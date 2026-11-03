Bayer Aktie: Ausblick angehoben

Der deutsche Pharma- und Agrarkonzern habe heute Morgen einen um 4,1% gestiegenen Umsatz von EUR 10,05 Mrd. im dritten Quartal 2026 (Konsens: EUR 9,95 Mrd.) berichtet. Das EBITDA sei um 6,5% auf EUR 1,62 Mrd. gestiegen und habe die Erwartungen von durchschnittlich EUR 1,36 Mrd. übertreffen können. Das Konzernergebnis sei negativ gewesen, habe sich aber im Vergleich zum Vorjahr von EUR -963 Mio. auf EUR -672 Mio. verbessert. Während die Agrarsparte Crop Science ein um 41% rückläufiges Ergebnis (bereinigtes EBITDA) habe (Umsatz +0,7%) verbucht, habe das Ergebnis in der Sparte Pharmaceuticals um rund 24% zulegen können (Umsatz +8%).