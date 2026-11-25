Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017, FSE: BAYN) steht am Mittwochmittag an der Spitze der Euro Stoxx 50 Verlierer. Der Kurs fällt um 3,34% auf 50,30 Euro. Dabei hatte ein US-Gericht erst am vergangenen Freitag den Glyphosat-Sammelvergleich endgültig genehmigt.
Bayer Aktie -3,34%: Euro Stoxx 50 Verlierer am Mittag trotz Glyphosat-Vergleich - Sell on good news
Die Bayer Aktie fällt am Mittag um 3,34% auf 50,30 Euro und ist Euro Stoxx 50 Verlierer. Warum der gebilligte Glyphosat-Vergleich nicht trägt und der Kerendia-Rückzug zusätzlich belastet.
Kursverlust
Bayer Aktie: Gute Nachricht, schlechte Reaktion
Ein Richter in Missouri hat den Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar zur Beilegung der Glyphosat-Klagen endgültig genehmigt. Das Paket soll mit Zahlungen über bis zu 21 Jahre anhängige und künftige Klagen wegen Non-Hodgkin-Lymphom beilegen. Bereits im Juni hatte Bayer vor dem Supreme Court einen wichtigen Erfolg erzielt. Konzernchef Bill Anderson sprach von einem Meilenstein bei der Eingrenzung der Rechtsrisiken.
Die Börse reagierte trotzdem mit Verkäufen. Am Montag sprang die Aktie vorbörslich auf bis zu 57,40 Euro, drehte aber im Xetra-Handel ins Minus. Am Dienstag folgte ein weiteres Minus von rund 2,7%. Beobachter sprechen von Sell on good news: Der Vergleich war nach Einschätzung von Marktteilnehmern bereits im Kurs enthalten.
Zusätzlich belastet der Kerendia-Rückzug: Bayer nimmt das Herz- und Nierenmedikament nach einem Streit um Erstattungspreise in Deutschland vom Markt. Der Vertrieb endet am 15. Dezember.
Rechtsrisiko deutlich kleiner
Der Vergleich beendet nach Konzernangaben einen Großteil der Glyphosat-Klagen in den USA.
Gewinnmitnahmen
Nach der starken Rally seit dem Supreme-Court-Urteil sichern Anleger Gewinne.
Produktseite
Der Kerendia-Vertriebsstopp in Deutschland sorgt für zusätzliche Schlagzeilen.
Einordnung
Die Aktie bleibt volatil
Operativ hält Bayer an der Prognose für 2026 fest und erwartet einen Umsatz zwischen 44,5 und 46,5 Milliarden Euro sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,4 bis 9,9 Milliarden Euro.
Für die Bayer Aktie entscheidet sich nun, ob der Euro Stoxx 50 Verlierer von heute nur eine Konsolidierung nach der Rally ist.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.