Auf die Euphorie folgt der Alltag: Die Bausch Health Aktie (ISIN: CA0717341071, WKN: A2JQ1X, Handelssymbol Toronto: BHC, deutsches Handelssymbol: BVF, US-Handelssymbol: BHC) zählt mit einem Minus von 1,30 Prozent zu den S&P/TSX Composite Verlierern am Mittwoch. Der Kurs gibt um 0,16 Dollar auf 12,15 kanadische Dollar nach.
Bausch Health Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer – nach der Zahlen-Rally bröckeln die Gewinne
Die Bausch Health Aktie verliert in Toronto 1,30 Prozent auf 12,15 kanadische Dollar und gehört zu den S&P/TSX Composite Verlierern des Tages. Anfang November war der Pharmakonzern nach starken Zahlen um rund ein Viertel gestiegen. Jetzt rücken Schulden und die Preissenkung für das wichtigste Medikament wieder in den Blick.
Die Gründe für den Kursverlust
Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung: was den S&P/TSX Composite Verlierer bremst
Eine Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht. Nach dem Kurssprung von rund 26 Prozent im Anschluss an die Quartalszahlen nehmen Anleger Gewinne mit. Das Umfeld half nicht: Der Index drehte dank Rohstoffwerten ins Plus, Gesundheitstitel standen nicht auf den Kauflisten. Bei Bausch Health kommt die bekannte Schwachstelle hinzu, die hohe Verschuldung.
Preissenkung bei Xifaxan
Ab dem 1. Januar 2027 gilt für das wichtigste Medikament im staatlichen US-Programm Medicare ein niedrigerer Preis.
Schuldenlast
Der Konzern trägt aus der Vergangenheit hohe Verbindlichkeiten. Hohe Zinsen machen die Refinanzierung teurer.
Führungsfrage
Mit Tom Appio steht derzeit ein Interimschef an der Spitze.
Einordnung
Operativ so stark wie lange nicht
Die Zahlen des dritten Quartals waren die besten seit Jahren. Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 2,94 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,77 Dollar weit über den Schätzungen. Erstmals erreichte das bereinigte EBITDA in einem Quartal eine Milliarde Dollar. Die Jahresprognose wurde 2026 bereits zweimal angehoben. Die Frage ist, wie viel davon nach der Preissenkung für Xifaxan bleibt.
Häufige Fragen zur Bausch Health Aktie
Warum ist die Bausch Health Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 1,30 Prozent auf 12,15 kanadische Dollar. Nach dem Kurssprung Anfang November nehmen Anleger Gewinne mit.
Wie liefen die Quartalszahlen von Bausch Health?
Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 2,94 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,77 Dollar.
Was ist das größte Risiko für Bausch Health?
Die hohe Verschuldung und die Preissenkung für das Medikament Xifaxan ab 2027.
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