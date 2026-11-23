Bayer Aktie: Kursziel 66 Euro nach Glyphosat-Entscheidung

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:20 2 Min.

Die UBS bestätigt nach dem Glyphosat-Vergleich ihr Bayer-Kursziel von 66 Euro und sieht damit rund 25% Potenzial.

Bild: Bayer AG

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) schloss am 23. November 2026 um 17:39 Uhr MEZ bei 52,98 Euro. Das war ein Minus von 0,38 Euro oder 0,71% am ersten Handelstag nach der Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs in Missouri. UBS-Analyst Matthew Weston wertet den Gerichtsbeschluss positiv. In seiner Bayer-Aktienanalyse vom 22. November bestätigt er das Kursziel von 66 Euro und das Rating "buy". Vom Montagsschluss bis zum UBS-Ziel fehlen damit 13,02 Euro je Aktie – ein rechnerisches Potenzial von 24,6%. Warum die Grenze von 7,25 Milliarden US-Dollar zählt Der finanzielle Wert des Vergleichs liegt für Bayer auch darin, dass er künftige Ansprüche erfasst. In den USA können sich damit sowohl Menschen an ein längerfristiges Entschädigungsprogramm wenden, die bereits wegen einer Erkrankung an einem Non-Hodgkin-Lymphom im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup klagen, als auch solche, die erst künftig Ansprüche geltend machen. Für Aktionäre geht es deshalb um mehr als die Zahl der Fälle, die heute vor Gericht liegen. Nach Einschätzung von Matthew Weston soll der Vergleich die Zahlungen für die erfassten Ansprüche auf 7,25 Milliarden US-Dollar begrenzen. Gerade bei künftigen Forderungen macht eine solche Obergrenze einen Unterschied. Sie gibt Anlegern einen Betrag, mit dem sie bei der Bewertung der Aktie rechnen können, obwohl die Zahl der späteren Antragsteller noch offen ist. Welche Risiken für Bayer bleiben Auch nach der gerichtlichen Genehmigung sind einzelne Klagen außerhalb des Vergleichs möglich. Deren Zahl hält Bayer selbst laut Matthew Weston für überschaubar. Außerdem kann gegen die Genehmigung noch ein Rechtsmittel eingelegt werden. Für die Bewertung kommt es deshalb auch darauf an, wie viele Ansprüche tatsächlich außerhalb des Programms verfolgt werden. Die UBS bleibt bei ihrer bisherigen Empfehlung. Mit dem Kursziel 66 Euro und dem Rating "buy" hält Matthew Weston an der positiven Einschätzung der Bayer-Aktie fest. Das Minus zum Wochenauftakt zeigt zugleich, wie weit der aktuelle Börsenkurs und die Bewertung der UBS auseinanderliegen. Kennen Sie jemanden, der bei "Vergleich" zuerst zwei Aktienkurse nebeneinanderlegt? Schicken Sie ihm diesen Artikel – diesmal hat ein Richter den Vergleich schon für ihn erledigt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.