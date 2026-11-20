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BASF Aktie: 200-Tage-Linie unterboten

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 09:25 2 Min. UBS

Die BASF-Aktie schließt bei 50,68 EUR unter der 200-Tage-Linie und nähert sich der 50-Euro-Marke.

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Die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker: BAS) hat gestern weiter nachgegeben und ist mit einem Tagesverlust von 1% unter die 200-Tage-Linie gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die BASF-Aktie sei am 5. November bis auf das neue Jahreshoch bei 56,56 EUR gestiegen und habe dabei kurzzeitig auch das Vorjahreshoch überboten. Bereits am Folgetag seien die Kurse allerdings wieder nach unten abgedreht und in eine Korrektur übergegangen. Diese habe sich in der laufenden Woche bis zur 200-Tage-Linie ausgeweitet, die mit einem Endstand bei 50,68 EUR gestern Abend schließlich knapp unterboten worden sei. Ausblick: Zwar habe die BASF-Aktie gestern in der Spitze bis auf 52,65 EUR steigen können, der Handel habe jedoch mit einem Minus von 1% auf dem Tagestief geendet. Das Short-Szenario: Im Chart stehe jetzt wieder der GD200 (aktuell bei 50,91 EUR) im Fokus, der im laufenden Jahr bereits mehrfach auf den Prüfstand gestellt worden sei. Bestätige sich der Rückfall unter die langfristige Trendlinie, müsste unterhalb von 50,00 EUR mit einem Test des Oktober-Tiefs bei 49,16 EUR gerechnet werden. Werde im Anschluss auch die März-Aufwärtstrendgerade (48,78 EUR) unterboten, könnte es zu weiteren Abgaben bis zum Zwischentief vom 15. Juli (47,04 EUR) oder bis zum Juli-Tief (46,04 EUR) kommen. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung bzw. einen ersten Erholungsversuch müsste es dagegen zunächst zurück über das Zwischentief vom 28. Oktober bei 51,18 EUR und den mittelfristigen GD100 (51,41 EUR) gehen. Oberhalb des kurzfristigen GD50 (52,29 EUR) sollte dann das Zwischenhoch vom 16. Oktober (53,39 EUR) überboten werden, bevor bei 53,74 EUR das kleine Gap vom Dienstag geschlossen werden dürfte. Darüber würde das September-Top bei 54,24 EUR warten, ehe die Kurse erneut an das Vorjahreshoch (55,06 EUR) heranlaufen könnten. (Analyse vom 20.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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