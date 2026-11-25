Bayer erhält eine exklusive weltweite Lizenz für Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HS-20122, ausgenommen Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan, wo Hansoh die Rechte behält. Zur Vergütung zählen neben der Vorauszahlung und den Meilensteinen gestaffelte Lizenzgebühren auf künftige Nettoumsätze. Der Vertrag wird erst nach den kartellrechtlichen Freigaben wirksam; einen Zeitplan nannten die Unternehmen nicht. Der Wirkstoff befindet sich in Phase I, erste Daten wurden auf dem Krebskongress ESMO 2026 vorgestellt. Aus Bayers Sicht geht es damit um eine frühe Pipeline-Option, nicht um kurzfristigen Umsatz.

Zur Einordnung des Volumens: Teilweise wurde der Deal in Schlagzeilen mit „bis zu 3 Milliarden Euro“ beziffert; die Unternehmensangaben lauten auf Dollar, rund 3,25 Milliarden Dollar inklusive der Vorauszahlung. Umgerechnet liegt das nach eigener Rechnung bei etwa 2,8 bis 2,9 Milliarden Euro.