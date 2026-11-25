Warum ist die Bayer Aktie heute DAX Verlierer?

Bayer nimmt das Medikament Kerendia wegen eines Streits um Erstattungspreise in Deutschland vom Markt. Zudem setzen Anleger nach der Rally ihre Gewinnmitnahmen fort.

Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?

Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA wird ein ADR unter BAYRY gehandelt.

Wie hoch ist der Glyphosat-Vergleich?

Der am 20. November gebilligte Sammelvergleich umfasst 7,25 Milliarden US-Dollar.