Die BASF Aktie (Ticker BAS, ISIN DE000BASF111) steht nach dem Kapitalmarkttag unter Druck: Laut einer Dow-Jones-Meldung (Seitenzeitstempel 24.11.2026, 09:54 Uhr) gab das Papier im Xetra-Handel zeitweise um 0,65 Prozent auf 49,64 Euro nach. Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen hat dabei bestätigt, die Agrarsparte bis Mitte 2027 zur Börsenreife zu führen. Ob und wann der Börsengang kommt, ist laut Meldung noch nicht entschieden – das hänge unter anderem von den Marktbedingungen ab.
BASF Aktie: Kapitalmarkttag bestätigt Agrar-Börsengang bis Mitte 2027 – reicht die Pipeline nach dem Evonik-Aus?
Auf dem Kapitalmarkttag in Ludwigshafen hat BASF das Ziel bekräftigt, die Agrarsparte bis Mitte 2027 börsenreif zu machen. Die BASF Aktie gab zeitweise leicht nach. Was der Konzern zu Zukäufen, Schuldenabbau und Ausschüttungen sagt und was Anleger jetzt beobachten.
Kapitalmarkttag
Was hat BASF zur Agrarsparte angekündigt?
Die Agrarsparte (Agricultural Solutions) soll nach dem Programm „Winning Ways“ bis Mitte 2027 börsenreif sein, das Ziel wurde bestätigt. Als Wachstumsmotor nennt BASF eine Innovationspipeline mit einem brutto erreichbaren Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro aus Markteinführungen in den nächsten 15 Jahren. Davon entfallen laut Meldung rund 8,5 Milliarden Euro auf den Pflanzenschutz und rund 6,5 Milliarden Euro auf Saaten und Pflanzeneigenschaften. Die Präsentation von Konzernchef Markus Kamieth und Finanzchef Dirk Elvermann lief als Webcast; am Nachmittag folgt laut BASF-Kalender eine Präsentation der Agrarsparte.
Konkrete Mittelfristziele für Umsatz und EBITDA sowie die Höhe von Dividende und Aktienrückkäufen stehen in den vorliegenden Meldungen nicht; sie lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Maßgeblich sind die BASF-Unterlagen zum Kapitalmarkttag.
Was sagt BASF nach dem Evonik-Aus zu Zukäufen und Schulden?
Die Konzernführung hält Übernahmen weiterhin für eine Option, wenn sie wertsteigernd sind und strategisch wie finanziell passen. Durch die zügige Trennung von Randgeschäften sei dafür die Basis geschaffen, heißt es. Hintergrund: BASF hatte die Bemühungen um Evonik in der Vorwoche beendet, nachdem Evonik trotz eines erhöhten Angebots über 11,2 Milliarden Euro Verhandlungen ablehnte. Gegen die Übernahme gab es laut Dow Jones auch massiven Widerstand aus der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen; Evonik sitzt in Essen.
Finanzchef Elvermann sagte, ein erheblicher Teil der Mittelzuflüsse aus Verkäufen – etwa 5,8 Milliarden Euro für den Mehrheitsverkauf des Lackgeschäfts an Carlyle – diene dem Schuldenabbau. Die Ausschüttungen sollen wie geplant weitergehen: In den vergangenen zwei Jahren flossen rund 6 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe, die Hälfte der bis 2028 vorgesehenen mindestens 12 Milliarden Euro.
|Punkt
|Stand
|Agrarsparte
|börsenreif bis Mitte 2027, IPO-Entscheidung offen
|Pipeline
|rund 15 Mrd. € Spitzenumsatzpotenzial (brutto)
|Davon Pflanzenschutz
|rund 8,5 Mrd. €
|Davon Saaten und Pflanzeneigenschaften
|rund 6,5 Mrd. €
|Carlyle-Deal Lacke
|rund 5,8 Mrd. € für Mehrheitsverkauf
|Ausschüttungen
|rund 6 Mrd. € in zwei Jahren, mindestens 12 Mrd. € bis 2028
|Aktie Freitag, 20.11.
|49,36 € (−2,60 %), Xetra
Quelle: finanzen.at / Dow Jones, 24.11.2026; investing.com, 23.11.2026
Das große Bild
Was bedeutet der Kapitalmarkttag für Chemieaktien und den DAX?
Die europäische Chemiebranche steht seit Jahren unter dem Druck hoher Energiepreise, schwacher Industrienachfrage und einer unsicheren Handelspolitik. Für die BASF Aktie ist der Kapitalmarkttag daher ein Test, ob der Umbau zum fokussierten Konzern überzeugt. Dazu gehören der Verkauf von Randgeschäften, die Bündelung der Agrarsparte und der Abbau von Schulden.
Auch die Branche schaut hin: Chemieaktien wie die Evonik Aktie oder die Wacker Chemie Aktie reagieren erfahrungsgemäß auf Signale aus Ludwigshafen. Im DAX gehört BASF zu den Schwergewichten der Grundstoffindustrie.
Was beobachten Anleger bei der BASF Aktie jetzt?
Die vollständigen Zielgrößen aus den Kapitalmarkttags-Unterlagen (EBITDA, Cashflow, Ausschüttung).
Die Präsentation der Agrarsparte am Nachmittag.
Weitere Zukäufe oder Verkäufe nach dem Evonik-Aus.
Die Jahreszahlen 2026 am 26. Februar 2027.
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Wann soll die BASF-Agrarsparte an die Börse? BASF will sie bis Mitte 2027 börsenreif machen; ob und wann der Börsengang folgt, ist offen.
Warum ist die Evonik-Übernahme gescheitert? Evonik lehnte Verhandlungen trotz eines erhöhten Angebots über 11,2 Milliarden Euro ab; BASF beendete die Bemühungen in der Vorwoche.
Wie reagierte die BASF Aktie? Zeitweise 0,65 Prozent niedriger bei 49,64 Euro, laut Dow Jones am 24.11.2026.
Was heißt das für den DAX und Chemieaktien? Die Aussagen liefern Orientierung für die Branche; Prognosen zu Kursen gibt aktiencheck.de nicht ab.
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