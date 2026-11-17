Bausch + Lomb stellt Kontaktlinsen, Pflegemittel, Augenmedikamente und Geräte für die Augenchirurgie her. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um sieben Prozent auf 1,375 Milliarden US-Dollar.

Das bereinigte EBITDA kletterte auf 325 Millionen US-Dollar nach 243 Millionen US-Dollar im Vorjahr, die Marge auf 23,6 Prozent. Das Unternehmen hob die Jahresprognose an, die Aktie stieg am Tag der Zahlen um rund 16 Prozent.