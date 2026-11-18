Warum steigt die Bayer Aktie?

Die US-Zulassung für Sunharbo, die Zulassung von Sevabertinib in China und Erfolge vor Gericht im Glyphosat-Streit stützen den Kurs. Heute kommt ein höheres Kursziel von Berenberg hinzu.

Welches Kursziel nennt Berenberg für die Bayer Aktie?

62 Euro nach zuvor 53,50 Euro, bei unveränderter Einstufung Halten. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Was ist Sunharbo?

Ein neues Bayer-Medikament mit dem Wirkstoff Asundexian zur Behandlung nach Schlaganfällen. Es wurde von der FDA zugelassen und soll ab November ausgeliefert werden.