Crop Science seien die währungs- und portfoliobereinigten Umsätze im saisonal kleinen Quartal gesunken, bei Consumer Health hätten sie auf Vorjahresniveau gelegen. Wer die Bayer-Aktie zu 54,40 Euro kaufe, erwerbe also neben dem wachsenden Arzneimittelgeschäft auch zwei Bereiche, die zuletzt kaum oder gar nicht zum Umsatzwachstum beigetragen hätten. Michael Leuchten habe nach der Londoner Konferenz weder seine Einstufung noch sein Kursziel angehoben. Für die Bayer-Aktienanalyse sei dabei die Bezugsgröße wichtig: Vom aktuellen Kurs von 54,40 Euro aus entspräche ein Rückgang auf das Kursziel 48,50 Euro einem Minus von rund 10,85%. Die besseren Wachstumssignale stammten von Bayer. Das Rating "hold" sei das Urteil von Jefferies über die Aktie des gesamten Konzerns. Der Analyst Michael Leuchten von Jefferies bleibt für Bayer beim Rating "hold" und beim Kursziel von 48,50 Euro. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Freunden – die Weiterleitung ist rezeptfrei, über die richtige Dosis Bayer im Depot lässt sich anschließend im Gruppenchat streiten. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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