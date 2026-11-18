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Barrick Mining Aktie: Goldglanz mit Kostenschatten

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 11:56 1 Min. Raiffeisen Bank International AG

Die Goldproduktion entwickelt sich positiv - der Kostendruck hoch bleibt

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Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Barrick Mining Corp. (ISIN: CA06849F1080, WKN: A417GQ, Ticker-Symbol: ABR0, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: B). Barrick Mining habe die operative Verbesserung im dritten Quartal fortgesetzt und zugleich von höheren Metallpreisen gegenüber dem Vorjahr profitiert. Positiv seien die gestiegene Goldproduktion, die bestätigten Jahresziele und die kräftige Erholung des freien Cashflows gegenüber dem Vorquartal. Umfangreiche Aktienrückkäufe und die unveränderte Quartalsdividende würden weiterhin die hohe Bedeutung der Kapitalrückführung unterstreichen. Gleichzeitig bleibe die Kostenseite ein wesentlicher Belastungsfaktor. Die deutlich gestiegenen Förderkosten bei Gold und vor allem bei Kupfer würden den Rückenwind der hohen Metallpreise schmälern. Strategisch würden der planmäßige Ausbau von Lumwana und der konkretisierte Börsengang von American Barrick Gold zusätzliche Impulse geben. Angesichts hoher Renditen, bestehender Inflations- und Zinserhöhungsrisiken, des starken US-Dollar sowie operativer und projektbezogener Unsicherheiten bei Reko Diq bleibe ein angemessener Sicherheitsabschlag in der Bewertung weiterhin gerechtfertigt. Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Barrick Mining-Aktie, senkt aber das bisherige Kursziel auf CAD 60. Seine Bewertung basiere auf einem Multiples-Ansatz, der die Performance im Vergleich zur eigenen Historie, zum breiten Markt sowie Sektor berücksichtige, heißt es in der Studie. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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