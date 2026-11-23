Die BASF Aktie (Ticker BAS, ISIN DE000BASF111) steht vor einem Termin, der nach dem geplatzten Evonik-Deal besonders genau beobachtet wird: Am Dienstag, 24. November 2026, lädt der Chemiekonzern Analysten und Investoren zum Kapitalmarkttag nach Ludwigshafen. Erst am 19. November hatte BASF mitgeteilt, die Bemühungen um eine Übernahme der Evonik Industries AG zu beenden. Der DAX schloss am Montag laut dpa-AFX bei 25.337,27 Punkten und damit 2,15 Prozent im Plus (Xetra-Schluss, 23.11.2026, 17:00 Uhr MEZ).
BASF Aktie vor dem Kapitalmarkttag: Evonik-Übernahme abgeblasen – was bleibt von den 2028-Zielen?
BASF hat die Jagd auf Evonik nach zwei abgelehnten Angeboten beendet. Am Dienstag, 24. November, folgt in Ludwigshafen der Kapitalmarkttag. Was Anleger der BASF Aktie, dem DAX und der Chemiebranche jetzt beobachten.
Der Auslöser
Warum hat BASF die Evonik-Übernahme abgeblasen?
Nach Angaben von BASF vom 19. November 2026 hat Evonik zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt, zuletzt 24 Euro je Aktie. Das bewertete Evonik mit mehr als 11 Milliarden Euro. Ein Weitermachen zu einem höheren Preis wäre laut BASF nicht im Interesse der eigenen Aktionäre. Der Konzern verweist auf disziplinierte Kapitalallokation und attraktive Ausschüttungen.
Die Börse reagierte an dem Tag unterschiedlich: Die Evonik Aktie verlor zeitweise bis zu 23 Prozent, die BASF Aktie gewann im Tagesverlauf bis zu 2,9 Prozent und notierte zwischenzeitlich bei rund 52 Euro im Xetra-Handel (Börse Express, 19.11.2026, 17:57 Uhr). Auch politisch war das Thema Gegenstand der Debatte: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach sich laut Börse Express gegen die Übernahme aus. Die Redaktion bewertet diese Positionen nicht, sie gehören aber zum Hintergrund, weil Standort- und Arbeitsplatzfragen in der Chemie eng mit der Politik verknüpft sind.
Das Programm
Was steht am Dienstag an?
Laut BASF-Investorenkalender beginnt der Kapitalmarkttag am Vorabend (23. November, 19:00 Uhr) mit einem Abendessen für Analysten und Investoren. Die Termine am 24. November in Ludwigshafen (alle Zeiten MEZ):
|Uhrzeit
|Programmpunkt
|8:30 Uhr
|Pressemitteilung zur Veranstaltung
|9:00 Uhr
|Keynote Konzern mit Fragerunde (CEO Markus Kamieth, CFO Dirk Elvermann)
|11:00 Uhr
|Marketplace Agricultural Solutions
|13:00 Uhr
|Präsentation Agricultural Solutions mit Fragerunde
Quelle: BASF Investor Relations, Stand der Seite 3.9.2026
Fragen dürfen nur Analysten und Investoren vor Ort stellen; die Präsentationen laufen als Webcast. Dass ein eigener Block der Agrarsparte gewidmet ist, ist für Anleger ein Hinweis auf deren strategische Rolle.
Zahlen und Ziele
Wie steht BASF vor dem Kapitalmarkttag da?
Im dritten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis laut AWP-Meldung vom 28. Oktober auf 1,64 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,43 Milliarden). Der Umsatz legte um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro zu, getragen von höheren Preisen und Mengen. Die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 hob BASF auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an; der Analystenkonsens lag vor der Meldung bei rund 7,6 Milliarden Euro. Der freie Cashflow soll bei 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro liegen. Laut Bericht profitiert die Branche davon, dass der Iran-Krieg asiatische Wettbewerber mit Abhängigkeit von Öl- und Gaslieferungen aus der Golfregion trifft und Kunden zu europäischen Anbietern wechseln. Jefferies und JPMorgan sahen das implizierte vierte Quartal allerdings unter den Markterwartungen.
Die mittelfristigen Ziele stammen vom Kapitalmarkttag 2025 (dpa-AFX, 2.10.2025): ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 12 Milliarden Euro bis 2028, eine Mindestdividende von 2,25 Euro je Aktie und Aktienrückkäufe von mindestens 4 Milliarden Euro in den Jahren 2027 und 2028. Die Agrarchemie sollte bis 2027 börsenreif sein. Ob diese Eckpunkte am Dienstag bestätigt, angepasst oder konkretisiert werden, ist offen.
Gewinner und Verlierer
Was bedeutet der Termin für Chemieaktien und den DAX?
Die BASF Aktie ist ein Schwergewicht im DAX; Chemieaktien wie Evonik, Brenntag und Wacker Chemie reagieren erfahrungsgemäß auf Signale zur Branchenkonjunktur, zu Energiekosten und zum Welthandel (Einschätzung der Redaktion). Aussagen am Dienstag zu Kosten, Stellen in Ludwigshafen, Zöllen oder Energiepreisen können deshalb über BASF hinaus Beachtung finden. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
24. November, 8:30 Uhr MEZ: Pressemitteilung zum Kapitalmarkttag; 9:00 Uhr: Keynote von Markus Kamieth und Dirk Elvermann.
Ob die Ziele für 2028 (EBITDA, Mindestdividende, Rückkäufe) bestätigt oder verändert werden.
Aussagen zum Zeitplan der Agrarsparte und zu weiteren Portfolioschritten.
Das Verhalten von Evonik Aktie und Chemiewerten nach dem Ende des Übernahmeversuchs.
Am 26. Februar 2027 folgt laut Termin die Bilanz für das Geschäftsjahr 2026.
FAQ
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Wann ist der BASF Kapitalmarkttag 2026? Am Dienstag, 24. November 2026, in Ludwigshafen; die Keynote beginnt um 9:00 Uhr MEZ (BASF Investor Relations).
Warum hat BASF die Evonik-Übernahme beendet? Evonik lehnte zwei Barangebote ab, zuletzt 24 Euro je Aktie. BASF sah einen höheren Preis nicht im Interesse der eigenen Aktionäre (BASF, 19.11.2026).
Wie lautet die BASF-Prognose für 2026? Ein bereinigtes EBITDA von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro (AWP, 28.10.2026).
Was sind die BASF-Ziele bis 2028? Laut Kapitalmarkttag 2025 ein EBITDA von 10 bis 12 Milliarden Euro, mindestens 2,25 Euro Dividende je Aktie und Rückkäufe von mindestens 4 Milliarden Euro in 2027 und 2028.
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