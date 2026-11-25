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Bayer Aktie: Korrektur hält an

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:24 2 Min. UBS

Die Bayer-Aktie fällt den sechsten Handelstag in Folge und nähert sich der Marke von 51 Euro.

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Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker: BAYN) hat gestern mit Abgaben von 1,8% den sechsten Handelstag in Folge im Minus beendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Ausgehend von der 200-Tage-Linie sei es im Chart der Bayer-Aktie zu einer starken Rally gekommen, wobei die Kurse am 12. November bei 57,84 EUR ein neues Jahreshoch erreicht hätten. Anschließend seien die Notierungen jedoch in eine Korrektur übergegangen und in der vergangenen Handelswoche (-5,6%) unter das Juli-Hoch zurückgefallen. Am Montag sei eine volatile Sitzung gefolgt, die – wie der gestrige Handelstag – schlussendlich ebenfalls im Minus geendet habe. Ausblick: Nach dem starken Lauf in der zweiten Oktober- und der ersten Novemberhälfte befinde sich die Bayer-Aktie derzeit in einer Korrekturbewegung. Das Short-Szenario: Halte der Verkaufsdruck an, könnte es unterhalb des aktuellen Wochentiefs (51,70 EUR) zu einem Test des September-Hochs bei 51,00 EUR kommen. In diesem Zusammenhang würde auch das offene Gap vom 3. November in den Fokus rücken, das erst bei 50,02 EUR vollständig geschlossen wäre. Darunter dürfte der doppelte Halt aus der 50- und der 100-Tage-Linie (aktuell bei 49,23 EUR bzw. 48,87 EUR) stützend wirken, der ebenfalls von einer offenen Kurslücke umschlossen werde. Würden die Notierungen nach einem Gap-Close bei 47,96 EUR nicht wieder nach oben drehen, wären weitere Abgaben bis zum GD200 (44,41 EUR) nicht auszuschließen. Das Long-Szenario: Um die Abwärtsdynamik hingegen umzukehren, müsste es zunächst zu einem Re-Break am Juli-Hoch bei 53,92 EUR kommen. Darüber wäre der Sprung über die November-Abwärtstrendgerade notwendig, die im Augenblick bei 56,40 EUR verlaufe. Werde diese Hürde überboten, könnte es danach zu einem Ausbruchsversuch am aktuellen Jahreshoch und, im Erfolgsfall, auch zu einem Anstieg in Richtung 60,00 EUR kommen. (Analyse vom 25.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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