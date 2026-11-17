2026 habe sich wie erwartet als Schlüsseljahr für Bayer erwiesen, bislang mit positivem Ausgang. Der Supreme Court habe zugunsten des Konzerns geurteilt und das Pharmageschäft wachse wieder. Der wichtigste offene Punkt bleibe die Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs. Falle sie positiv aus, entfiele die größte Altlast, und der Anlegerfokus würde sich stärker auf das operative Geschäft verlagern. Hier überzeuge Pharma bislang mit Nubeqa und Kerendia, wenngleich die Pipeline weiterhin zu wünschen übrig lasse. Die Crop-Science-Sparte sollte wohl erst ab 2028 wieder spürbarer zum Wachstum beitragen. Risiken würden die hohe Verschuldung, die US-Preispolitik für Medikamente und das schwache Agrarumfeld bleiben.