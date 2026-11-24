Der zweite Schwerpunkt war das Agrargeschäft, das BASF an die Börse bringen kann. Der Konzern bezifferte das Potenzial der Produktpipeline genauer: Neue Produkte, die in den kommenden 15 Jahren auf den Markt kommen, sollen in der Spitze rund 15 Milliarden Euro Umsatz bringen, davon etwa 8,5 Milliarden Euro aus Pflanzenschutz und 6,5 Milliarden Euro aus Saatgut. Die rechtliche Trennung der Sparte ist weitgehend abgeschlossen, bis Mitte 2027 soll sie börsenreif sein. Ob und wann der Börsengang tatsächlich kommt, lässt BASF offen. Das hänge vom Marktumfeld ab.

An dieser Stelle setzt die Skepsis einiger Analysten an. Bei Jefferies etwa hält man die Ergebnisziele der Agrarsparte für 2028 für ehrgeizig. Für Anleger heißt das: Die Pipeline ist ein Versprechen über anderthalb Jahrzehnte, der Kurs wird an den Ergebnissen der nächsten Quartale gemessen.