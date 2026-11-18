Das erste Angebot lag laut Medienberichten bei 22,15 Euro je Aktie, rund 10,3 Milliarden Euro; Evonik wies es als zu niedrig zurück (goldesel.de, 28.09.2026, nicht offiziell bestätigt). Am 23. Oktober erhöhte BASF laut Reuters auf 24 Euro, das entspricht rund 11,2 Milliarden Euro. Das Handelsblatt berichtet am 18. November, Insider hielten 26 bis 28 Euro für möglich. 26 Euro entsprächen rund 50 Prozent Aufschlag auf den Kurs vor Bekanntwerden und mehr als 12 Milliarden Euro Kaufpreis, 28 Euro rund 13 Milliarden Euro; jeder Euro mehr je Aktie kostet BASF etwa 466 Millionen Euro.

Bloomberg berichtet laut dpa-AFX unabhängig davon, BASF bereite ein verbessertes Gebot vor und sondiere Zugeständnisse bei der RAG-Stiftung, der nordrhein-westfälischen Landesregierung und Bundestagsabgeordneten, darunter mehrjährigen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen in Deutschland, Standorterhalt und einen Fonds für Instandhaltung und Forschung. Ein neues Gebot sei „binnen Tagen“ möglich, ein Preis wurde nicht genannt; bestätigt ist nichts. Die RAG-Stiftung hält knapp 44 Prozent an Evonik, die Landesregierung will laut Handelsblatt die Eigenständigkeit erhalten, Evonik lehnte bisher mehrfach ab und führt derzeit keine Gespräche.