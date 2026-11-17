Mehr Marge im Augengeschäft: Barclays bleibt laut Ratingübersicht bei „Overweight“ für die Bausch-+-Lomb-Aktie und hebt das Kursziel von 24 auf 27 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 20,88 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 29 Prozent.
Bausch-+-Lomb-Aktie: Margensprung im Augengeschäft – Barclays hebt das Kursziel auf 27 Dollar
Bausch + Lomb hat die Profitabilität deutlich gesteigert und die Prognose angehoben. Barclays erhöht das Kursziel für die Bausch-+-Lomb-Aktie von 24 auf 27 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bausch + Lomb Corporation
- Handelssymbol
- BLCO (NYSE)
- Analyst
- Christophe Pasquale
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 27 US-Dollar (zuvor 24 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Bausch-+-Lomb-Aktie
Starkes Quartal – Barclays erhöht das Ziel
Barclays passt das Kursziel nach dem kräftigen Margensprung nach oben an.
Bausch + Lomb stellt Kontaktlinsen, Pflegemittel, Augenmedikamente und Geräte für die Augenchirurgie her. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um sieben Prozent auf 1,375 Milliarden US-Dollar.
Das bereinigte EBITDA kletterte auf 325 Millionen US-Dollar nach 243 Millionen US-Dollar im Vorjahr, die Marge auf 23,6 Prozent. Das Unternehmen hob die Jahresprognose an, die Aktie stieg am Tag der Zahlen um rund 16 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays zu lesen ist:
Höheres Ziel
Das Kursziel steigt um 3 auf 27 US-Dollar.
Margensprung
Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte im dritten Quartal 23,6 Prozent.
Wachstumstreiber
Tageskontaktlinsen aus Silikon-Hydrogel wuchsen um 25 Prozent, das Augenmittel Lumify um 35 Prozent.
Prognose angehoben
Das Unternehmen erwartet mehr Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr.
Ziel für 2028 schon erreicht
Mit der Marge im dritten Quartal liegt Bausch + Lomb bereits über dem für 2028 gesetzten Ziel von 23 Prozent, hat dieses aber noch nicht offiziell angehoben.
Die Mehrheit des Konzerns gehört weiterhin Bausch Health.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Christophe Pasquale. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 27 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Bausch + Lomb Corporation (BLCO): Kaufen, Kursziel 27,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Christophe Pasquale vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Christophe Pasquale.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.