Bayer Aktie: Hoffnung auf Glyphosat-Lösung! DZ BANK erhöht fairen Wert deutlich

Analyst Peter Spengler hebt in seiner Aktienanalyse vom 05. November 2026 den fairen Wert für Bayer von bisher 60 auf 64 EUR an und bestätigt gleichzeitig das Rating "kaufen". Im Mittelpunkt stehen eine operative Stabilisierung, Fortschritte beim Schuldenabbau und eine verbesserte Ausgangslage bei den US-Rechtsrisiken. Besonders spannend: Während mehrere Prozesserfolge die juristische Position von Bayer gestärkt haben, steht eine entscheidende Zustimmung im Glyphosat-Komplex weiterhin aus. Für Anleger könnte damit eine wichtige Phase der Neubewertung beginnen.