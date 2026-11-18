Die BASF-Aktie (Xetra: BAS, ISIN DE000BASF111) steht vor einer der größten Entscheidungen der deutschen Chemiebranche: Der Ludwigshafener Konzern will den Spezialchemiekonzern Evonik übernehmen, Evonik sagt bisher Nein. Nun berichtet das Handelsblatt, Insider hielten eine neue Offerte von bis zu 28 Euro je Evonik-Aktie für möglich. Für Anleger der BASF-Aktie stellt sich die Frage, was dieser Preis die eigenen Aktionäre kostet.
BASF-Aktie: Evonik-Gebot bis 28 Euro im Raum – wie teuer darf der Deal werden?
Insider erwarten laut Handelsblatt ein höheres BASF-Gebot für Evonik. Die BASF-Aktie schloss zuletzt bei 52,24 Euro. Was der Deal kostet, was BASF zusagt und was Anleger beachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- BASF SE
- ISIN
- DE000BASF111
- Handelssymbol
- BAS (Xetra)
- Schlusskurs
- 52,24 EUR (-2,79 %)
- Dividende 2025
- 2,25 EUR je Aktie
- Nettoverschuldung Ende 2026
- rund 15 Mrd. EUR (Erwartung)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schlusskurs vom 17.11.2026 (dpa-AFX/finanznachrichten.de)
BAS.DEBAS.DE
Was bietet BASF für Evonik – und was könnte noch kommen?
Das erste Angebot lag laut Medienberichten bei 22,15 Euro je Aktie, rund 10,3 Milliarden Euro; Evonik wies es als zu niedrig zurück (goldesel.de, 28.09.2026, nicht offiziell bestätigt). Am 23. Oktober erhöhte BASF laut Reuters auf 24 Euro, das entspricht rund 11,2 Milliarden Euro. Das Handelsblatt berichtet am 18. November, Insider hielten 26 bis 28 Euro für möglich. 26 Euro entsprächen rund 50 Prozent Aufschlag auf den Kurs vor Bekanntwerden und mehr als 12 Milliarden Euro Kaufpreis, 28 Euro rund 13 Milliarden Euro; jeder Euro mehr je Aktie kostet BASF etwa 466 Millionen Euro.
Bloomberg berichtet laut dpa-AFX unabhängig davon, BASF bereite ein verbessertes Gebot vor und sondiere Zugeständnisse bei der RAG-Stiftung, der nordrhein-westfälischen Landesregierung und Bundestagsabgeordneten, darunter mehrjährigen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen in Deutschland, Standorterhalt und einen Fonds für Instandhaltung und Forschung. Ein neues Gebot sei „binnen Tagen“ möglich, ein Preis wurde nicht genannt; bestätigt ist nichts. Die RAG-Stiftung hält knapp 44 Prozent an Evonik, die Landesregierung will laut Handelsblatt die Eigenständigkeit erhalten, Evonik lehnte bisher mehrfach ab und führt derzeit keine Gespräche.
|Stand
|Angebot je Evonik-Aktie
|Volumen
|Erstes Angebot
|22,15 EUR
|rund 10,3 Mrd. EUR
|Aktuell (seit 23.10.)
|24 EUR
|rund 11,2 Mrd. EUR
|Insider-Erwartung
|26 bis 28 EUR
|über 12 bis rund 13 Mrd. EUR
Die ersten beiden Angebote beruhen auf Medienberichten und sind nicht offiziell bestätigt; die Spanne von 26 bis 28 Euro nennen Insider.
Quelle: goldesel.de (28.09.2026), BÖRSE ONLINE/Reuters (27.10.2026), Handelsblatt (18.11.2026)
Wie stark ist das Geschäft hinter der BASF-Aktie?
Aus eigener Kraft liefert BASF derzeit. Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Maschinenmarkt um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro (Preise plus 12 Prozent, Menge plus 2 Prozent), das EBITDA vor Sondereinflüssen um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, der freie Cashflow lag im Quartal bei rund 523 Millionen Euro. Nach neun Monaten steht ein Nettogewinn von 5,2 Milliarden Euro, davon 3,5 Milliarden aus dem Verkauf des Lackegeschäfts; der freie Cashflow der neun Monate ist mit rund minus 1 Milliarde Euro negativ. Die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen hob BASF auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an (Investing.com, 28.10.2026).
Was sagen Analysten zum BASF-Aktie Kursziel?
Die Einschätzungen sind gemischt. Bernstein Research führt die Aktie laut boersennews.de (2.11.2026) mit Outperform und einem Ziel von 61 Euro, UBS mit Neutral und 55 Euro. Laut boerse.de (17.11.2026) sieht Jefferies die Aktie mit Underperform bei 44 Euro und Berenberg mit Hold bei 51,50 Euro; die Studiendaten sind dort nicht angegeben. Das sind ausschließlich Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de gibt weder ein Kursziel noch eine Empfehlung ab.
Die Dividende lag zuletzt bei 2,25 Euro je Aktie (Zahlung 4. Mai 2026); für 2026 strebt BASF laut BÖRSE ONLINE (27.10.2026) mindestens 2,25 Euro an, das Analystenmittel liegt bei 2,28 Euro, die Zahlung wäre im Mai 2027. Für die Kapitalrückführung 2025 bis 2028 nennt BÖRSE ONLINE 12 Milliarden Euro.
Am 17. November schloss die BASF-Aktie bei 52,24 Euro, ein Minus von 2,79 Prozent, Evonik stieg um rund 4,3 Prozent auf etwa 22,10 Euro und führte den MDAX an (dpa-AFX).
Welche Termine sind für BASF und Evonik wichtig?
Am 25. November tagt das reguläre Kuratorium der RAG-Stiftung; eine Entscheidung zu BASF und Evonik steht laut Handelsblatt nicht auf der Tagesordnung. Am 25. April 2027 wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag, ein politischer Faktor im Hintergrund. Ein Kapitalmarkttag von BASF ist in den geprüften Quellen nicht terminiert.
FAQ: BASF-Aktie und Evonik-Übernahme
Was bietet BASF für Evonik? Aktuell 24 Euro je Aktie, rund 11,2 Milliarden Euro; Insider halten laut Handelsblatt 26 bis 28 Euro für möglich.
Wie hoch ist das BASF-Aktie Kursziel der Analysten? Bernstein nennt 61 Euro, UBS 55 Euro, Berenberg 51,50 Euro, Jefferies 44 Euro; Studiendaten teils unbelegt.
Wie hoch ist die BASF-Dividende? 2,25 Euro je Aktie zuletzt; für 2026 strebt BASF mindestens 2,25 Euro an.
Was machen BASF und Evonik als Nächstes? Ein neues Gebot ist laut Bloomberg binnen Tagen möglich, Evonik führt derzeit keine Gespräche.
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