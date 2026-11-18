Die Bayer Aktie setzt ihren Siegeszug fort. Am Mittwochmorgen legte das Papier um 1,1 Prozent auf 56,78 Euro zu und gehörte zu den drei stärksten Werten im DAX. Rückenwind kommt von Berenberg: Analyst Sebastian Bray hebt das Kursziel von 53,50 auf 62 Euro an, bleibt aber bei seiner Einstufung Halten. Das Kursziel ist eine Einschätzung des Hauses vom 18. November 2026, keine Prognose der Redaktion. Bemerkenswert ist das Signal: Selbst ein Haus ohne Kaufempfehlung sieht für die Bayer Aktie inzwischen Luft nach oben.
Bayer Aktie auf Drei-Jahres-Hoch: Berenberg hebt das Kursziel auf 62 Euro - Ist das Comeback jetzt unumkehrbar?
US-Zulassung für den Schlaganfall-Hoffnungsträger Sunharbo, grünes Licht in China, Siege vor Gericht im Glyphosat-Streit: Die Bayer Aktie steigt auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Heute legt Berenberg nach. Die große Analyse: was hinter der Rally steckt, wie weit die Analysten die Bayer Aktie noch sehen und wo die Risiken liegen.
Die Treiber
Drei Gründe für das Comeback
Sunharbo soll die Xarelto-Lücke füllen
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zur Behandlung nach Schlaganfällen zugelassen, die Auslieferung startet im November. Das Mittel soll die Umsätze ersetzen, die mit dem Patentablauf des Blutverdünners Xarelto wegfallen.
Zulassung in China
In China erhielt Bayer die Zulassung für das Krebsmedikament Sevabertinib. Das stärkt die Pharma-Pipeline in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte.
Erfolge vor Gericht
Im Glyphosat-Streit konnte Bayer zuletzt mehrere Verfahren für sich entscheiden. Damit sinkt die Unsicherheit, die die Aktie jahrelang belastet hat.
Die Analysten
Wie weit die Häuser die Bayer Aktie sehen
Das Bild bei den Analysten ist gemischt, aber klar freundlicher als noch vor wenigen Monaten. Am optimistischsten ist Goldman Sachs mit einem Kursziel von 66 Euro und einer Kaufempfehlung. Die Deutsche Bank hat ihr Ziel von 60 auf 65 Euro angehoben und rät ebenfalls zum Kauf. Die DZ Bank mit Analyst Peter Spengler sieht den fairen Wert bei 64 Euro. Deutlich vorsichtiger ist Jefferies: Analyst Michael Leuchten nennt ein Ziel von 48,50 Euro und stuft die Bayer Aktie mit Halten ein. Alle Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das große Bild
Vom Sanierungsfall zum Comeback-Kandidaten
Lange galt Bayer als Sinnbild für eine missglückte Übernahme. Die Milliardenlasten aus dem Glyphosat-Streit, eine dünne Pharma-Pipeline und eine hohe Verschuldung drückten die Bayer Aktie auf mehrjährige Tiefs. Nun dreht sich das Bild: Neue Medikamente kommen auf den Markt, die Rechtsrisiken werden kleiner, und der Kurs erreicht den höchsten Stand seit drei Jahren. Die entscheidende Frage für die kommenden Monate lautet, wie schnell Sunharbo Umsatz bringt. Gelingt der Start in den USA, könnte das Comeback an Substanz gewinnen. Bleiben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück, dürfte die Skepsis von Häusern wie Jefferies wieder mehr Gewicht bekommen.
Häufige Fragen zur Bayer Aktie
Warum steigt die Bayer Aktie?
Die US-Zulassung für Sunharbo, die Zulassung von Sevabertinib in China und Erfolge vor Gericht im Glyphosat-Streit stützen den Kurs. Heute kommt ein höheres Kursziel von Berenberg hinzu.
Welches Kursziel nennt Berenberg für die Bayer Aktie?
62 Euro nach zuvor 53,50 Euro, bei unveränderter Einstufung Halten. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Was ist Sunharbo?
Ein neues Bayer-Medikament mit dem Wirkstoff Asundexian zur Behandlung nach Schlaganfällen. Es wurde von der FDA zugelassen und soll ab November ausgeliefert werden.
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