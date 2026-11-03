Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.
Bayer Aktie: Ausblick angehoben
Starkes Pharmageschäft sorgt für Rückenwind
Der deutsche Pharma- und Agrarkonzern habe heute Morgen einen um 4,1% gestiegenen Umsatz von EUR 10,05 Mrd. im dritten Quartal 2026 (Konsens: EUR 9,95 Mrd.) berichtet. Das EBITDA sei um 6,5% auf EUR 1,62 Mrd. gestiegen und habe die Erwartungen von durchschnittlich EUR 1,36 Mrd. übertreffen können. Das Konzernergebnis sei negativ gewesen, habe sich aber im Vergleich zum Vorjahr von EUR -963 Mio. auf EUR -672 Mio. verbessert. Während die Agrarsparte Crop Science ein um 41% rückläufiges Ergebnis (bereinigtes EBITDA) habe (Umsatz +0,7%) verbucht, habe das Ergebnis in der Sparte Pharmaceuticals um rund 24% zulegen können (Umsatz +8%).
Dies habe den Leverkusener Konzern veranlasst, den Ausblick anzuheben. Für 2026 rechne das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatz von EUR 45 Mrd. bis EUR 47 Mrd. Beim Ergebnis vor Sondereinflüssen gehe man nun allerdings von EUR 9,8 Mrd. bis EUR 10,3 Mrd. (zuvor: EUR 9,6 Mrd. bis EUR 10,1 Mrd.) aus.
Die letzte Empfehlung der RBI für die Bayer-Aktie habe halten gelautet, so Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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