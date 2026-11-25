Bayer kauft sich über eine Lizenz in die nächste Generation der Krebsmedizin ein: Der Leverkusener Konzern hat am Mittwoch bekannt gegeben, vom chinesischen Unternehmen Hansoh Pharma die weltweiten Rechte an HS-20122 zu erwerben, einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat gegen fortgeschrittene solide Tumoren, vor allem nichtkleinzelligen Lungenkrebs. Bayer zahlt 150 Millionen Dollar im Voraus und bis zu 3,1 Milliarden Dollar an Meilensteinen. Die Bayer Aktie (Xetra: BAYN) lag am Nachmittag mit rund 3 bis 4 Prozent im Minus bei etwa 49,7 bis 50,5 Euro; nach vorliegenden Berichten steht der Rückgang nicht im Zusammenhang mit dem Deal, sondern mit dem schwachen Marktumfeld.
Bayer Aktie: Krebsmittel-Lizenz von Hansoh – 150 Millionen Dollar sofort, bis zu 3,1 Milliarden Dollar später – Pipeline-Coup oder teure Wette auf China?
Bayer lizenziert vom chinesischen Pharmakonzern Hansoh den Krebs-Wirkstoff HS-20122 ein: 150 Millionen Dollar im Voraus, bis zu 3,1 Milliarden Dollar an Meilensteinen. Was der Deal für die Bayer Aktie bedeutet und welche Rolle die US-Politik gegenüber China spielt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayer AG (Xetra: BAYN)
- Kurs am Mittwochnachmittag
- rund 49,7 bis 50,5 EUR (−3 bis −4 %)
- Wirkstoff
- HS-20122, bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (EGFR/c-MET)
- Entwicklungsstand
- Phase I
- Dividende 2025
- 0,11 EUR je Aktie
Stand: 25.11.2026, Kursangaben vom Nachmittag, genauer Zeitpunkt nicht belegt; Vortagsschluss 52,04 EUR
Der Deal
Was hat Bayer mit Hansoh vereinbart?
Bayer erhält eine exklusive weltweite Lizenz für Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HS-20122, ausgenommen Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan, wo Hansoh die Rechte behält. Zur Vergütung zählen neben der Vorauszahlung und den Meilensteinen gestaffelte Lizenzgebühren auf künftige Nettoumsätze. Der Vertrag wird erst nach den kartellrechtlichen Freigaben wirksam; einen Zeitplan nannten die Unternehmen nicht. Der Wirkstoff befindet sich in Phase I, erste Daten wurden auf dem Krebskongress ESMO 2026 vorgestellt. Aus Bayers Sicht geht es damit um eine frühe Pipeline-Option, nicht um kurzfristigen Umsatz.
Zur Einordnung des Volumens: Teilweise wurde der Deal in Schlagzeilen mit „bis zu 3 Milliarden Euro“ beziffert; die Unternehmensangaben lauten auf Dollar, rund 3,25 Milliarden Dollar inklusive der Vorauszahlung. Umgerechnet liegt das nach eigener Rechnung bei etwa 2,8 bis 2,9 Milliarden Euro.
|Punkt
|Angabe
|Wirkstoff
|HS-20122 (EGFR/c-MET-ADC)
|Indikation
|Fortgeschrittene solide Tumoren, v. a. nichtkleinzelliger Lungenkrebs
|Upfront
|150 Mio. $
|Meilensteine
|bis 3,1 Mrd. $
|Lizenzgebühren
|gestaffelt auf Nettoumsätze
|Rechte für Bayer
|Weltweit außer Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan
|Bedingung
|Kartellrechtliche Freigaben
Alle Beträge in US-Dollar; Meilensteine hängen von Entwicklung, Zulassung und Umsatz ab.
Quelle: Bayer AG, Hansoh Pharma, Mitteilungen vom 25.11.2026
Die Politik
Welche Rolle spielen US-Zölle und China-Regeln bei Lizenzdeals mit chinesischen Biotechs?
Lizenzgeschäfte mit chinesischen Biotechunternehmen haben stark zugenommen: Das Volumen grenzüberschreitender Deals lag 2025 laut einer Branchenauswertung bei 136 Milliarden Dollar, nach 5 Milliarden im Jahr 2020; rund ein Fünftel der weltweit in Entwicklung befindlichen Medikamente stammt demnach aus China. Hansoh selbst hat im Oktober einen ähnlichen ADC-Deal mit Roche geschlossen, dessen Volumen mit potenziell mehr als 15 Milliarden Dollar angegeben wird. Politisch bleibt das Feld umstritten: Das US-Finanzministerium hat nach Angaben der Branchenanalyse einen Regelentwurf zum COINS Act vorgelegt, der Beteiligungen an chinesischer Biotechnologie betrifft; reine Lizenzdeals sind danach ausgenommen. Das Gesetz Biosecure Act bleibt bestehen. Bei den US-Pharmazöllen gelten für die EU nach einer Darstellung 15 Prozent, für China 100 Prozent, mit Ausnahmen etwa für Orphan Drugs und unter Bedingungen für ADCs. Ob und wie diese Regeln Bayer treffen, ist nicht belegt: Der Deal ist ein früher Lizenzvertrag, kein Import.
Das große Bild
Was bedeutet der Hansoh-Deal für die Bayer Aktie und Pharmaaktien?
Bayer steht nach dem Glyphosat-Vergleich, der am 20. November endgültig genehmigt wurde und bis zu 7,25 Milliarden Dollar über bis zu 21 Jahre umfasst, wieder stärker auf dem Prüfstand der Anleger. Die Prognose für das operative Ergebnis (EBITDA vor Sondereinflüssen) wurde auf 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro angehoben. Die Dividende für 2025 betrug 0,11 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von rund 0,3 Prozent. Für das Medikamentengeschäft ist der Deal ein weiterer Baustein nach der Vereinbarung mit Perfuse Therapeutics im Frühjahr (bis zu 2,45 Milliarden Dollar). Der Umsatz des Prostatamittels Nubeqa stieg in den ersten neun Monaten 2026 nach Angaben aus Marktberichten um fast 60 Prozent. Zu dem Deal selbst liegen der Redaktion keine Analystenstimmen vor; sie nennt deshalb keine Kursziele.
Termine
Welche Termine sind für die Bayer Aktie wichtig?
Ausstehend: kartellrechtliche Freigaben für den Hansoh-Deal (kein Termin genannt).
15.12.2026: Ende des Kerendia-Verkaufs in Deutschland (nach Angaben aus Marktberichten, Details nicht geprüft).
24.02.2027: Bayer-Geschäftszahlen 2026 (Termin laut Marktbericht, nicht gegen den Finanzkalender geprüft).
Häufige Fragen zur Bayer Aktie und dem Hansoh-Deal
Was bekommt Bayer von Hansoh? Eine exklusive weltweite Lizenz auf den Krebs-Wirkstoff HS-20122, außer in Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan.
Wie viel zahlt Bayer? 150 Millionen Dollar im Voraus und bis zu 3,1 Milliarden Dollar an Meilensteinen, dazu gestaffelte Lizenzgebühren.
Wann ist der Deal wirksam? Erst nach kartellrechtlichen Freigaben; einen Termin gibt es nicht.
Was heißt das für die Bayer Aktie? Eine belegte Prognose gibt es nicht; Anleger beobachten die Entwicklungsdaten, die Freigaben und die US-Politik gegenüber China.
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