Am Donnerstag, 19. November, erklärte BASF die Bemühungen um eine Übernahme von Evonik für beendet. Evonik hatte zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt, zuletzt 24 Euro je Aktie, insgesamt rund 11,2 Milliarden Euro. Obwohl BASF eine weitere moderate Erhöhung signalisiert habe, habe der Evonik-Vorstand einen substanziellen Austausch verweigert, so der Konzern. Der eigenständige Geschäftsausblick von Evonik und die damit verbundenen Risiken hätten keinen höheren Preis gerechtfertigt.