Die Bayer Aktie (Xetra-Kürzel BAYN, ISIN DE000BAY0017) hat am Montag, 23. November 2026, zum Xetra-Schluss 0,71 Prozent auf 52,98 Euro verloren und gehört damit zu den DAX Verlierern. Dabei war die Aktie mit einem Plus von bis zu 4,5 Prozent auf 55,74 Euro in den Handel gestartet, nachdem ein US-Richter den Glyphosat-Vergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar endgültig genehmigt hatte. Anleger nutzten die Nachricht offenbar, um nach der starken Kursrally Gewinne mitzunehmen.
Bayer Aktie DAX Verlierer: Vergleich genehmigt, Aktie dreht von plus 4,5 Prozent ins Minus – war die gute Nachricht schon im Kurs?
Die Bayer Aktie ist mit minus 0,71 Prozent auf 52,98 Euro zum Xetra-Schluss zweitschwächster DAX-Wert. Nach dem Startplus von 4,5 Prozent trotz endgültig genehmigtem Glyphosat-Vergleich kam es zu Gewinnmitnahmen.
Warum fällt die Bayer Aktie als DAX Verlierer trotz guter Nachrichten?
Der Auslöser des Startsprungs war eine Gerichtsentscheidung: Richter Timothy Boyer im US-Bundesstaat Missouri billigte den im Februar ausgehandelten Sammelvergleich zu den Roundup-Klagen endgültig. Er hielt ihn für fair, vernünftig und angemessen. Der Vergleich soll anhängige und künftige Klagen wegen Non-Hodgkin-Lymphom beilegen, die Zahlungen sind über bis zu 21 Jahre vorgesehen. Bayer-Chef Bill Anderson nannte die Genehmigung nach Unternehmensangaben einen entscheidenden Meilenstein der Strategie, Glyphosat-Klagen einzudämmen.
Die Aktie hielt das Plus allerdings nicht. Bereits eine halbe Stunde nach dem Start lag sie nach Medienberichten bei rund 52 Euro und damit im Minus; das Tagestief soll laut Berichten bei 51,72 Euro gelegen haben. Zum Schluss erholte sich der Kurs wieder etwas und schloss bei 52,98 Euro.
Gewinnmitnahmen nach der Rally
Bayer ist mit einem Plus von über 40 Prozent seit Jahresbeginn nach Marktberichten der stärkste DAX-Wert 2026. Nach dem Anstieg der vergangenen Wochen lag es nahe, Gewinne zu sichern.
Vergleich weitgehend erwartet
Händler sprachen von dem Muster „Sell on Good News“: Die Genehmigung galt in den Vorwochen bereits als weitgehend eingepreist. Auch die Deutsche Bank bewertete die Entscheidung laut Berichten als weitgehend erwartet.
Kursmarken und dünner Handel
Nach Marktberichten wurde es oberhalb von rund 57 Euro nach der Vorbörsen-Rally dünn. Stop-Loss-Marken und gehebelte Positionen sollen den Rücksetzer laut Berichten verstärkt haben. Das ist eine Einordnung von Marktbeobachtern, keine bestätigte Ursache.
Wie reagieren Analysten auf den Glyphosat-Vergleich?
Die Einschätzungen zur Entscheidung selbst fielen laut Berichten durchweg positiv aus. UBS-Analyst Matthew Weston wertete die Zustimmung als eindeutig positiv und rechnet damit, dass die Beilegung endgültig ist. Peter Spengler von der DZ Bank sieht darin eine hohe Relevanz für den Investment Case, weil eine existenzbedrohende Klagewelle kalkulierbar werde. Jefferies-Analyst Michael Leuchten verwies darauf, dass zusammen mit dem Urteil des Supreme Court im Fall Durnell die Unsicherheit bei der langfristigen Haftung erheblich sinke. Bayer hatte im Juni den Fall Durnell gewonnen; seitdem sind Klagen wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen im Wesentlichen nicht mehr möglich.
Bayer verneint weiterhin ein Krebsrisiko durch Roundup.
Wie schlägt sich die Bayer Aktie im Vergleich zum DAX?
Der Markt insgesamt war freundlich: Der DAX schloss mit einem Plus von 2,2 Prozent bei 25.337 Punkten, getragen von der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze und starken Technologiewerten. Nur vier DAX-Titel schlossen im Minus. Bayer war nach der Deutschen Börse der zweitschwächste Wert.
|Rang
|Unternehmen
|Veränderung
|Schlusskurs
|1
|Deutsche Börse
|-1,33 %
|310,90 €
|2
|Bayer
|-0,71 %
|52,98 €
|3
|Deutsche Telekom
|-0,34 %
|26,25 €
|4
|Beiersdorf
|-0,23 %
|79,00 €
|5
|Mercedes-Benz
|+0,01 %
|37,63 €
Mercedes-Benz schloss mit +0,01 Prozent praktisch unverändert.
Quelle: Xetra-Schlusskurse, 23.11.2026, 17:30 Uhr
Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Bayer Aktie nach Marktberichten weiter fast 90 Prozent im Plus; vor einem Jahr notierte sie bei rund 30 Euro.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum fällt die Bayer Aktie heute (BAYN, DE000BAY0017)? Die Aktie schloss bei 52,98 Euro (-0,71 Prozent). Nach einem Startplus von bis zu 4,5 Prozent infolge des genehmigten Glyphosat-Vergleichs setzten Gewinnmitnahmen ein.
Was wurde im Glyphosat-Vergleich entschieden? Ein US-Richter in Missouri billigte den Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar endgültig. Er soll anhängige und künftige Non-Hodgkin-Lymphom-Klagen zu Roundup beilegen, die Zahlungen laufen über bis zu 21 Jahre.
Ist der Glyphosat-Streit damit beendet? Nicht vollständig: Der Vergleich kann angefochten werden, und Einzelklagen bleiben möglich.
Wie hat sich die Bayer Aktie in diesem Jahr entwickelt? Nach Marktberichten liegt sie seit Jahresbeginn über 40 Prozent im Plus und ist damit der stärkste DAX-Wert 2026.
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