Warum steigt die Bayer Aktie heute?

Berenberg hat das Kursziel von 53,50 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung bleibt „Hold“. Um 09:25 Uhr lag die Aktie auf Xetra 1,14 Prozent im Plus bei 56,78 Euro.

Was sind Kürzel und ISIN der Bayer Aktie?

Das Xetra-Kürzel lautet BAYN, die ISIN DE000BAY0017.

Wie hat sich die Bayer Aktie 2026 entwickelt?

Seit Jahresbeginn liegt sie bis Dienstag rund 54 Prozent im Plus.

Was ist beim Glyphosat-Vergleich offen?

Die endgültige Genehmigung des Sammelvergleichs über bis zu 7,25 Milliarden Dollar durch ein Gericht in Missouri.

Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Analyst Sebastian Bray). Die Original-Studie wurde am 17.11.2026 um 17:32 Uhr (GMT) fertiggestellt. Einstufung („Hold“) und Kursziel (62 Euro) wurden unverändert übernommen; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab. Offenlegungen von Berenberg. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.