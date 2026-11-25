Aus dem Unternehmen kommt nichts Neues. Die Basler Aktie folgt dem Technologiesektor, und der kennt in dieser Woche nur Extreme. Am Montag löste die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ein Kursfeuerwerk aus, Basler gewann 9,08 Prozent. Seit Dienstag fliehen Anleger wieder aus KI- und Tech-Aktien. Der Dax schloss am Mittwoch auf dem tiefsten Stand seit Juli.