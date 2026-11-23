Im Mittelpunkt steht die Agrarsparte Agricultural Solutions. Sie soll nach den bisherigen Plänen bis Mitte 2027 börsenreif sein. Laut boerse-global.de waren im September rund 80 Prozent der globalen Agraraktivitäten auf eigenständige Gesellschaften übertragen und die Konsortialbanken mandatiert. Eine endgültige Entscheidung über den Börsengang sei aber noch nicht gefallen. Schon 2025 hatte BASF angekündigt, einen Minderheitsanteil bis 2027 zu platzieren; die Börsen-Zeitung nannte damals einen geschätzten Gesamtwert von rund 20 Milliarden Euro bei 9,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024.