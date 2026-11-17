Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.
Bayer Aktie: Glyphosat-Vergleich als letzte Hürde
Auf Erholungskurs
2026 habe sich wie erwartet als Schlüsseljahr für Bayer erwiesen, bislang mit positivem Ausgang. Der Supreme Court habe zugunsten des Konzerns geurteilt und das Pharmageschäft wachse wieder. Der wichtigste offene Punkt bleibe die Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs. Falle sie positiv aus, entfiele die größte Altlast, und der Anlegerfokus würde sich stärker auf das operative Geschäft verlagern. Hier überzeuge Pharma bislang mit Nubeqa und Kerendia, wenngleich die Pipeline weiterhin zu wünschen übrig lasse. Die Crop-Science-Sparte sollte wohl erst ab 2028 wieder spürbarer zum Wachstum beitragen. Risiken würden die hohe Verschuldung, die US-Preispolitik für Medikamente und das schwache Agrarumfeld bleiben.
Insgesamt sehe die RBI Bayer auf einem soliden Erholungspfad. Die Unsicherheit habe sich seit Jahresbeginn deutlich verringert, was sich jedoch bereits in einem Kursanstieg von über 50% widerspiegele. Die Genehmigung des Sammelvergleichs gelte sowohl aus der RBI- als auch aus Marktsicht als das wahrscheinlichste Szenario und dürfte daher bereits teilweise eingepreist sein.
Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), bleibt daher bei seiner Halteempfehlung für die Bayer-Aktie. Entsprechend der jüngsten rechtlichen Erfolge und der dadurch verbesserten Gewinnaussichten passe er das Kursziel auf EUR 60 an. Dieses basiere auf einem Multiples-Bewertungsmodell, das Bayer auf Basis diverser Preis- sowie EV-Multiples mit der eigenen Historie und der Peergroup vergleiche. Die Zahlen würden auf Konsensschätzungen basieren, heißt es in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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