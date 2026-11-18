Die Bayer Aktie (Xetra-Kürzel BAYN, ISIN DE000BAY0017) gehört am Mittwochmorgen zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex. Gegen 09:25 Uhr kostet das Papier auf Xetra 56,78 Euro, 1,14 Prozent mehr als zum Vortagesschluss von 56,14 Euro. Damit ist Bayer drittgrößter DAX Gewinner. Für Gesprächsstoff sorgt eine Studie der Privatbank Berenberg, die ihr Kursziel deutlich angehoben hat.
Bayer Aktie DAX Gewinner: Berenberg hebt das Kursziel kräftig an – nimmt der Pharma-Comeback-Kandidat das Drei-Jahres-Hoch ins Visier?
Die Bayer Aktie zählt am Mittwochmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Um 09:25 Uhr notiert sie auf Xetra bei 56,78 Euro, ein Plus von 1,14 Prozent. Rückenwind liefert eine Kurszielanhebung der Privatbank Berenberg.
Der Auslöser
Warum steigt die Bayer Aktie heute?
Berenberg-Analyst Sebastian Bray belässt Bayer zwar auf „Hold“, hebt das Kursziel aber von 53,50 auf 62 Euro an. Die Aktie habe bislang ein großartiges Jahr hinter sich, begründet er laut dpa-AFX.
Interessant ist ein strategischer Gedanke der Studie: Gegen Ende des Jahrzehnts könne Bayer das Agrargeschäft Monsanto an die Börse bringen und die Mittel in die Pharmaentwicklung lenken. Für eine Aktie, die über Jahre unter den Glyphosat-Klagen litt, ist das ein bemerkenswertes Szenario. Die Studie wurde am 17. November um 17:32 Uhr (GMT) fertiggestellt.
Höheres Kursziel von Berenberg
Das Ziel steigt um 8,50 Euro auf 62 Euro, die Einstufung bleibt „Hold“.
Pharma als Wachstumsmotor
Mit der US-Zulassung des Gerinnungshemmers Sunharbo (Asundexian) am 9. November hat Bayer einen neuen Hoffnungsträger, die Auslieferung in den USA beginnt ab Mitte bis Ende November.
Erholung nach schwachem Dienstag
Am Vortag hatte die Aktie im allgemeinen Ausverkauf rund 1,5 Prozent verloren.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Fundamentaldaten
Wie steht Bayer nach dem dritten Quartal da?
Am 3. November meldete Bayer für das dritte Quartal einen Umsatz von 10,05 Milliarden Euro (+4,1 Prozent) und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 1,615 Milliarden Euro (+6,9 Prozent). Die Pharmasparte steigerte ihr EBITDA um 23,6 Prozent, während Crop Science einen Rückgang um 41,3 Prozent verbuchte. Unter dem Strich stand ein Konzernverlust von 672 Millionen Euro, die Nettofinanzverschuldung lag bei 31,1 Milliarden Euro.
Gleichzeitig hob der Konzern die Prognose an: Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll 2026 nun 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro erreichen, die Nettoverschuldung zum Jahresende auf 28 bis 29 Milliarden Euro sinken.
Glyphosat
Welche Rolle spielen die Glyphosat-Klagen noch?
Neue Meldungen zu den Roundup-Verfahren gibt es heute nicht. Offen ist die endgültige Genehmigung des Sammelvergleichs über bis zu 7,25 Milliarden Dollar durch ein Gericht in Missouri; Bayer erwartet die Entscheidung nach eigenen Angaben noch vor Weihnachten. Rund 65.000 Klagen sind noch offen. Im Juni hatte der Supreme Court im Fall Monsanto gegen Durnell zugunsten von Bayer entschieden.
Chartbild
Wie weit ist die Bayer Aktie gelaufen?
Die Bayer Aktie hat sich seit Jahresbeginn um rund 54 Prozent verteuert. Am 10. November erreichte sie mit 57,36 Euro den höchsten Stand seit drei Jahren, das 12-Monats-Tief lag im November 2025 bei 26,94 Euro. Laut boerse.de notiert der Kurs über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 44 Euro.
Termine
Was sollten Anleger bei Bayer jetzt beachten?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf das Gericht in Missouri und den US-Marktstart von Sunharbo. Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 werden für Ende Februar 2027 erwartet.
FAQ zur Bayer Aktie
Warum steigt die Bayer Aktie heute?
Berenberg hat das Kursziel von 53,50 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung bleibt „Hold“. Um 09:25 Uhr lag die Aktie auf Xetra 1,14 Prozent im Plus bei 56,78 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der Bayer Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet BAYN, die ISIN DE000BAY0017.
Wie hat sich die Bayer Aktie 2026 entwickelt?
Seit Jahresbeginn liegt sie bis Dienstag rund 54 Prozent im Plus.
Was ist beim Glyphosat-Vergleich offen?
Die endgültige Genehmigung des Sammelvergleichs über bis zu 7,25 Milliarden Dollar durch ein Gericht in Missouri.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Sebastian Bray). Die Original-Studie wurde am 17.11.2026 um 17:32 Uhr (GMT) fertiggestellt. Einstufung („Hold“) und Kursziel (62 Euro) wurden unverändert übernommen; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab. Offenlegungen von Berenberg. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Bayer AG (BAYN): Halten, Kursziel 62,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg (Analyst Sebastian Bray) vom 17.11.2026, 18:32 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg (Analyst Sebastian Bray).
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