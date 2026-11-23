Der Auslöser des Startsprungs war eine Gerichtsentscheidung: Richter Timothy Boyer im US-Bundesstaat Missouri billigte den im Februar ausgehandelten Sammelvergleich zu den Roundup-Klagen endgültig. Er hielt ihn für fair, vernünftig und angemessen. Der Vergleich soll anhängige und künftige Klagen wegen Non-Hodgkin-Lymphom beilegen, die Zahlungen sind über bis zu 21 Jahre vorgesehen. Bayer-Chef Bill Anderson nannte die Genehmigung nach Unternehmensangaben einen entscheidenden Meilenstein der Strategie, Glyphosat-Klagen einzudämmen.

Die Aktie hielt das Plus allerdings nicht. Bereits eine halbe Stunde nach dem Start lag sie nach Medienberichten bei rund 52 Euro und damit im Minus; das Tagestief soll laut Berichten bei 51,72 Euro gelegen haben. Zum Schluss erholte sich der Kurs wieder etwas und schloss bei 52,98 Euro.