Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Handelssymbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) setzt ihre Talfahrt fort. Am Mittwochmorgen notiert das Papier des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns bei 51,58 Euro, ein Minus von 2,35 Prozent. Damit gehört Bayer zu den größten DAX Verlierern am Morgen. Bereits am Dienstag hatte die Bayer-Aktie rund 1,6 Prozent verloren, am Montag war sie mit fast 4 Prozent Minus sogar Schlusslicht im DAX. Innerhalb von fünf Handelstagen summiert sich der Verlust auf rund 6 Prozent.
Bayer Aktie: DAX Verlierer am Morgen – erst der Glyphosat-Durchbruch, jetzt der Kerendia-Rückzug, verspielt Bayer seine Rally?
Die Bayer Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten DAX Verlierern: Minus 2,35 Prozent auf 51,58 Euro. Der Leverkusener Konzern nimmt sein Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland vom Markt, die Freude über den Glyphosat-Vergleich ist längst verflogen. Was hinter dem Kursrückgang der Bayer Aktie steckt.
Der Auslöser
Kerendia-Rückzug: warum die Bayer Aktie fällt
Der Durchbruch im Glyphosat-Streit sollte Bayer befreien. Stattdessen dominieren nun Gewinnmitnahmen und eine neue Nachricht aus dem Pharmageschäft.
Bayer nimmt das Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland vom Markt. Hintergrund ist laut dpa-AFX ein Streit um die Erstattungspreise. Für den Konzern ist das ein Rückschlag, denn Kerendia gilt als eines der Medikamente, mit denen Bayer das Pharmageschäft nach dem Patentablauf älterer Präparate stützen will. Zugleich setzen Anleger ihre Gewinnmitnahmen fort: In den vergangenen vier Wochen war die Bayer Aktie noch um fast 14 Prozent gestiegen, getrieben von der Hoffnung auf den Glyphosat-Vergleich.
Kerendia-Rückzug
Der Streit um Erstattungspreise kostet Bayer den deutschen Markt für das Medikament.
Sell the news
Der gebilligte Glyphosat-Vergleich war bereits im Kurs eingepreist.
Eylea unter Druck
Beim Augenmedikament Eylea bröckelt der Patentschutz.
Rechtsrisiken bleiben
Einzelklagen in den USA sind weiter möglich.
Die Vorgeschichte
Der Glyphosat-Vergleich: Durchbruch ohne Kursfeuerwerk
Am 20. November billigte ein US-Gericht den Sammelvergleich im Glyphosat-Streit über 7,25 Milliarden US-Dollar. Am Montag sprang die Aktie vorbörslich um bis zu 6,6 Prozent auf 56,88 Euro, im regulären Handel drehte sie jedoch ins Minus. Rund 200 Bundesverfahren laufen weiter, Einzelklagen bleiben möglich. Analysten sehen die Bayer Aktie im Schnitt bei rund 54 Euro, einzelne Häuser nennen Ziele über 60 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Bayer Aktie: 50 Euro als Haltelinie
Charttechnisch nähert sich die Bayer Aktie der runden Marke von 50 Euro. Hält sie, bleibt die Rally der vergangenen Wochen intakt. Nach oben ist die Zone um 53 Euro die erste Hürde, das Hoch seit 2023 liegt knapp unter 58 Euro.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum ist die Bayer Aktie heute DAX Verlierer?
Bayer nimmt das Medikament Kerendia wegen eines Streits um Erstattungspreise in Deutschland vom Markt. Zudem setzen Anleger nach der Rally ihre Gewinnmitnahmen fort.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA wird ein ADR unter BAYRY gehandelt.
Wie hoch ist der Glyphosat-Vergleich?
Der am 20. November gebilligte Sammelvergleich umfasst 7,25 Milliarden US-Dollar.
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