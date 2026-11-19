Die BASF Aktie sprang zunächst an und gab die Gewinne schnell wieder ab; im Tagesverlauf lag sie zeitweise um bis zu 2,9 Prozent im Plus, später nur noch bei etwa plus 0,3 Prozent. Zu verschiedenen Uhrzeiten wurden Kurse zwischen 50,85 und 51,68 Euro gemeldet, weshalb wir die Stuttgarter Notierung mit Uhrzeit als Referenz verwenden. Zum Vergleich: Die Evonik Aktie brach um bis zu 23 Prozent ein und lag gegen 15:45 Uhr bei 18,01 Euro, ein Minus von rund 17 Prozent.

BASF begründet den Rückzug damit, dass Evonik keine inhaltlichen Gespräche geführt habe. Man wäre bereit gewesen, das Angebot moderat zu erhöhen, doch der Ausblick von Evonik allein und seine Risiken rechtfertigten keinen höheren Preis. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich gegen die Übernahme ausgesprochen, rund 11.000 Evonik-Beschäftigte wären betroffen gewesen. Die Evonik-Führung will die Konsolidierung der Branche eigenständig mitgestalten.