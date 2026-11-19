Die BASF Aktie (ISIN DE000BASF111, Ticker BAS) bewegt sich am Donnerstag, 19. November 2026, kaum vom Fleck, obwohl BASF eine große Nachricht gemeldet hat: Der Konzern beendet seine Bemühungen um den Spezialchemiekonzern Evonik. Um 15:25 Uhr MEZ stand die Aktie in Stuttgart bei 51,68 Euro, minus 0,77 Prozent. Für unsere BASF Aktienanalyse ist die entscheidende Frage, was der Abbruch für Strategie, Bilanz und die BASF Aktienprognose bedeutet.
BASF Aktienanalyse: Evonik-Jagd abgeblasen, 24 Euro verschmäht – was bleibt für die BASF Aktie?
BASF hat den Übernahmeversuch bei Evonik beendet, die BASF Aktie reagiert nur kurz mit einem Plus. Unsere BASF Aktienanalyse zeigt, wie es um Zahlen, Bewertung, Dividende, Analystenkonsens und die BASF Aktienprognose nach dem Rückzug steht.
Steckbrief
- Unternehmen
- BASF SE
- Ticker
- BAS (Xetra)
- ISIN
- DE000BASF111
- 52-Wochen-Spanne
- 41,63 bis 56,56 EUR
- Dividende für 2025
- 2,25 EUR je Aktie
- Prognose 2026
- EBITDA vor Sondereinflüssen 7,4 bis 7,8 Mrd. EUR
- Capital Markets Day
- 23. oder 24.11.2026 (Angaben widersprüchlich)
Stand: 19.11.2026, Kurse intraday; Xetra-Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor
BASF Aktie aktuell
Was ist bei der BASF Aktie passiert?
BASF hat zwei Barangebote für Evonik vorgelegt, zuletzt 24 Euro je Aktie, was Evonik mit mehr als 11 Milliarden Euro bewertete. Evonik lehnte beide ab. Jetzt stoppt BASF den Versuch.
Die BASF Aktie sprang zunächst an und gab die Gewinne schnell wieder ab; im Tagesverlauf lag sie zeitweise um bis zu 2,9 Prozent im Plus, später nur noch bei etwa plus 0,3 Prozent. Zu verschiedenen Uhrzeiten wurden Kurse zwischen 50,85 und 51,68 Euro gemeldet, weshalb wir die Stuttgarter Notierung mit Uhrzeit als Referenz verwenden. Zum Vergleich: Die Evonik Aktie brach um bis zu 23 Prozent ein und lag gegen 15:45 Uhr bei 18,01 Euro, ein Minus von rund 17 Prozent.
BASF begründet den Rückzug damit, dass Evonik keine inhaltlichen Gespräche geführt habe. Man wäre bereit gewesen, das Angebot moderat zu erhöhen, doch der Ausblick von Evonik allein und seine Risiken rechtfertigten keinen höheren Preis. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich gegen die Übernahme ausgesprochen, rund 11.000 Evonik-Beschäftigte wären betroffen gewesen. Die Evonik-Führung will die Konsolidierung der Branche eigenständig mitgestalten.
Wie sieht das Geschäftsmodell der BASF Aktie aus?
BASF ist der größte Chemiekonzern der Welt nach Umsatz und betreibt am Stammsitz Ludwigshafen einen der größten integrierten Chemiestandorte. Das Geschäft reicht von Grundchemikalien über Materialien und Beschichtungen bis zum Agrarbereich. Die Agrarsparte setzte 2025 rund 9,6 Milliarden Euro um und soll nach Konzernplänen bis Mitte 2027 börsenreif sein, ein Börsengang als SE in Frankfurt ist vorbereitet, aber nicht entschieden. Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan sind als Koordinatoren mandatiert. Rund 80 Prozent des Geschäfts sind laut BASF schon in eigenständige Gesellschaften überführt.
Wie gut sind die Zahlen? BASF Aktienanalyse zum dritten Quartal
BASF hat am 28. Oktober 2026 das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um rund 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro, getrieben vor allem von höheren Preisen (rund 12 Prozent), während die Mengen nur um rund 2 Prozent zulegten. Das EBITDA vor Sondereinflüssen erreichte 1,6 Milliarden Euro, 213 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr. Unter dem Strich belasteten Sondereinflüsse von 437 Millionen Euro das Ergebnis, vor allem die Restrukturierung in Ludwigshafen, ein Vergleich im Bereich Care Chemicals und eine Wertberichtigung von 318 Millionen Euro im Monomers-Geschäft. Das EBIT lag bei minus 98 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|16,4 Mrd. EUR
|14,3 Mrd. EUR
|EBITDA vor Sondereinflüssen
|1,6 Mrd. EUR
|1,4 Mrd. EUR
|EBIT
|-98 Mio. EUR
|232 Mio. EUR
|Ergebnis je Aktie
|0,18 EUR
|0,19 EUR
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|0,72 EUR
|0,52 EUR
|Free Cashflow
|523 Mio. EUR
|rund 398 Mio. EUR
Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben; der Free Cashflow soll bei 1,5 bis 2,3 Mrd. EUR liegen.
