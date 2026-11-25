Achterbahn in Ahrensburg: Die Basler Aktie fällt am Mittwoch um 4,23 Prozent auf 21,50 Euro und ist neuntgrößter SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Am Montag war der Titel noch um gut neun Prozent nach oben geschossen. Zwei Tage später ist der Gewinn aufgezehrt.
Basler Aktie: SDAX Verlierer am Abend – am Montag neun Prozent plus, jetzt ist alles wieder weg
Die Basler Aktie verliert am Mittwoch 4,23 Prozent auf 21,50 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Kamerahersteller wird zum Spielball des Tech-Ausverkaufs, obwohl Umsatz und Prognose kräftig steigen.
Der Auslöser
Warum fällt die Basler Aktie heute?
Aus dem Unternehmen kommt nichts Neues. Die Basler Aktie folgt dem Technologiesektor, und der kennt in dieser Woche nur Extreme. Am Montag löste die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ein Kursfeuerwerk aus, Basler gewann 9,08 Prozent. Seit Dienstag fliehen Anleger wieder aus KI- und Tech-Aktien. Der Dax schloss am Mittwoch auf dem tiefsten Stand seit Juli.
Für den SDAX Verlierer ist es der zweite Verlusttag in Folge. Charttechnisch hat die Basler Aktie die 100-Tage-Linie wieder nach unten durchbrochen, ein Signal, auf das viele Händler achten.
Der Hintergrund
Das Geschäft boomt
Mit den Fundamentaldaten hat der Rückgang wenig zu tun. Basler steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 35 Prozent auf 227,4 Millionen Euro, das EBIT erreichte 51,1 Millionen Euro. Der Vorstand hob die Jahresprognose auf 295 bis 300 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent an.
Analysten sehen Luft nach oben. Berenberg erhöhte das Kursziel auf 33 Euro, Jefferies nennt 29 Euro, beide raten zum Kauf. Das 52-Wochen-Hoch der Basler Aktie liegt bei 31,85 Euro vom Juni, das Tief bei 11,38 Euro vom März. Wer seit dem Frühjahr dabei ist, sitzt trotz des Rückschlags auf hohen Gewinnen.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Basler Aktie
Warum ist die Basler Aktie SDAX Verlierer?
Der Titel wird vom Ausverkauf im Technologiesektor erfasst. Eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Was stellt Basler her?
Industriekameras und Komponenten für die Bildverarbeitung, etwa für Fabrikautomation und Logistik.
Wie hoch ist die Prognose für 2026?
295 bis 300 Millionen Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von 17,5 bis 19,5 Prozent.
Basler Aktie: ISIN DE0005102008, WKN 510200, Börsenkürzel BSL.
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