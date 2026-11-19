BASF habe im dritten Quartal eine weitere operative Verbesserung gezeigt. Höhere Preise und Mengen hätten Umsatz und Ergebnis gestärkt, während niedrigere Fixkosten die Entwicklung in mehreren Kerngeschäften zusätzlich unterstützt hätten. Die erneut angehobene und zugleich eingeengte Ergebnisprognose erhöhe die Visibilität für das Gesamtjahr. Allerdings sei die bereinigte Marge unverändert geblieben, während Surface Technologies und Agricultural Solutions deutlich schwächer abgeschnitten hätten. Strategisch komme BASF mit der Neuaufstellung des Konzerns weiter voran. Der abgeschlossene Coatings-Verkauf habe die Bilanz gestärkt, während die Vorbereitung von Agricultural Solutions auf die unternehmerische Eigenständigkeit planmäßig fortschreite. Zhanjiang liefere zunehmend operative Mengenbeiträge bei sinkenden Investitionsauszahlungen und CoreShift solle die strukturelle Kostenentlastung ab dem kommenden Jahr verstärken.

Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die BASF-Aktie auf "kaufen" hoch und erhöht das Kursziel auf EUR 55. Das Kursziel basiere weiterhin auf einem relativen Bewertungsansatz unter Berücksichtigung der eigenen zehnjährigen Bewertungshistorie sowie des Gesamtmarkts und des Sektors, heißt es in der Studie. (Analyse vom 19.11.2026)