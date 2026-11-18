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BASF Aktie im Fokus: Schafft die Agrarsparte bis 2028 ein operatives Ergebnis von 2,6 Milliarden Euro?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 10:45 2 Min.

Vor dem Kapitalmarkttag trennen BASF und Jefferies beim Ergebnis der Agrarsparte für 2028 bis zu 500 Millionen Euro.

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Vor dem Kapitalmarkttag von BASF bestätigt Jefferies-Analystin Priyanka Patel das Rating "underperform" und das Kursziel von 44 Euro für die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker: BAS). Das Papier habe 0,62 Euro oder 1,19 Prozent auf 51,62 Euro verloren. Selbst nach diesem Rückgang liege das Kursziel von Jefferies noch 7,62 Euro unter dem Aktienkurs. Das entspreche einem rechnerischen Abwärtspotenzial von rund 14,8 Prozent. Bis zu 500 Millionen Euro trennen BASF und Jefferies Beim Kapitalmarkttag am 24. November dürfte das Agrargeschäft im Mittelpunkt stehen. In ihrer BASF-Aktienanalyse beziffere Priyanka Patel, wie weit die Erwartungen für 2028 auseinanderlägen. Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen peile für seine Agrarsparte ein operatives Ergebnis von 2,35 bis 2,6 Milliarden Euro an. Priyanka Patel rechne dagegen mit 2,1 Milliarden Euro. Auch der Analystenkonsens liege unter der Zielspanne von BASF. Schon um das untere Ende der Spanne zu erreichen, müsste die Agrarsparte 250 Millionen Euro mehr erwirtschaften, als Priyanka Patel ihr zutraue. Am oberen Ende betrage der Abstand eine halbe Milliarde Euro. Für Anleger stelle sich am 24. November damit eine konkrete Frage: Wie wolle BASF das Agrargeschäft bis 2028 so weit voranbringen, dass selbst die vorsichtigere Zielmarke in Reichweite komme? Kursziel 44 Euro – Jefferies bleibt vor dem Kapitalmarkttag skeptisch Priyanka Patel hält in ihrer BASF-Aktienanalyse für Jefferies am Kursziel von 44 Euro und am Rating "underperform" fest. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden – wer am 24. November mit einer halben Milliarde Euro Unterschied aufwarten kann, hat das Thema Agrar schon mal beackert. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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