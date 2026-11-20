Die BASF-Aktie steht nach dem überraschenden Rückzug aus den Übernahmegesprächen mit Evonik vor einer spannenden Neubewertung. Zwei unverbindliche Angebote wurden zurückgewiesen, zuletzt hatte BASF 24 Euro je Evonik-Aktie geboten. Mit der Absage endet die Aussicht auf einen bedeutenden Zusammenschluss der deutschen Chemieindustrie. Die unmittelbare Reaktion fiel unterschiedlich aus: Evonik verlor 16,2 Prozent, während BASF ebenfalls nachgab und aktuell bei 50,08 Euro notiert. Für die BASF-Aktionäre ist die entscheidende Frage, ob der Rückzug langfristig eine verpasste Wachstumschance oder eine kluge Entscheidung zur Begrenzung finanzieller Risiken darstellt. Die Analysten liefern darauf bislang keine einheitliche Antwort. Bernstein Research sieht mit einem Kursziel von 59 Euro rund 17,8 Prozent Aufwärtspotenzial. Die UBS nennt 55 Euro, Deutsche Bank Research 53 Euro und Berenberg 51,50 Euro. Jefferies bleibt mit 44 Euro skeptisch, JPMorgan sieht lediglich 42 Euro. Die DZ BANK bestätigt eine Kaufempfehlung, ohne dass im vorliegenden Vergleich ein Kursziel ausgewiesen wird. Diese Einschätzungen stammen aus der Zeit vor dem endgültigen Rückzug von BASF und können sich nach der neuen Entwicklung verändern. Langfristig wird entscheidend sein, ob BASF seine Profitabilität verbessert, Kosten reduziert, Investitionen diszipliniert steuert und den freien Cashflow nachhaltig stärkt. Eine Erholung der Chemiekonjunktur könnte zusätzliche Impulse liefern. Hohe europäische Produktionskosten, internationaler Wettbewerb und eine möglicherweise länger schwache Nachfrage bleiben dagegen erhebliche Risiken. Die BASF-Aktie bietet damit sowohl Chancen als auch Unsicherheiten. Nach dem Ende des Evonik-Pokers muss der Chemieriese nun beweisen, dass er auch ohne eine spektakuläre Übernahme zusätzlichen Wert für seine Aktionäre schaffen kann. Die Börse wird genau hinschauen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.