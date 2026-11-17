Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht damit weiterhin keinen Grund für eine Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt inzwischen sogar knapp unter dem Börsenkurs.

Den Ausschlag dürfte der Umsatztrend geben: Für das dritte Quartal hat das Unternehmen selbst einen Rückgang in Aussicht gestellt.