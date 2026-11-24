Es sollte der Tag werden, an dem BASF nach dem geplatzten Griff nach Evonik wieder über das eigene Geschäft spricht. Vorstandschef Markus Kamieth und Finanzchef Dirk Elvermann lieferten am Dienstag in Ludwigshafen ein Sparprogramm, Milliardenpotenzial im Agrargeschäft und ein Bekenntnis zu hohen Ausschüttungen. Die BASF Aktie reagierte trotzdem mit einem Minus von rund 1,5 Prozent auf etwa 49,20 Euro. In der Vorwoche hatte sie bereits rund 9 Prozent verloren. Der Markt hat gehört, was BASF vorhat. Er wartet auf den Beweis, dass es sich in Zahlen niederschlägt.
BASF Aktie: 20 Prozent weniger Fixkosten, 15 Milliarden Euro Agrar-Pipeline – warum der Kapitalmarkttag die Börse trotzdem kaltlässt
BASF hat auf dem Kapitalmarkttag in Ludwigshafen ein Sparprogramm für das Kerngeschäft konkretisiert und das Potenzial der Agrarsparte beziffert. Die BASF Aktie gab dennoch rund 1,5 Prozent nach. Die Top-Story zeigt, was der Konzern nach dem geplatzten Evonik-Deal vorhat, welche Ziele für 2028 gelten und was Anlegern noch fehlt.
Die Stammdaten für Anleger: Die BASF Aktie trägt die ISIN DE000BASF111 und die WKN BASF11, das Handelssymbol lautet BAS. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter dem Kürzel BASFY gehandelt. Die im Text erwähnte Evonik-Aktie hat die ISIN DE000EVNK013, die WKN EVNK01 und das Handelssymbol EVK.
Das Sparprogramm
CoreShift: ein Fünftel der Fixkosten soll weg
Die wichtigste neue Zahl des Tages betrifft das klassische Chemiegeschäft, das unter schwacher Nachfrage und hohen Kosten leidet.
Unter dem Namen CoreShift will BASF die zahlungswirksamen Fixkosten im Kerngeschäft bis 2029 um netto bis zu 20 Prozent gegenüber 2024 senken. Betroffen sind die vier Segmente Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care. Erreicht werden soll das durch einfachere Strukturen, einheitliche Abläufe und Systeme sowie eine flexiblere Verteilung der Aufgaben. Wie viele Stellen das kostet, hat der Konzern nicht beziffert. Nach früheren Angaben des Managements soll das Programm ab 2027 greifen. Investitionen will BASF künftig stärker auf schnell wachsende Geschäfte konzentrieren.
Die Agrarsparte
Börsenreif bis Mitte 2027, aber noch ohne Termin
Der zweite Schwerpunkt war das Agrargeschäft, das BASF an die Börse bringen kann. Der Konzern bezifferte das Potenzial der Produktpipeline genauer: Neue Produkte, die in den kommenden 15 Jahren auf den Markt kommen, sollen in der Spitze rund 15 Milliarden Euro Umsatz bringen, davon etwa 8,5 Milliarden Euro aus Pflanzenschutz und 6,5 Milliarden Euro aus Saatgut. Die rechtliche Trennung der Sparte ist weitgehend abgeschlossen, bis Mitte 2027 soll sie börsenreif sein. Ob und wann der Börsengang tatsächlich kommt, lässt BASF offen. Das hänge vom Marktumfeld ab.
An dieser Stelle setzt die Skepsis einiger Analysten an. Bei Jefferies etwa hält man die Ergebnisziele der Agrarsparte für 2028 für ehrgeizig. Für Anleger heißt das: Die Pipeline ist ein Versprechen über anderthalb Jahrzehnte, der Kurs wird an den Ergebnissen der nächsten Quartale gemessen.
Die Finanzen
Ziele für 2028, Schulden runter, Ausschüttungen hoch
An den Finanzzielen hält BASF fest, allerdings in der Fassung, die nach dem Verkauf des Lackgeschäfts angepasst wurde. Für 2028 strebt der Konzern ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen von 9 bis 11 Milliarden Euro an, zuvor waren es 10 bis 12 Milliarden Euro. Der freie Mittelzufluss soll von 2025 bis 2028 zusammen rund 11 Milliarden Euro erreichen, die Rendite auf das eingesetzte Kapital rund 10 Prozent. Für das laufende Jahr erwartet BASF ein EBITDA von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro nach 6,6 Milliarden Euro im Vorjahr.
Für Aktionäre besonders wichtig: Bis 2028 will BASF mindestens 12 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten, davon ist laut Finanzchef Elvermann in den vergangenen zwei Jahren rund die Hälfte geflossen. Die Mindestdividende bleibt bei 2,25 Euro je Aktie. Der Erlös von rund 5,8 Milliarden Euro aus dem Mehrheitsverkauf des Lackgeschäfts an den Finanzinvestor Carlyle soll zu einem wesentlichen Teil in den Schuldenabbau gehen. Beim aktuellen Kurs entspricht die Mindestdividende einer Rendite von rund 4,6 Prozent.
Häufige Fragen zur BASF Aktie
Was ist CoreShift?
Ein Programm, mit dem BASF die zahlungswirksamen Fixkosten im Kerngeschäft bis 2029 um netto bis zu 20 Prozent gegenüber 2024 senken will.
Kommt der Börsengang der Agrarsparte?
BASF will die Sparte bis Mitte 2027 börsenreif machen. Ob und wann ein Börsengang stattfindet, ist noch nicht entschieden.
Wie hoch ist die Dividende der BASF Aktie?
BASF hat eine Mindestdividende von 2,25 Euro je Aktie zugesagt. Bis 2028 sollen insgesamt mindestens 12 Milliarden Euro an die Aktionäre fließen.
Welche ISIN und WKN hat die BASF Aktie?
Die ISIN lautet DE000BASF111, die WKN BASF11, das Handelssymbol BAS.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.