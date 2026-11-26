Warum ist die Bayer Aktie heute DAX Gewinner?

Berenberg hat die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und sieht im jüngsten Rücksetzer eine Chance. Das Kursziel liegt bei 62 Euro.

Welche ISIN und WKN hat die Bayer Aktie?

Die ISIN lautet DE000BAY0017, die WKN BAY001, das Handelssymbol BAYN. In den USA wird ein ADR unter BAYRY gehandelt.

Was bedeutet der Glyphosat-Vergleich für Bayer?

Die richterliche Genehmigung des Sammelvergleichs in den USA verringert das größte Rechtsrisiko des Konzerns deutlich.