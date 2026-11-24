Die Agrarsparte (Agricultural Solutions) soll nach dem Programm „Winning Ways“ bis Mitte 2027 börsenreif sein, das Ziel wurde bestätigt. Als Wachstumsmotor nennt BASF eine Innovationspipeline mit einem brutto erreichbaren Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro aus Markteinführungen in den nächsten 15 Jahren. Davon entfallen laut Meldung rund 8,5 Milliarden Euro auf den Pflanzenschutz und rund 6,5 Milliarden Euro auf Saaten und Pflanzeneigenschaften. Die Präsentation von Konzernchef Markus Kamieth und Finanzchef Dirk Elvermann lief als Webcast; am Nachmittag folgt laut BASF-Kalender eine Präsentation der Agrarsparte.

Konkrete Mittelfristziele für Umsatz und EBITDA sowie die Höhe von Dividende und Aktienrückkäufen stehen in den vorliegenden Meldungen nicht; sie lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Maßgeblich sind die BASF-Unterlagen zum Kapitalmarkttag.