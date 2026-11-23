Die Bayer-Aktie steht vor einer entscheidenden Phase. Der gerichtlich genehmigte Glyphosat-Sammelvergleich und die Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs im Fall Durnell könnten die langfristigen Rechtsrisiken erheblich reduzieren. Gleichzeitig gewinnt das Pharmageschäft an Dynamik, während Bayer seine operativen Prognosen teilweise verbessert hat. Für langfristig orientierte Anleger sind das wichtige Fortschritte. Doch die Bayer-Aktienanalyse von Jefferies zeigt, dass positive Nachrichten allein noch keine Kaufempfehlung rechtfertigen. Analyst Michael Leuchten bestätigt in seiner Studie vom 22. November 2026 das Rating „Hold“ und das unveränderte Kursziel von 48,50 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 51,88 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 6,5 Prozent. Die Einschätzung von Jefferies macht deutlich, dass der Konzern zwar wichtige Probleme lösen könnte, die Aktie aber bereits erhebliche Erwartungen widerspiegelt. Für eine nachhaltige Neubewertung muss Bayer zeigen, dass die geringeren Rechtsrisiken tatsächlich zu einer verbesserten finanziellen Situation führen und die Pharmasparte dauerhaft profitabel wächst. Auch der Schuldenabbau und die Entwicklung des freien Cashflows bleiben entscheidend. Die Bayer-Aktie bietet damit langfristige Chancen, ist aber keineswegs frei von Risiken. Michael Leuchten von Jefferies setzt mit dem Rating „Hold“ und dem Kursziel von 48,50 Euro ein klares Zeichen für eine abwartende Haltung. Die wichtigste Erkenntnis lautet: Bayer könnte bei der Bewältigung seiner größten Altlasten einen historischen Fortschritt erzielen haben – doch ob daraus auch ein neuer Höhenflug der Aktie entsteht, muss der Konzern erst noch beweisen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.