Die BASF Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Handelssymbol Xetra: BAS, US-Handelssymbol: BFFAF, OTC) hat am Freitag, 20. November 2026, im Xetra-Handel 2,60 Prozent verloren und bei 49,36 Euro geschlossen. Damit fiel der Chemieriese erstmals seit Wochen unter die 50-Euro-Marke. Am Freitag der Vorwoche hatte die BASF Aktie laut boerse.de noch bei 54,25 Euro gestanden.
BASF Aktie: Evonik abgeblasen, 2,3 Milliarden Sparziel, trotzdem 9 Prozent Wochenminus – hat der Markt die Disziplin übersehen?
Die BASF Aktie schließt bei 49,36 Euro und fällt unter die 50-Euro-Marke. Der Rückzug bei Evonik wurde kurz gefeiert, dann holte der Gesamtmarkt den Chemieriesen ein. Was jetzt zählt.
Die Entscheidung
Warum BASF bei Evonik den Stecker gezogen hat
Am Donnerstag, 19. November, erklärte BASF die Bemühungen um eine Übernahme von Evonik für beendet. Evonik hatte zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt, zuletzt 24 Euro je Aktie, insgesamt rund 11,2 Milliarden Euro. Obwohl BASF eine weitere moderate Erhöhung signalisiert habe, habe der Evonik-Vorstand einen substanziellen Austausch verweigert, so der Konzern. Der eigenständige Geschäftsausblick von Evonik und die damit verbundenen Risiken hätten keinen höheren Preis gerechtfertigt.
Die Börse reagierte zunächst positiv: Die BASF Aktie stieg laut Börsen-Zeitung in der Spitze um 2,9 Prozent. Anleger werteten den Verzicht auf einen höheren Preis offenbar als Disziplin. Am Freitag holte der europaweite Ausverkauf das Papier aber wieder ein.
Der Blick nach vorn
Was die BASF Aktie jetzt bewegt
Ohne den Milliardenzukauf richtet sich der Blick auf das eigene Programm. BASF plant laut boerse-express jährliche Einsparungen von 2,3 Milliarden Euro. Am 12. November unterzeichnete der Konzern zudem den Verkauf seines Mininggeschäfts an SNF. Gleichzeitig läuft ein Aktienrückkauf. Belastend wirkt laut Finanztrends, dass der freie Cashflow nach neun Monaten negativ war.
Die Analysten sind gespalten. Jefferies stufte die BASF Aktie am 11. November von „Hold“ auf „Underperform“ ab, Kursziel 44 Euro. Bernstein-Analyst James Hooper bestätigte dagegen „Outperform“ mit Kursziel 59 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur BASF Aktie
Warum hat BASF die Evonik-Übernahme abgebrochen?
Evonik lehnte zwei Angebote ab und verweigerte Gespräche. Einen höheren Preis hielt BASF nicht für gerechtfertigt.
Warum fiel die BASF Aktie trotzdem?
Wegen des breiten Ausverkaufs an den europäischen Börsen. Der Kursgewinn nach dem Rückzug war nur kurzfristig.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der BASF Aktie?
ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, Xetra-Kürzel BAS, US-Handelssymbol BFFAF (OTC).
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