Ein Richter in Missouri hat den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar zur Beilegung der Glyphosat-Klagen endgültig genehmigt. Das Paket soll mit Zahlungen über bis zu 21 Jahre anhängige und künftige Klagen wegen Non-Hodgkin-Lymphom beilegen. Bereits im Juni hatte Bayer vor dem Supreme Court einen wichtigen Erfolg erzielt. Konzernchef Bill Anderson sprach von einem Meilenstein bei der Eingrenzung der Rechtsrisiken.

Die Börse reagierte trotzdem mit Verkäufen. Am Montag sprang die Aktie vorbörslich auf bis zu 57,40 Euro, drehte aber im Xetra-Handel ins Minus. Am Dienstag folgte ein weiteres Minus von rund 2,7%. Beobachter sprechen von Sell on good news: Der Vergleich war nach Einschätzung von Marktteilnehmern bereits im Kurs enthalten.