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BASF Aktie: 2,3 Milliarden Euro eingespart – wie viel kommt im Gewinn an?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 15:08 2 Min.

Die BASF-Aktie steigt auf 49,33 Euro, doch JPMorgan bleibt bei 42 Euro und sieht Risiken für die Gewinne ab 2027.

Bild: BASF

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker: BAS) legt um 0,17 Euro oder 0,36 Prozent auf 49,33 Euro zu und notiert damit 7,33 Euro über dem Kursziel von JPMorgan. Nach dem Kapitalmarkttag halte Chetan Udeshi in seiner BASF-Aktienanalyse vom 24. November am Kursziel 42 Euro und am Rating "underweight" fest. Vom aktuellen Kurs aus entspräche das einem Rückgang um knapp 15 Prozent. Welche Einsparungen kommen bei den Aktionären an? In der Fragerunde des Kapitalmarkttags habe Chetan Udeshi einen Punkt aufgegriffen, der für die künftigen Gewinne entscheidend sei. Er begrüße, dass BASF den Blick bei seinen Einsparungen von den Brutto- auf die Nettobeträge richte. Dann habe er beim Vorstand nachgehakt: "Wie wird sich das in der Gewinn- und Verlustrechnung zeigen? Werden Sie diese Zahl nennen?" Bei Bruttoeinsparungen von 2,3 Milliarden Euro interessiere ihn vor allem, wie viel davon in den vergangenen drei Jahren tatsächlich im Ergebnis angekommen sei. Börsenpläne für die Agrarsparte treffen auf Zweifel an den Gewinnschätzungen Mit dem Agrargeschäft habe BASF auf dem Kapitalmarkttag einen weiteren Teil seiner Strategie vorgestellt. Das Management wolle die Sparte Agricultural Solutions bis Mitte 2027 auf einen Börsengang vorbereiten. Mitte 2027 bezeichne dabei den angestrebten Zeitpunkt der Börsenreife. Wann die Aktien der Sparte erstmals gehandelt würden, sei damit noch offen. Für Chetan Udeshi bleibe die Bewertung des gesamten Chemiekonzerns ausschlaggebend. Die Branche stehe vor strukturellen Herausforderungen, und die am Markt erwarteten Ergebnisse ab 2027 könnten sich als zu hoch erweisen. Gemessen an diesen Risiken erscheine die BASF-Aktie im Vergleich wenig attraktiv. Entsprechend bekräftige JPMorgan in der BASF-Aktienanalyse das Kursziel 42 Euro und das Rating "underweight". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – spätestens bei der nächsten Restaurantrechnung wollen alle wissen, wie viel von der angekündigten Ersparnis netto übrig bleibt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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