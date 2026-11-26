Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, FSE: BAS) hat eine bewegte Woche hinter sich: Am 19. November beendete der Chemiekonzern seine Bemühungen um die Übernahme von Evonik, am 24. November folgte der Kapitalmarkttag. Gleichzeitig läuft das Sparprogramm CoreShift, und operativ liefert BASF besser als erwartet. Die BASF Aktienanalyse zeigt, was hinter der BASF-Aktie Prognose steckt.
BASF Aktienanalyse: Evonik-Deal abgesagt, Prognose angehoben - Wie stark ist die BASF-Aktie nach dem Kapitalmarkttag?
BASF stoppt die Evonik-Übernahme, hebt die Prognose auf 7,4 bis 7,8 Mrd. € EBITDA an und treibt CoreShift voran. Die BASF Aktienanalyse mit BASF-Aktie Prognose: Zahlen, Chartbild, Risiken und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- BASF SE
- Börse / Ticker
- Xetra, BAS
- ISIN
- DE000BASF111
- Sitz
- Ludwigshafen am Rhein
- Konzernchef
- Markus Kamieth
- Umsatz 2025
- rund 60 Mrd. €
- Kerngeschäfte
- Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Nutrition & Care
- Mittelfristziel
- EBITDA vor Sondereinflüssen von 10 bis 12 Mrd. € bis 2028
Stand: 26.11.2026, Umsatz 2025: BASF-Angabe, rund 60 Mrd. €
Für Anleger der BASF-Aktie ist die Lage widersprüchlich. Operativ läuft es besser: Im dritten Quartal stieg das EBITDA vor Sondereinflüssen um 15% auf 1,6 Mrd. €, die Jahresprognose wurde zum zweiten Mal angehoben. Strukturell bleibt die Aufgabe groß: Von Januar 2024 bis Ende Juni 2026 hat BASF weltweit rund 7.000 Stellen abgebaut, etwa zwei Drittel davon in Europa, vor allem am Stammsitz Ludwigshafen. Die große Analyse mit BASF-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Zahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Strategie und Fundamentaldaten.
Die aktuellen News
Evonik-Saga beendet, M&A-Jagd geht weiter
Am 19. November 2026 zog BASF die Reißleine: Nach zwei abgelehnten unverbindlichen Barangeboten beendete der Konzern seine Bemühungen um Evonik. Zuletzt hatte BASF 24 Euro je Evonik-Aktie geboten, was Evonik mit mehr als 11 Mrd. € bewertet hätte. Evonik pochte auf Eigenständigkeit, zusätzlich gab es politischen Gegenwind aus Nordrhein-Westfalen. BASF begründete den Rückzug damit, dass ein höherer Preis nicht im besten Interesse der eigenen Aktionäre läge, und betonte einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation. Die Börse honorierte das: Die BASF-Aktie legte bis zu 2,9% zu, die Evonik-Aktie brach zeitweise um mehr als 23% ein.
Mit dem Aus für Evonik ist das Thema Zukäufe nicht vom Tisch: BASF signalisiert, auch künftig Möglichkeiten zum Zukauf zu prüfen, aber nur zu Preisen, die für die eigenen Aktionäre Sinn ergeben. Konkrete Ziele nennt der Konzern nicht. Für die BASF-Aktie Prognose bleibt das ein Faktor: Zukäufe können die Spezialchemie stärken, ein überhöhter Preis würde die Bilanz belasten.
Parallel räumt BASF das Portfolio weiter auf. Nach Angaben aus dem Umfeld des Konzerns wird das Geschäft mit Batterierecycling an das Unternehmen cylib verkauft. Zuvor hatte BASF unter anderem 60% des Fahrzeug- und Autoreparaturlackgeschäfts an Carlyle veräußert und die Mining-Lösungen an SNF abgegeben.
Technologisch gibt es ebenfalls Neues: BASF meldet den erfolgreichen Einsatz der CO2-Abscheidungstechnologie HiPACT® im INPEX-Projekt in Japan. Die gemeinsam mit JGC entwickelte Technologie soll die Kosten für CO2-Abscheidung und -Kompression um bis zu 35% senken. Das ist kein Gewinntreiber von heute auf morgen, unterstreicht aber das Potenzial im Geschäft mit Lösungen für CO2-Reduktion.
Die Quartalszahlen
Drittes Quartal: Kerngeschäfte tragen
Die Zahlen für das dritte Quartal vom 28. Oktober fielen besser aus als im Vorjahr: Der Umsatz stieg um 14% auf 16,4 Mrd. €, das EBITDA vor Sondereinflüssen um 15% auf 1,6 Mrd. €. Dazu trugen laut BASF alle Kerngeschäfte bei. Schon im zweiten Quartal hatte BASF mit 2,4 Mrd. € EBITDA vor Sondereinflüssen den Analystenkonsens deutlich übertroffen und die Prognose erstmals angehoben.
|Kennzahl
|Aktuell
|Vorjahr / Vorher
|Umsatz Q3 2026
|16,4 Mrd. €
|14,3 Mrd. €
|EBITDA Q3 2026
|1,6 Mrd. €
|1,4 Mrd. €
|EBITDA Q2 2026
|2,4 Mrd. €
|1,6 Mrd. €
|EBITDA-Prognose 2026
|7,4-7,8 Mrd. €
|6,9-7,7 Mrd. €
|EBITDA 2025
|6,6 Mrd. €
|-
EBITDA vor Sondereinflüssen. Q3 2025 ohne nicht fortgeführtes Geschäft (Coatings). Prognose 2026 zuletzt angehoben.
