Im dritten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis laut AWP-Meldung vom 28. Oktober auf 1,64 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,43 Milliarden). Der Umsatz legte um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro zu, getragen von höheren Preisen und Mengen. Die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 hob BASF auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an; der Analystenkonsens lag vor der Meldung bei rund 7,6 Milliarden Euro. Der freie Cashflow soll bei 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro liegen. Laut Bericht profitiert die Branche davon, dass der Iran-Krieg asiatische Wettbewerber mit Abhängigkeit von Öl- und Gaslieferungen aus der Golfregion trifft und Kunden zu europäischen Anbietern wechseln. Jefferies und JPMorgan sahen das implizierte vierte Quartal allerdings unter den Markterwartungen.