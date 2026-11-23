Heute Abend um 19 Uhr bittet BASF Analysten und Investoren in Ludwigshafen zum Dinner, am Dienstagmorgen folgt der Capital Markets Day. Für die BASF-Aktie (Handelssymbol BAS, ISIN DE000BASF111), die am Freitag bei 49,36 Euro schloss und in der Woche gut 9 Prozent verlor, ist es die Gelegenheit, die Debatte zu drehen: weg vom geplatzten Evonik-Traum, hin zur Frage, wie viel Wert in der Agrarsparte steckt.
BASF-Aktie: Capital Markets Day und Agrar-IPO – liefert Ludwigshafen den Befreiungsschlag?
Die BASF-Aktie ging mit 49,36 Euro aus einer Woche mit rund 9 Prozent Minus. Am Dienstag stellt BASF auf dem Capital Markets Day die Weichen – im Fokus: der Agrar-Börsengang.
Steckbrief
- Unternehmen
- BASF SE
- ISIN
- DE000BASF111
- Handelssymbol
- BAS
- Capital Markets Day
- 24. November 2026, Ludwigshafen
- Analysten-Dinner
- 23. November 2026, 19:00 Uhr
- Agrar-IPO
- Börsenreife bis Mitte 2027 angestrebt
Stand: 20.11.2026, Kurs laut broker-test.de, Stand Freitag
Der Zeitpunkt ist heikel. Der DAX verlor am Freitag 2,6 Prozent und in der Woche 7,3 Prozent. Bei BASF kommt etwas Hausgemachtes dazu: Der Konzern hatte sich am 19. November aus dem Werben um Evonik zurückgezogen, nachdem Evonik nach Angaben von broker-test.de ein Angebot von 24 Euro je Aktie abgelehnt hatte. Die BASF Aktie gab in der Woche gut 9 Prozent nach.
Der Termin
Was steht auf dem Capital Markets Day?
Nach Angaben von BASF beginnt der Tag am Dienstag, 24. November, mit einer Pressemitteilung um 8:30 Uhr. Um 9:00 Uhr folgt die Konzern-Keynote von Vorstandschef Markus Kamieth und Finanzchef Dirk Elvermann, um 13:00 Uhr präsentiert die Agrarsparte, angeführt von Livio Tedeschi. Beides läuft als Live-Webcast, Fragen dürfen nur die vor Ort anwesenden Analysten stellen.
|Termin
|Was passiert
|Mo, 23.11., 19:00 Uhr
|Dinner für Analysten und Investoren
|Di, 24.11., 8:30 Uhr
|Pressemitteilung
|Di, 24.11., 9:00 Uhr
|Konzern-Präsentation, Kamieth und Elvermann
|Di, 24.11., 13:00 Uhr
|Präsentation Agricultural Solutions
Quelle: BASF (Investor-Relations-Kalender), DER AKTIONÄR Wochenradar
Wie weit ist der Agrar-Börsengang?
Im Mittelpunkt steht die Agrarsparte Agricultural Solutions. Sie soll nach den bisherigen Plänen bis Mitte 2027 börsenreif sein. Laut boerse-global.de waren im September rund 80 Prozent der globalen Agraraktivitäten auf eigenständige Gesellschaften übertragen und die Konsortialbanken mandatiert. Eine endgültige Entscheidung über den Börsengang sei aber noch nicht gefallen. Schon 2025 hatte BASF angekündigt, einen Minderheitsanteil bis 2027 zu platzieren; die Börsen-Zeitung nannte damals einen geschätzten Gesamtwert von rund 20 Milliarden Euro bei 9,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024.
Für die BASF Aktie kann der Agrar-IPO zum Hebel werden: Ein sichtbarer Marktwert für die Sparte würde die Bewertung des Gesamtkonzerns greifbar machen. Er kann aber auch zum Risiko werden, wenn Zeitplan oder Bewertung enttäuschen.
Wie steht es um Gewinn und Dividende?
Operativ hält sich BASF besser, als der Kurs vermuten lässt. Der Umsatz im dritten Quartal legte laut broker-test.de um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro zu, die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 liegt bei 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro. Die Dividende von 2,25 Euro je Aktie entspricht bei 49,36 Euro einer Rendite von rund 4,6 Prozent. 2025 hatte BASF nach Angaben der Börsen-Zeitung in Aussicht gestellt, diese Mindestdividende bis 2028 beizubehalten.
Aus dem Vorjahr stammt auch das Mittelfristziel: ein EBITDA von 10 bis 12 Milliarden Euro bis 2028 und mindestens 4 Milliarden Euro Aktienrückkauf 2027 und 2028, abhängig vom Verkauf des Coatings-Geschäfts. Ob BASF daran festhält, ist eine der Fragen für Dienstag.
|Quelle
|Einschätzung
|Durchschnittliches Analysten-Kursziel
|53,92 € (rund 9 % über dem Kurs)
|Bernstein
|Kursziel 62 €
|J.P. Morgan
|Verkaufen
Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Urteil oder Kursziel ab. Bernstein und J.P. Morgan: Stand 15.09.2026.
Quelle: broker-test.de (21.11.2026), boerse-global.de (15.09.2026)
Welche Risiken bleiben?
Was kommt als Nächstes?
Neben dem Capital Markets Day am Dienstag stehen in dieser Woche der ifo-Index am Dienstag, die US-Preisdaten (PCE) am Mittwoch und der Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag an. Am 9. Dezember entscheidet die Fed über den Leitzins.
FAQ zur BASF-Aktie
Wann ist der BASF Capital Markets Day? Am Dienstag, 24. November 2026, in Ludwigshafen; das Analysten-Dinner findet bereits am Montagabend statt.
Wie hoch ist die BASF-Dividende? 2,25 Euro je Aktie, das entspricht bei 49,36 Euro rund 4,6 Prozent.
Was passiert mit der BASF-Agrarsparte? Sie soll bis Mitte 2027 börsenreif gemacht werden; eine endgültige Entscheidung über den Börsengang war nach Angaben von boerse-global.de im September noch offen.
Welche Kursziele gibt es für die BASF Aktie? Der Durchschnitt der Analysten liegt laut broker-test.de bei 53,92 Euro; Bernstein nannte im September 62 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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