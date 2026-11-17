Kein Rückenwind vor dem Zahlentermin: Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bleibt bei „Neutral“ für die Bath-&-Body-Works-Aktie und nennt ein Kursziel von 20 US-Dollar. Das Ziel liegt rund 6 Prozent unter dem Schlusskurs von 21,39 US-Dollar vom Freitag. Am 19. November berichtet der US-Händler für Duftkerzen, Seifen und Körperpflege über das dritte Quartal.
Bath-&-Body-Works-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 20 Dollar vor den Zahlen
Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bleibt bei „Neutral“ für die Bath-&-Body-Works-Aktie und nennt ein Kursziel von 20 US-Dollar. Das liegt rund 6 Prozent unter dem Schlusskurs von 21,39 US-Dollar. Am 19. November legt der Duftkerzen-Spezialist seine Zahlen zum dritten Quartal vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bath & Body Works, Inc.
- Handelssymbol
- BBWI (NYSE)
- Analystin
- Anna Andreeva
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 20 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Bath-&-Body-Works-Aktie
Schrumpfender Umsatz – Andreeva bleibt an der Seitenlinie
Anna Andreeva hat die Bath-&-Body-Works-Aktie im Mai 2026 übernommen und die Einstufung damals von „Overweight“ auf „Neutral“ zurückgenommen. Ihr Kursziel liegt seitdem bei 20 US-Dollar.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht damit weiterhin keinen Grund für eine Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt inzwischen sogar knapp unter dem Börsenkurs.
Den Ausschlag dürfte der Umsatztrend geben: Für das dritte Quartal hat das Unternehmen selbst einen Rückgang in Aussicht gestellt.
Die Argumente von Anna Andreeva
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva stützt:
Umsatz rückläufig
Für das dritte Quartal erwartet Bath & Body Works einen Umsatzrückgang von 2,5 bis 5 Prozent.
Gewinn unter Druck
Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,60 bis 2,80 US-Dollar an.
Solider Cashflow
Der freie Cashflow soll rund 650 Millionen US-Dollar erreichen – ein Polster für Dividende und Aktienrückkäufe.
Neuer Chef
Vorstandschef Daniel Heaf soll die Marke neu ausrichten; Erfolge müssen sich erst zeigen.
Das Weihnachtsgeschäft entscheidet
Bath & Body Works erzielt einen großen Teil seines Jahresumsatzes im vierten Quartal, wenn Kerzen und Pflegesets als Geschenke gefragt sind. Der Ausblick auf diese Wochen dürfte am 19. November im Mittelpunkt stehen.
Hohe Rabatte könnten den Umsatz stützen, würden aber die Marge belasten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Anna Andreeva. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Bath & Body Works, Inc. (BBWI): Halten, Kursziel 20,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Anna Andreeva, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Anna Andreeva, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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