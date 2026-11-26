Neue Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen 2026 (zuvor 6,9 bis 7,7 Mrd. €) 7,4-7,8 Mrd. €

EBITDA vor Sondereinflüssen im dritten Quartal 2026 (+15%) 1,6 Mrd. €

CoreShift: Fixkostensenkung im Kerngeschäft bis 2029 gegenüber 2024 bis zu 20%