Quelle: BASF-Pressemitteilung vom 28.10.2026
Die Prognose für 2026 hob BASF an: Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro erreichen, zuvor waren 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro vorgesehen. Beim Free Cashflow bleibt es bei 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro. Nach neun Monaten lag der Free Cashflow nach Marktberichten bei rund minus 1 Milliarde Euro; diesen Wert haben wir nicht gegengeprüft. Aktuelle Zahlen zur Nettoverschuldung lagen uns nicht vor. Seit dem 3. August läuft zudem ein Aktienrückkauf, bis zum 9. Oktober wurden rund 6,05 Millionen Aktien erworben.
Wie bewertet der Markt die BASF Aktie?
Das erwartete KGV für 2026 liegt bei 15,98, nach 24,47 für 2025. Die Dividende für 2025 betrug 2,25 Euro je Aktie; bei einem Kurs von 51,68 Euro ergibt das rechnerisch eine Rendite von rund 4,4 Prozent. Ein Datenanbieter nennt 5,06 Prozent, vermutlich auf Basis eines anderen Kurses. Ein belastbarer Vergleich mit Wettbewerbern wie Dow, Covestro, Lanxess oder Evonik liegt uns nicht vor; die Branche leidet insgesamt unter schwacher Nachfrage, hohen Gaspreisen und Überkapazitäten.
Wie steht es um die BASF Aktienprognose der Analysten?
Nach Konsensdaten bewerten 8 Analysten die BASF Aktie: 3 mit Kaufen, 3 mit Halten und 2 mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 51,64 Euro bei einer Spanne von 42 bis 59 Euro; der jüngste Eintrag stammt vom 18. November. Eine breitere Zählung von Anfang November kam auf 19 Voten (12 Kaufen, 5 Halten, 2 Verkaufen) mit einem Durchschnittsziel von 54,08 Euro und einer Spanne von 40 bis 61 Euro. Die Datenbasen sind nicht vergleichbar. Namentliche Analystenstimmen nach dem Abbruch konnten wir nicht belegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt in etwa auf Höhe des Kurses; der Markt sieht die BASF Aktie damit nicht als eindeutig günstig bewertet.
|Stand
|Verteilung
|Ø-Kursziel
|Spanne
|18.11.2026
|3 Kaufen / 3 Halten / 2 Verkaufen
|51,64 EUR
|42 bis 59 EUR
|01.11.2026
|12 Kaufen / 5 Halten / 2 Verkaufen
|54,08 EUR
|40 bis 61 EUR
Verschiedene Datenbasen; keine Einzelempfehlung eines Analystenhauses, keine Handlungsaufforderung.
Quelle: Konsensdaten, Redaktionsrecherche (Stand 18.11. und 01.11.2026)
Was sagt die Charttechnik zur BASF Aktie?
Der Chart hat sich eingetrübt. Die Aktie fiel binnen einer Woche um 4,39 Prozent, auf Monatssicht um 1,62 Prozent, bleibt aber auf Jahressicht mit plus 23,75 Prozent im Gewinn. Am 17. November kreuzten die 38-Tage- und die 50-Tage-Linie nach unten, zusätzlich wurde ein Candlestick-Muster namens Hammer gemeldet. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 56,56 Euro (5. November), das Tief bei 41,63 Euro (19. November 2025). Mit gut 51 Euro notiert die Aktie damit rund 9 Prozent unter dem Jahreshoch. RSI und 200-Tage-Linie konnten wir nicht belegen.
Was bedeutet das für die BASF Aktienprognose?
Die BASF Aktienprognose des Marktes lässt sich in drei Szenarien beschreiben, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren; eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im positiven Szenario überzeugt der Konzern auf dem Kapitalmarkttag mit einem tragfähigen Plan für Cashflow und Ausschüttung, und die Aktie nähert sich wieder dem Jahreshoch von 56,56 Euro. Im neutralen Szenario bleibt es bei einer Seitwärtsbewegung um das durchschnittliche Analystenziel von gut 51 Euro. Im negativen Szenario belasten ein schwacher Cashflow, Sondereinflüsse und die Branchenlage die Aktie, und die Marken aus dem Herbst werden erneut getestet.
Was beobachten Anleger jetzt bei der BASF Aktie?
Den Capital Markets Day am 23. oder 24. November 2026; der Finanzkalender von BASF nennt den 23., eine Pressemitteilung vom 14. September den 24. November. Dort soll die Agrarsparte vorgestellt werden.
Wie BASF Ausschüttungsziele und den schwachen Free Cashflow zusammenbringt.
Die Entscheidung über den Börsengang der Agrarsparte.
Den Jahresbericht für 2026 am 26. Februar 2027 und die Hauptversammlung am 29. April 2027.
Reaktionen von Evonik und mögliche Branchenfusionen.
FAQ: Häufige Fragen zur BASF Aktie
Warum steigt die BASF Aktie nicht stärker nach dem Evonik-Abbruch? Der Kurs sprang zunächst an und gab die Gewinne wieder ab. Der Markt wertet den Rückzug offenbar nicht eindeutig positiv.
Wie hoch war das Angebot für Evonik? Zuletzt 24 Euro je Aktie in bar, was Evonik mit mehr als 11 Milliarden Euro bewertete. Evonik lehnte zwei Angebote ab.
Wie lautet die BASF Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51,64 Euro, die Spanne reicht von 42 bis 59 Euro.
Wie hoch ist die Dividende der BASF Aktie? Für 2025 wurden 2,25 Euro je Aktie gezahlt; die Rendite hängt vom Kurs ab und liegt derzeit bei rund 4,4 Prozent.
Ist diese BASF Aktienanalyse eine Anlageempfehlung? Nein. aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
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