Quelle: BASF SE, Mitteilungen vom 15.07.2026 und 28.10.2026
Wichtig bleibt die Einordnung: BASF verweist auf ein weiterhin unsicheres Umfeld in der zweiten Jahreshälfte, abhängig von Weltkonjunktur und regionalen Chemiemärkten. Der Free Cashflow ist mit 1,5 bis 2,3 Mrd. € prognostiziert, die Analysten bemängelten zuletzt, dass diese Spanne trotz besserer Ergebnisse unverändert blieb.
CoreShift
Fixkosten runter, Kerngeschäft stärken
Im Mai hat BASF mit CoreShift die nächste Phase der Strategie "Winning Ways" gestartet. Ziel ist es, die zahlungswirksamen Fixkosten im Kerngeschäft bis 2029 um bis zu 20% gegenüber 2024 zu senken. Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente mit rund 40 Mrd. € Umsatz: Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care. Geleitet wird das Programm vom neuen Core Transformation Office unter Julia Raquet, das direkt an CEO Markus Kamieth berichtet. Einen Schwerpunkt bildet der Verbundstandort Ludwigshafen.
Das Chartbild
Evonik-Aus treibt die BASF-Aktie
Charttechnisch erhielt die BASF-Aktie durch das Evonik-Aus Rückenwind: Am 19. November notierte sie am Nachmittag bei 51,40 Euro, ein Tagesplus von 1,16%. Damit hat sich die Aktie deutlich von den Niveaus um 44 Euro entfernt, auf denen sie im Herbst 2025 notierte. Wichtig ist, ob sie die Marke nach dem Kapitalmarkttag verteidigt.
Das große Bild
Fundamentaldaten und Mittelfristziele
Mittel- bis langfristig misst sich die BASF Aktienanalyse an den Zielen bis 2028: Der Konzern will ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 10 bis 12 Mrd. € erreichen, einen kumulierten Free Cashflow von mehr als 12 Mrd. € für 2025 bis 2028 und einen ROCE von rund 10%. Die Dividende soll auf dem Niveau der vergangenen Jahre bleiben. Bis zum Zielwert für 2028 ist es noch ein weiter Weg: Für 2026 peilt BASF 7,4 bis 7,8 Mrd. € an.
Stützen sind der Ausbau in China mit dem neuen Verbundstandort Zhanjiang, bei dem BASF bis 2030 ein EBITDA von 1,0 bis 1,2 Mrd. € erwartet, die Rückführung der Investitionen unter das Abschreibungsniveau sowie die geplante Börsenreife des Agrargeschäfts. Belastet wird die BASF-Aktie von schwacher Nachfrage, hohen Energiekosten in Europa und dem harten Preiskampf in China. Der Kapitalmarkttag am 24. November war der Test für die Glaubwürdigkeit dieser Ziele.
Prognose
BASF-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem zyklischen Konzern wie BASF kaum möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Kapitalmarkttag verdauen
Kurzfristig bestimmen die Reaktionen auf den Kapitalmarkttag und der Fortgang der Chemiekonjunktur die BASF-Aktie. Bestätigen sich die operativen Fortschritte, kann die Aktie die jüngsten Gewinne verteidigen. Enttäuschen Konjunktur oder Preise in China, ist ein Rücksetzer denkbar.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Beweis der Kostensenkung
Entscheidend ist, ob CoreShift und die Portfoliobereinigung sich in Ergebnis und Free Cashflow zeigen. Gelingt das, spricht viel dafür, dass der Markt die BASF-Aktie wieder höher bewertet. Bleibt der Free Cashflow schwach, droht eine Seitwärtsphase.
Langfristig (bis 2028): 10 bis 12 Mrd. € EBITDA
Langfristig zählt, ob BASF das Ziel von 10 bis 12 Mrd. € EBITDA vor Sondereinflüssen erreicht. Dafür müssen CoreShift, der Ausbau in Asien und mögliche Zukäufe zusammenspielen. Scheitert das, bleibt die BASF-Aktie ein Wert mit hoher Konjunkturabhängigkeit.
Termine
Was Anleger der BASF-Aktie jetzt beobachten
24. November 2026: Kapitalmarkttag, Auswirkungen auf Ziele und Portfolio prüfen.
Laufend: Chemiekonjunktur, Rohstoff- und Energiepreise, Preisdruck in China.
Laufend: Umsetzung von CoreShift und Stellenabbau, mögliche Zukäufe.
Februar 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur BASF-Aktie
Warum steigt die BASF-Aktie? Der Konzern hat die Prognose angehoben, und das Aus für den Evonik-Deal wurde als Zeichen von Kapitaldisziplin gewertet.
Übernimmt BASF Evonik? Nein. BASF hat seine Bemühungen am 19. November 2026 beendet, nachdem Evonik zwei Angebote abgelehnt hatte.
Was ist CoreShift? Ein Programm, das die zahlungswirksamen Fixkosten im Kerngeschäft bis 2029 um bis zu 20% senken soll.
Wie lautet die BASF-Aktie Prognose der Analysten? Die Einschätzungen sind gemischt. Ein Haus stufte die Aktie im November herab und beließ das Kursziel bei 44 Euro.
Wie lautet die BASF-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig zählen Konjunktur und Reaktion auf den Kapitalmarkttag, mittelfristig CoreShift, langfristig das Ziel für 2028. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die BASF-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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