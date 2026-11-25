Die Zahlen des dritten Quartals waren die besten seit Jahren. Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 2,94 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,77 Dollar weit über den Schätzungen. Erstmals erreichte das bereinigte EBITDA in einem Quartal eine Milliarde Dollar. Die Jahresprognose wurde 2026 bereits zweimal angehoben. Die Frage ist, wie viel davon nach der Preissenkung für Xifaxan bleibt.