Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Handelssymbol: BAYN, US-Handelssymbol: BAYRY) startet mit Rückenwind in den Tag. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns auf 51,76 Euro, ein Plus von 2,13 Prozent. Damit gehört Bayer zu den DAX Gewinnern am Morgen. Vorbörslich lag die Bayer-Aktie zeitweise sogar mehr als 6 Prozent im Plus, ehe ein Teil der Gewinne wieder abbröckelte.
Bayer Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Berenberg dreht auf Kaufen, ist der Glyphosat-Rücksetzer die zweite Chance?
Die Bayer Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 2,13 Prozent auf 51,76 Euro. Die Privatbank Berenberg stuft den Leverkusener Konzern von „Hold“ auf „Buy“ hoch und sieht im jüngsten Rücksetzer eine Kaufgelegenheit. Was hinter dem Anstieg der Bayer Aktie steckt.
Der Auslöser
Hochstufung nach dem Rücksetzer: warum die Bayer Aktie steigt
Nach der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs folgten Gewinnmitnahmen. Berenberg sieht darin eine Chance.
Die Privatbank Berenberg hat die Bayer-Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft, das Kursziel bleibt bei 62 Euro. Den Kursrückschlag seit der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs in den USA führen die Analysten auf Gewinnmitnahmen in Richtung Jahresende zurück. Für sie ist das eine Gelegenheit zum Einstieg. Zusätzlich stärkt eine Lizenzvereinbarung die Krebs-Pipeline: Bayer sichert sich von Hansoh Pharma weltweite Rechte am Wirkstoffkandidaten HS-20122, ausgenommen China. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Hochstufung
Berenberg stuft von „Hold“ auf „Buy“, Kursziel 62 Euro.
Glyphosat-Vergleich
Die richterliche Genehmigung räumt ein großes Risiko ab.
Neuer Krebs-Kandidat
Lizenzdeal mit Hansoh stärkt die Onkologie.
Rückschlag Kerendia
Bayer nimmt eine Indikation in Deutschland vom Markt.
Die Fundamentaldaten
Rechtsrisiko schrumpft: Analysten mehrheitlich optimistisch
Mit der Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs ist das größte Rechtsrisiko des Konzerns deutlich kleiner geworden. Seit Jahresbeginn hat die Bayer Aktie bereits rund 38 Prozent zugelegt. Ein Dämpfer kommt aus Deutschland: Bayer nimmt das Herzmittel Kerendia in einer Indikation zur Herzinsuffizienz vom Markt, nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss keinen Zusatznutzen anerkannt hatte. Die Analysten bleiben überwiegend positiv: JPMorgan sieht die Aktie bei „Overweight“ mit Ziel 61 Euro, Jefferies ist mit „Hold“ und 48,50 Euro vorsichtiger.
Die Marken
Bayer Aktie: 52 Euro als Hürde
Charttechnisch kämpft die Bayer Aktie mit der Zone um 52 Euro, an der sie vorbörslich bereits scheiterte. Gelingt der Sprung darüber, rückt der Bereich der jüngsten Hochs in den Blick. Nach unten bildet der Mittwochsschluss bei 50,68 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum ist die Bayer Aktie heute DAX Gewinner?
Berenberg hat die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und sieht im jüngsten Rücksetzer eine Chance. Das Kursziel liegt bei 62 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?
Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA wird ein ADR unter BAYRY gehandelt.
Was bedeutet der Glyphosat-Vergleich für Bayer?
Die richterliche Genehmigung des Sammelvergleichs in den USA verringert das größte Rechtsrisiko des Konzerns deutlich.
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